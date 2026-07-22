दुनिया में किस देश को सबसे ज्यादा मिलता है रेमिटेंस, किन देशों से आता है यह पैसा?

वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक उथल-पुथल, युद्ध के हालातों और आर्थिक चुनौतियों के बाद भी विदेशों में बसे प्रवासी अपने घरों में पैसा भेजने के मामले में सबसे आगे बने हुए हैं. मिडिल ईस्ट में तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चिचतता के बाद भी भारत की तरफ विदेशों से आने वाले धन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है. वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में विदेशी प्रेषण यानी रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में भारत आज भी टॉप पर टिका है.

वैश्विक मंच पर रेमिटेंस प्राप्त करने में भारत की बादशाहत

विदेशों से अपने देश में धन प्राप्त करने की वैश्विक सूची में भारत दुनिया भर में पहले स्थान पर कायम है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत ने करीब 135 से 137 अरब डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था, जो कि अगले वित्त वर्ष में बढ़कर लगभग 144.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया. भारत के बाद इस वैश्विक सूची में मेक्सिको दूसरे नंबर पर आता है, जबकि उसके बाद चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान का नंबर आता है. प्रवासियों द्वारा भेजी जाने वाली यह रकम इन सभी विकासशील देशों की घरेलू अर्थव्यवस्था को मंदी के दौर में भी बहुत संबल प्रदान करती है.

क्या होता है रेमिटेंस?

आसान शब्दों में कहें तो जब कोई व्यक्ति रोजगार या फिर बिजनेस के सिलसिले में विदेश में रहता है और वहां से अपने परिवार के लिए पैसे भेजता है, तो उसे रेमिटेंस कहा जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार यह विदेशी मुद्रा प्रवाह देश के लिए बेहद स्थिर और भरोसेमंद आर्थिक सहारा होता है. अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों के उतार-चढ़ाव, वैश्विक मंदी या फिर दो देशों के बीच जारी सैन्य संघर्षों का इस पैसे के आने पर कोई खास बुरा असर नहीं पड़ता है. यह राशि सीधे आम परिवारों तक पहुंचती है, जिससे देश के अंदर बाजार में खरीदारी और मांग बनी रहती है.

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सबसे ज्यादा किन देशों से आता है रेमिटेंस?

भारत में आने वाले इस भारी-भरकम फंड का सबसे मुख्य जरिया दुनिया की मजबूत और समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं हैं. आंकड़ों की मानें तो भारत को सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, सऊदी अरब, कुवैत और कतर में रहने वाले भारतीयों से मिलता है. पिछले कुछ सालों के रुझानों को देखें तो एक बड़ा बदलाव यह आया है कि पारंपरिक खाड़ी देशों के मुकाबले अब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों में कार्यरत उच्च कुशल भारतीय पेशेवरों द्वारा भेजे जाने वाले धन के अनुपात में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

अन्य देशों में रेमिटेंस और उसके स्रोत

भारत के अलावा दुनिया के अन्य टॉप रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देशों को मिलने वाला धन भी मुख्य रूप से विकसित पश्चिमी देशों से ही आता है. उदाहरण के तौर पर देखें तो मेक्सिको और फिलीपींस जैसे देशों की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कनाडा, अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों में काम कर रहे उनके नागरिकों पर निर्भर करती है. ये प्रवासी मजदूर और पेशेवर लोग अपने गृह देशों की दैनिक जरूरतों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च को पूरा करने के लिए नियमित रूप से परिवार को पैसा भेजते हैं, जिससे उनके देशों की स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती और स्थिरता मिलती रहती है.

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