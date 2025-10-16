ब्रिटेन में चाय में दूध मिलाना 17वीं शताब्दी से चला आ रहा है. ब्रिटिश लोग काली चाय का मजा दूध के छींटों के साथ लेते हैं. इसे हाई टी कहा जाता है. आपको बता दें कि दूध मिलाने की प्रथा सबसे पहले नाजुक चीनी मिट्टी के कपों में गर्म चाय डालते समय टूटने से बचाने के लिए शुरू की गई थी.