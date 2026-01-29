एक्सप्लोरर
Doomsday Clock: आधी रात से केवल 85 सेकंड दूर, जानें क्यों नजदीक पहुंच गई प्रलय की घड़ी डूम्सडे क्लॉक?
Doomsday Clock: डूम्सडे क्लॉक अब आधी रात से ठीक 85 सेकंड पहले पर सेट हो चुकी है. आइए जानते हैं क्या है इसका मतलब और आखिर क्यों है यह चिंता की बात.
Doomsday Clock: दुनिया सभ्यता के प्रतीकात्मक अंत के काफी ज्यादा करीब खड़ी हो चुकी है. बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट द्वारा रखी जाने वाली डूम्सडे क्लॉक अब आधी रात से ठीक 85 सेकंड पहले पर सेट हो चुकी है. इसके बाद पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है. आइए जानते हैं की क्या है इसके पीछे की वजह.
1/6
2/6
Published at : 29 Jan 2026 11:21 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
आधी रात से केवल 85 सेकंड दूर, जानें क्यों नजदीक पहुंच गई प्रलय की घड़ी डूम्सडे क्लॉक?
जनरल नॉलेज
7 Photos
क्यों क्रैश होते ही आग के गोले में बदल जाता है विमान, जानिए इसमें डलने वाला फ्यूल कितना खतरनाक
जनरल नॉलेज
7 Photos
बर्फ से ढंके ग्रीनलैंड को क्यों कहते हैं ग्रीनलैंड? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते यह कहानी
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत तो आसपास भी नहीं, दुनिया के इस देश में लिया जाता है सबसे ज्यादा और महंगा टोल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
महाराष्ट्र
Ajit Pawar के अंतिम संस्कार से पहले यह ऑडियो मैसेज वायरल, आपने सुना क्या?
विश्व
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion