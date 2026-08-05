पाकिस्तान में कौन है नेता प्रतिपक्ष? राहुल गांधी के मुकाबले क्या है उनकी शिक्षा

Opposition Leader Educational Qualification: भारत और पाकिस्तान को लोग अक्सर कई पैमानों पर तौलते हैं. जहां भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान के लिए जाना जाता है तो वहीं पाकिस्तान के हालात से तो सब वाकिफ ही हैं. लेकिन सदन में सरकार से सवाल पाकिस्तान में भी पूछे जाते हैं और वहां भी LOP होता है. भारत के LOP यानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं तो वहीं बात करें तो पाकिस्तान तो वहां नेशनल असेंबली के वर्तमान विपक्षी नेता महमूद खान अचकजई हैं, जो पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी (Pashtunkhwa Milli Awami Party - PkMAP) के अध्यक्ष हैं.

ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के Leader of Opposition राहुल गांधी और पाकिस्तान के विपक्षी नेता महमूद खान अचकजई के बीच शिक्षा को लेकर क्या अंतर है. दोनों देशों के विपक्षी नेताओं कितने पढ़ें-लिखे हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

कितने पढ़ें लिखे हैं पाकिस्तान के नेता

महमूद खान अचकजई की बात करें तो उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पेशावर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से पूरी की है, जिसमें उनका मुख्य विषय मैकेनिकल इंजीनियरिंग था. उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा किला अब्दुल्ला जिले (बलूचिस्तान) के एक सरकारी स्कूल से ली और क्वेटा से अपना इंटरमीडिएट पूरा किया था.

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कितने पढ़ें लिखे हैं राहुल गांधी

इसके अलावा अगर राहुल गांधी की शिक्षा की बात करें तो राहुल गांधी की उच्च शिक्षा पूरी तरह से दुनिया के बेहद प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में हुई है. यानी उन्होंने साल 1994 में अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित रोलिंस कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने साल 1995 में दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटियों में शुमार यूनाइटेड किंगडम (UK) की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी (ट्रिनिटी कॉलेज) से डेवलपमेंट स्टडीज में मास्टर ऑफ फिलॉसफी (M.Phil.) की डिग्री पूरी की है.

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