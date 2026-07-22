INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदुनिया में किस देश को सबसे ज्यादा मिलता है रेमिटेंस, किन देशों से आता है यह पैसा?

दुनिया में किस देश को सबसे ज्यादा मिलता है रेमिटेंस, किन देशों से आता है यह पैसा?

वैश्विक तनाव के बावजूद प्रवासियों द्वारा धन भेजने के मामले एक देश दुनिया में पहले स्थान पर है. यहां सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका, यूएई और ब्रिटेन जैसे विकसित व खाड़ी देशों से आता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 22 Jul 2026 03:42 PM (IST)
Preferred Sources

वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक उथल-पुथल, युद्ध के हालातों और आर्थिक चुनौतियों के बाद भी विदेशों में बसे प्रवासी अपने घरों में पैसा भेजने के मामले में सबसे आगे बने हुए हैं. मिडिल ईस्ट में तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चिचतता के बाद भी भारत की तरफ विदेशों से आने वाले धन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है. वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में विदेशी प्रेषण यानी रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में भारत आज भी टॉप पर टिका है.

वैश्विक मंच पर रेमिटेंस प्राप्त करने में भारत की बादशाहत

विदेशों से अपने देश में धन प्राप्त करने की वैश्विक सूची में भारत दुनिया भर में पहले स्थान पर कायम है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत ने करीब 135 से 137 अरब डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था, जो कि अगले वित्त वर्ष में बढ़कर लगभग 144.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया. भारत के बाद इस वैश्विक सूची में मेक्सिको दूसरे नंबर पर आता है, जबकि उसके बाद चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान का नंबर आता है. प्रवासियों द्वारा भेजी जाने वाली यह रकम इन सभी विकासशील देशों की घरेलू अर्थव्यवस्था को मंदी के दौर में भी बहुत संबल प्रदान करती है.

क्या होता है रेमिटेंस?

आसान शब्दों में कहें तो जब कोई व्यक्ति रोजगार या फिर बिजनेस के सिलसिले में विदेश में रहता है और वहां से अपने परिवार के लिए पैसे भेजता है, तो उसे रेमिटेंस कहा जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार यह विदेशी मुद्रा प्रवाह देश के लिए बेहद स्थिर और भरोसेमंद आर्थिक सहारा होता है. अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों के उतार-चढ़ाव, वैश्विक मंदी या फिर दो देशों के बीच जारी सैन्य संघर्षों का इस पैसे के आने पर कोई खास बुरा असर नहीं पड़ता है. यह राशि सीधे आम परिवारों तक पहुंचती है, जिससे देश के अंदर बाजार में खरीदारी और मांग बनी रहती है.

यह भी पढ़ें: CJP Protest: बेहद खतरनाक है आंदोलनकारियों पर डाला जाने वाला पानी, एक झटके में फोड़ सकता है आंख- जानिए कितना होता है प्रेशर

सबसे ज्यादा किन देशों से आता है रेमिटेंस?

भारत में आने वाले इस भारी-भरकम फंड का सबसे मुख्य जरिया दुनिया की मजबूत और समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं हैं. आंकड़ों की मानें तो भारत को सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, सऊदी अरब, कुवैत और कतर में रहने वाले भारतीयों से मिलता है. पिछले कुछ सालों के रुझानों को देखें तो एक बड़ा बदलाव यह आया है कि पारंपरिक खाड़ी देशों के मुकाबले अब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों में कार्यरत उच्च कुशल भारतीय पेशेवरों द्वारा भेजे जाने वाले धन के अनुपात में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

अन्य देशों में रेमिटेंस और उसके स्रोत

भारत के अलावा दुनिया के अन्य टॉप रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देशों को मिलने वाला धन भी मुख्य रूप से विकसित पश्चिमी देशों से ही आता है. उदाहरण के तौर पर देखें तो मेक्सिको और फिलीपींस जैसे देशों की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कनाडा, अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों में काम कर रहे उनके नागरिकों पर निर्भर करती है. ये प्रवासी मजदूर और पेशेवर लोग अपने गृह देशों की दैनिक जरूरतों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च को पूरा करने के लिए नियमित रूप से परिवार को पैसा भेजते हैं, जिससे उनके देशों की स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती और स्थिरता मिलती रहती है.

यह भी पढ़ें: Delhi Lal Dora Areas : किन इलाकों को कहा जाता है लाल डोरा, इसका अंग्रेजों से क्या कनेक्शन?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 22 Jul 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
Remittance To India Top Remittance Receiving Countries
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
दुनिया में किस देश को सबसे ज्यादा मिलता है रेमिटेंस, किन देशों से आता है यह पैसा?
दुनिया में किस देश को सबसे ज्यादा मिलता है रेमिटेंस, किन देशों से आता है यह पैसा?
जनरल नॉलेज
संसद भवन से कितना दूर है प्रधानमंत्री आवास, वहां धरना देने के लिए किसकी लगती है परमिशन?
संसद भवन से कितना दूर है प्रधानमंत्री आवास, वहां धरना देने के लिए किसकी लगती है परमिशन?
जनरल नॉलेज
किसी पत्रकार पर हमला करना कितना बड़ा अपराध, जानें पत्रकारों के लिए भारत में क्या कानून?
किसी पत्रकार पर हमला करना कितना बड़ा अपराध, जानें पत्रकारों के लिए भारत में क्या कानून?
जनरल नॉलेज
Farmers Protest: क्यों दिल्ली कूच कर रहे पंजाब के किसान, क्या है इंडो-अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील जिस पर विवाद?
क्यों दिल्ली कूच कर रहे पंजाब के किसान, क्या है इंडो-अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील जिस पर विवाद?
Advertisement

वीडियोज

Honda ZR-V expected price in India: Kodiaq से ज़्यादा? #honda #hondazrv #autolive
Ravi Dubey के Lakshman बनने पर भावुक हुईं Sargun Mehta, बोलीं- ‘सालों की मेहनत और तपस्या का फल’
Lock Upp 2 में फिर आमने-सामने होंगी Hina Khan और Shilpa Shinde? पुराने विवाद से मचेगा बड़ा बवाल
कैमरे में कैद मौत की पिक्चर !
DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
पटना में कांग्रेस और BJP के कार्यकर्ताओं में मारपीट, सिर फटा, गाड़ी के शीशे तोड़े, भारी बवाल
पटना में कांग्रेस और BJP के कार्यकर्ताओं में मारपीट, सिर फटा, गाड़ी के शीशे तोड़े, भारी बवाल
इंडिया
महिला सांसदों को कहे अपशब्द, कल्याण बनर्जी पर एक्शन, पूरे मानसून सत्र के लिए किए गए निलंबित
महिला सांसदों को कहे अपशब्द, कल्याण बनर्जी पर एक्शन, पूरे मानसून सत्र के लिए किए गए निलंबित
इंडिया
'हमारा समय बर्बाद ना करें', लाठीचार्ज को लेकर CJI सूर्यकांत की टिप्पणी पर भड़की कॉकरोच जनता पार्टी, कहा- इतना अहंकार...
'हमारा समय बर्बाद ना करें', लाठीचार्ज को लेकर CJI सूर्यकांत की टिप्पणी पर भड़की कॉकरोच जनता पार्टी, कहा- इतना अहंकार...
स्पोर्ट्स
इंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद बोले वैभव सूर्यवंशी- ‘क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं’
इंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद बोले वैभव सूर्यवंशी- ‘क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं’
बॉलीवुड
आमिर खान ने छोड़ी अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक, राहुल मोदी संग क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से लिया फैसला!
आमिर खान ने छोड़ी अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक, राहुल मोदी संग क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से लिया फैसला!
इंडिया
'या तो वो जंतर-मंतर आएं या फिर...', कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से बातचीत के लिए रखी ये शर्त
'या तो वो जंतर-मंतर आएं या फिर...', कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से बातचीत के लिए रखी ये शर्त
इंडिया
Explained: वांगचुक और CJP की 'जमीन' पर कांग्रेसी कब्जा! एक्सपर्ट्स से जानें कैसे राहुल के बाद आंदोलन का हुआ 'कांग्रेसीकरण'?
CJP की 'जमीन' पर मारा 'पंजा'! एक्सपर्ट्स से जानें कैसे राहुल के बाद आंदोलन का हुआ कांग्रेसीकरण?
शिक्षा
Karnataka Teacher Recruitment 2026: इस राज्य में होने जा रही 15000 पदों पर शिक्षक भर्ती, कैबिनेट ने दी मंजूरी- जानें पूरी डिटेल
इस राज्य में होने जा रही 15000 पदों पर शिक्षक भर्ती, कैबिनेट ने दी मंजूरी- जानें पूरी डिटेल
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget