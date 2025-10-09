हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Karva Chauth 2025: बीते दिन देशभर में करवाचौथ का त्योहार मनाया जाएगा. इस दौरान हर शहर में चांद दिखने का समय अलग होता है. चलिए जानें कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है.

Karva Chauth 2025: कल यानि शुक्रवार को करवाचौथ का त्योहार देशभर में मनाया जाएगा. यह सुहागिनों के लिए बेहद खास होता है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन व्रत रखती हैं और चांद निकलने के बाद ही जल ग्रहण करती हैं. लेकिन अक्सर एक बात सबको हैरान कर देती है कि हर शहर में चांद दिखने का समय अलग क्यों होता है? कहीं दिल्ली में जल्दी नजर आता है तो कहीं मुंबई या लखनऊ में देर से. आइए इसकी वजह जानें.

असल में चांद दिखने के समय में फर्क का कारण पृथ्वी और चंद्रमा की गति है. पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है. इन दोनों की गतियों की वजह से चांद हर जगह एक ही समय पर नहीं दिखाई देता.
असल में चांद दिखने के समय में फर्क का कारण पृथ्वी और चंद्रमा की गति है. पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है. इन दोनों की गतियों की वजह से चांद हर जगह एक ही समय पर नहीं दिखाई देता.
उदाहरण के तौर पर, जब पृथ्वी घूमती है तो उसका एक हिस्सा पहले सूर्य और चंद्रमा की रोशनी की दिशा में आता है, जबकि बाकी हिस्से बाद में आते हैं. यही वजह है कि एक ही दिन में अलग-अलग शहरों में चांद कुछ मिनटों के अंतर से नजर आता है.
उदाहरण के तौर पर, जब पृथ्वी घूमती है तो उसका एक हिस्सा पहले सूर्य और चंद्रमा की रोशनी की दिशा में आता है, जबकि बाकी हिस्से बाद में आते हैं. यही वजह है कि एक ही दिन में अलग-अलग शहरों में चांद कुछ मिनटों के अंतर से नजर आता है.
इसके अलावा, टाइम जोन भी एक बड़ा कारण है. भारत भले ही एक ही मानक समय (IST) पर चलता है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से देश काफी बड़ा है.
इसके अलावा, टाइम जोन भी एक बड़ा कारण है. भारत भले ही एक ही मानक समय (IST) पर चलता है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से देश काफी बड़ा है.
पश्चिम के शहरों में सूर्यास्त और चंद्रोदय पूर्वी शहरों की तुलना में कुछ देर से होते हैं. जैसे, कोलकाता में चांद दिल्ली से पहले दिख सकता है, जबकि जयपुर या अहमदाबाद में कुछ देर से. यह अंतर कभी-कभी 15 से 30 मिनट तक भी पहुंच जाता है.
पश्चिम के शहरों में सूर्यास्त और चंद्रोदय पूर्वी शहरों की तुलना में कुछ देर से होते हैं. जैसे, कोलकाता में चांद दिल्ली से पहले दिख सकता है, जबकि जयपुर या अहमदाबाद में कुछ देर से. यह अंतर कभी-कभी 15 से 30 मिनट तक भी पहुंच जाता है.
पृथ्वी का झुकाव भी इस खगोलीय अंतर में भूमिका निभाता है. पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण सूर्य और चंद्रमा के उदय-अस्त की दिशा सालभर बदलती रहती है. यही वजह है कि करवाचौथ के दिन चांद की स्थिति और उदय का समय हर साल थोड़ा अलग होता है.
पृथ्वी का झुकाव भी इस खगोलीय अंतर में भूमिका निभाता है. पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण सूर्य और चंद्रमा के उदय-अस्त की दिशा सालभर बदलती रहती है. यही वजह है कि करवाचौथ के दिन चांद की स्थिति और उदय का समय हर साल थोड़ा अलग होता है.
अब बात करें चंद्रमा की गति की तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा हर 27.3 दिनों में पूरी करता है और इस दौरान हर दिन लगभग 50 मिनट देरी से उगता है. इस देरी का असर भी हर शहर के स्थानीय चंद्रोदय समय पर पड़ता है.
अब बात करें चंद्रमा की गति की तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा हर 27.3 दिनों में पूरी करता है और इस दौरान हर दिन लगभग 50 मिनट देरी से उगता है. इस देरी का असर भी हर शहर के स्थानीय चंद्रोदय समय पर पड़ता है.
इसलिए अगर आप करवाचौथ का व्रत रख रही हैं और सोच रही हैं कि आपके शहर में चांद देर से क्यों निकलता है, तो जान लीजिए कि यह सब पृथ्वी और चंद्रमा की प्राकृतिक गति और भौगोलिक स्थिति की वजह से है.
इसलिए अगर आप करवाचौथ का व्रत रख रही हैं और सोच रही हैं कि आपके शहर में चांद देर से क्यों निकलता है, तो जान लीजिए कि यह सब पृथ्वी और चंद्रमा की प्राकृतिक गति और भौगोलिक स्थिति की वजह से है.
Published at : 09 Oct 2025 05:27 PM (IST)
Karva Chauth Moonrise Time Karva Chauth 2025: Karwa Chauth Moon Timing

