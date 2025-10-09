पृथ्वी का झुकाव भी इस खगोलीय अंतर में भूमिका निभाता है. पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण सूर्य और चंद्रमा के उदय-अस्त की दिशा सालभर बदलती रहती है. यही वजह है कि करवाचौथ के दिन चांद की स्थिति और उदय का समय हर साल थोड़ा अलग होता है.