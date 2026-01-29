हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Doomsday Clock: आधी रात से केवल 85 सेकंड दूर, जानें क्यों नजदीक पहुंच गई प्रलय की घड़ी डूम्सडे क्लॉक?

Doomsday Clock: आधी रात से केवल 85 सेकंड दूर, जानें क्यों नजदीक पहुंच गई प्रलय की घड़ी डूम्सडे क्लॉक?

Doomsday Clock: डूम्सडे क्लॉक अब आधी रात से ठीक 85 सेकंड पहले पर सेट हो चुकी है. आइए जानते हैं क्या है इसका मतलब और आखिर क्यों है यह चिंता की बात.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 29 Jan 2026 11:21 AM (IST)
Doomsday Clock: डूम्सडे क्लॉक अब आधी रात से ठीक 85 सेकंड पहले पर सेट हो चुकी है. आइए जानते हैं क्या है इसका मतलब और आखिर क्यों है यह चिंता की बात.

Doomsday Clock: दुनिया सभ्यता के प्रतीकात्मक अंत के काफी ज्यादा करीब खड़ी हो चुकी है. बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट द्वारा रखी जाने वाली डूम्सडे क्लॉक अब आधी रात से ठीक 85 सेकंड पहले पर सेट हो चुकी है. इसके बाद पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है. आइए जानते हैं की क्या है इसके पीछे की वजह.

डूम्सडे क्लॉक एक प्रतीकात्मक पैमाना है कि इंसानियत खुद को खत्म करने के कितने करीब है. इसमें आधी रात ग्लोबल तबाही को दिखाती है. आधी रात से जितने कम सेकंड बचे होते हैं इंसानी हरकतों से पैदा होने वाले जोखिम उतने ही ज्यादा होते हैं. यह बस एक दिशा दिखाती है ना की कोई सटीक भविष्यवाणी करती है.
डूम्सडे क्लॉक एक प्रतीकात्मक पैमाना है कि इंसानियत खुद को खत्म करने के कितने करीब है. इसमें आधी रात ग्लोबल तबाही को दिखाती है. आधी रात से जितने कम सेकंड बचे होते हैं इंसानी हरकतों से पैदा होने वाले जोखिम उतने ही ज्यादा होते हैं. यह बस एक दिशा दिखाती है ना की कोई सटीक भविष्यवाणी करती है.
यह घड़ी 1947 में शुरू की गई थी. इसे हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिरने के कुछ समय बाद शुरू किया गया था. वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि इंसानों द्वारा बनाए गए हथियार उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां वे सभ्यता को खत्म कर सकते हैं. यह घड़ी सरकारों और समाजों को न्यूक्लियर पावर और बिना रोक-टोक के साइंटिफिक तरक्की के खतरों के बारे में चेतावनी देती है.
यह घड़ी 1947 में शुरू की गई थी. इसे हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिरने के कुछ समय बाद शुरू किया गया था. वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि इंसानों द्वारा बनाए गए हथियार उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां वे सभ्यता को खत्म कर सकते हैं. यह घड़ी सरकारों और समाजों को न्यूक्लियर पावर और बिना रोक-टोक के साइंटिफिक तरक्की के खतरों के बारे में चेतावनी देती है.
Published at : 29 Jan 2026 11:21 AM (IST)
