JJD की वीणा मानवी ने बताया क्यों रद्द हुआ नामांकन, बोलीं- 'आज नीतीश कुमार CM होते तो…'

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन रद्द होने के मामले को लेकर जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी ने गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी. आरोप लगाया कि उनके साथ राजनीतिक षड्यंत्र किया गया और उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के उद्देश्य से प्रशासनिक कार्रवाई की गई. उन्होंने एबीपी न्यूज़ से कहा कि हमसे बड़ी गलती तो बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की है. इंटरमीडिएट का जिक्र नहीं किया है. उनका नामांकन क्यों नहीं रद्द हुआ?

वीणा मानवी ने नामांकन रद्द होने का कारण बताया. कहा कि वे अपना नामांकन 10 जुलाई को करने वाली थीं, लेकिन उस दिन कुछ कागजों का हवाला देते हुए यह कह दिया गया कि आज नामांकन नहीं हो सकता है. 11 को भी नामांकन नहीं हुआ. 12 को रविवार था. हमसे पहले ही कई लोगों ने कह दिया था कि आपका नामांकन रद्द करवा दिया जाएगा इसलिए कागजात सुधरवा लीजिए. पूरी रात जाग कर अपने वकील के साथ एक-एक लाइन को हमने चेक किया.

वीणा मानवी ने कहा कि 13 जुलाई (नामांकन का अंतिम दिन) को हम पहुंचे. नामांकन में 10 प्रस्तावक का नाम दे दिया था. इसमें छठे नंबर पर एक रूबी कुमारी थी. रूबी की जानकारी मांगी गई तो हमारी सभी लड़कियां रैली में थीं. हमने कहा कि कल (14 जुलाई) डिटेल दे देंगे तो बोला गया कि आप दूसरा नाम दे दीजिए. हमारे वकील ने उसे काट कर मनीषा कुमारी का नाम दे दिया, लेकिन वह भी कारगिल चौक पर थी. इतने में ही हमें गिरफ्तार कर लिया गया.

'…तो पहले क्यों नहीं की गई कार्रवाई?'

प्रेस वार्ता के दौरान वीणा मानवी ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया के दिन उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद की घटनाएं पूर्व नियोजित थीं. उनका आरोप है कि उनके विरुद्ध जिस गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया गया, वह कई महीने पुराना था, जबकि इस अवधि में वे लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों, चुनाव प्रचार तथा सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहीं और कई बार संबंधित थाने भी गईं. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि वारंट प्रभावी था, तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

यह भी पढ़ें- CM सम्राट की बड़ी सौगात, पटना के 10 स्कूलों में JEE और NEET के लिए FREE कोचिंग, पढ़ें काम की खबर

उन्होंने कहा कि नामांकन दाखिल नहीं होने देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की गई और इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. प्रेस वार्ता के दौरान वीणा मानवी ने मीडिया संबोधन के दौरान कहा कि मेरे साथ मानसिक बलात्कार किया गया. आज अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते तो ये सब नहीं देखना पड़ता.

'ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने करवाया है'

नितिन नवीन के विषय में वीणा मानवी ने कहा की मुझसे घबरा कर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये सब करवाया है. षड्यंत्र रचा और एक महिला को रोकने के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे मुझे ये सोच कर शर्म भी शर्म आ रही है. नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ये सीट उनकी है और मेरी वजह से बीजेपी ये चुनाव हार रही थी. नितिन नवीन घबरा कर ये सब करवा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- मुकेश सहनी और जन सुराज को झटका, आनंद मधुकर और चेतना झांब ने थामा BJP का दामन