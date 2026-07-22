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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद, जानिए इससे DMRC को कितना होगा नुकसान?

दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद, जानिए इससे DMRC को कितना होगा नुकसान?

बीते दिनों जंतर-मंतर और संसद के बाहर सीजेपी के कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अपने 16 प्रमुख स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद कर दिया है. चलिए जानें इससे उनका कितना नुकसान.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 22 Jul 2026 04:54 PM (IST)
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दिल्ली में चल रहे सीजेपी के उग्र विरोध प्रदर्शन और बीते 20 जुलाई को हुए हंगामे को देखते हुए DMRC ने सुरक्षा के लिहाज से बड़ा फैसला लिया है. जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस के आसपास सोमवार और मंगलवार की रात हुए भारी बवाल के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है. संसद भवन और आसपास के संवेदनशील इलाकों में उपद्रव की आशंका को टालने के लिए पुलिस प्रशासन के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है. अचानक लिए गए इस फैसले से यात्रियों की दैनिक आवाजाही प्रभावित हुई है और इससे दिल्ली मेट्रो को होने वाले नुकसान को लेकर भी मंथन शुरू हो गया है. चलिए जानें कि उनको कितना नुकसान होगा.

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए DMRC का फैसला

प्रदर्शनकारियों की भीड़ को संसद और कनॉट प्लेस के आसपास जमा होने से रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो प्रशासन ने शहर के 16 अति-संवेदनशील स्टेशनों के प्रवेश और निकासी द्वार पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं. हालांकि राजीव चौक और मंडी हाउस जैसे प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर ट्रेनों को बदलने की सुविधा जारी रखी गई है. ताकि यात्रियों को कनेक्टिंग लाइन पकड़ने के लिए कोई दिक्कत न हो. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि उपद्रवियों की आवाजाही को सीमित करने के लिए मेट्रो सेवाओं पर यह आंशिक प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो गया था. 

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DMRC की दैनिक कमाई और उसका नुकसान

स्टेशनों के बंद होने के बाद यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस कदम के बाद दिल्ली मेट्रो को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा. आंकड़ों की मानें तो DMRC की रोजाना की कुल कमाई लगभग 10 करोड़ रुपये से ज्यादा होती है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि पूरे नेटवर्क के मुकाबले सिर्फ 16 स्टेशनों के बंद होने से दिल्ली मेट्रो के कुल दैनिक राजस्व पर कोई बहुत बड़ा सा विनाशकारी असर नहीं देखने को मिलेगा. यह नुकसान बेहद मामूली या आंशिक ही माना जा रहा है, क्योंकि अधिकांश यात्री पूरी तरह से सफर रद्द करने की बजाय निकटतम खुले स्टेशनों या अन्य मार्गों से ही अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं.

परिचालन और लॉजिस्टिक की चुनौती

इस पूरे घटनाक्रम में दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन के लिए मुख्य चुनौती वित्तीय घाटे से ज्यादा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की है. स्टेशनों को अचानक बंद करने और फिर यात्रियों को दूसरे रास्तों की तरफ मोड़ने में भारी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ रही है. आर्थिक दृष्टि से नुकसान भले ही उतना ज्यादा न हो रहा हो, जितनी कल्पना की जा रही है, लेकिन नेटवर्क में यात्रियों का संतुलनबनाकर रखना और मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करना दिल्ली मेट्रो के लिए इस वक्त बड़ा काम बन गया है, जो कि स्थिति सामान्य होने तक जारी रहेगा.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Delhi Metro Stations Closed DMRC  CJP Protest
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