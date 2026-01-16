ताइवान और चीन के बीच तनाव एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा है. ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि हाल के घंटों में उसके आसपास के समुद्री और हवाई इलाकों में चीन की सेना की असामान्य हलचल दर्ज की गई है. इस गतिविधि को बीते कुछ महीनों की सबसे बड़ी सैन्य मौजूदगी माना जा रहा है. ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 34 सैन्य विमान और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के 11 युद्धपोत ताइवान के आसपास सक्रिय पाए गए. इसके अलावा एक आधिकारिक चीनी जहाज भी इलाके में देखा गया. यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है, जब ताइवान जलडमरूमध्य पहले से ही क्षेत्रीय तनाव का केंद्र बना हुआ है.

ताइवान की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि चीनी विमानों में से बड़ी संख्या ने ताइवान और चीन के बीच मानी जाने वाली मीडियन लाइन को पार किया. इन विमानों ने ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र यानी ADIZ में प्रवेश किया, जिसे ताइपे प्रशासन सीधे तौर पर उकसावे की कार्रवाई मानता है.

ताइवान के क्षेत्र में देखे गए चीन के विमान

चीनी सैन्य विमान ताइवान के उत्तरी, मध्य, दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में स्थित ADIZ क्षेत्रों में देखे गए. मीडियन लाइन को लंबे समय से दोनों पक्षों के बीच एक अनौपचारिक सीमा के रूप में माना जाता रहा है, हालांकि चीन इसे मान्यता नहीं देता और लगातार इसे पार करता रहा है. इन गतिविधियों के बाद ताइवान की सेना पूरी तरह सतर्क हो गई. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वायुसेना और नौसेना ने तुरंत निगरानी और जवाबी कार्रवाई शुरू की. रडार, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और रेडियो सिस्टम के जरिए चीनी विमानों और जहाजों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई.

ताइवान के रक्षा मंत्रालय का बयान

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि सुबह के समय तक ताइवान के आसपास चीनी सैन्य मौजूदगी दर्ज की गई और स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए. मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि देश की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक अलग और लोकतांत्रिक शासन वाला देश बताता है. इसी बुनियादी मतभेद के कारण दोनों के बीच दशकों से तनाव बना हुआ है और समय-समय पर ऐसे सैन्य घटनाक्रम सामने आते रहते हैं.

