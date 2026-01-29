यह घड़ी 1947 में शुरू की गई थी. इसे हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिरने के कुछ समय बाद शुरू किया गया था. वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि इंसानों द्वारा बनाए गए हथियार उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां वे सभ्यता को खत्म कर सकते हैं. यह घड़ी सरकारों और समाजों को न्यूक्लियर पावर और बिना रोक-टोक के साइंटिफिक तरक्की के खतरों के बारे में चेतावनी देती है.