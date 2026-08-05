क्या होते हैं अजूबे? दुनिया में सात ही क्यों, 8 वां अब तक क्यों नहीं बन पाया

जब भी दुनिया के अजूबों की बात होती है, तो सबसे पहले "सात अजूबे" का नाम सुनने को मिलता है. कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर इन्हें अजूबा क्यों कहा जाता है. साथ ही यह भी सोचते हैं कि दुनिया में सिर्फ सात ही अजूबे क्यों हैं. क्या कोई 8वां अजूबा नहीं बन सकता? आइए आसान भाषा में इसका जवाब जानते हैं.

क्या होते हैं अजूबे?

अजूबा ऐसे खास और अनोखे निर्माण को कहा जाता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएं. ये जगहें अपनी सुंदरता, इतिहास, बनावट या खासियत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर होती हैं. इन्हें देखने के लिए हर साल लाखों लोग अलग-अलग देशों से आते हैं. कई अजूबे हजारों साल पहले बनाए गए थे, लेकिन आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं.

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सात ही क्यों हैं अजूबे?

बहुत समय पहले, करीब 2,000 साल से भी ज्यादा पहले, कुछ यूनानी विद्वानों ने दुनिया की सबसे खास और सुंदर इमारतों की एक सूची बनाई थी. उस समय उन्होंने सात जगहों को चुना था. उस दौर में सात अंक को शुभ और खास माना जाता था. इसी वजह से उन्होंने सात अजूबों की सूची बनाई. बाद में यह सूची पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई.

समय के साथ उन पुराने सात अजूबों में से ज्यादातर नष्ट हो गए. आज सिर्फ मिस्र का गीजा का पिरामिड ही बचा है. इसके बाद साल 2007 में दुनिया भर के लोगों ने वोट देकर नए सात अजूबों का चुनाव किया. इन्हें आज "दुनिया के नए सात अजूबे" कहा जाता है.

क्या 8वां अजूबा नहीं बन सकता?

ऐसा कोई नियम नहीं है कि 8वां अजूबा नहीं बन सकता. असल में "सात अजूबे" सिर्फ एक प्रसिद्ध सूची का नाम है. अगर भविष्य में कोई नई और बहुत खास जगह बनती है, तो लोग उसे मजाक या सम्मान में "दुनिया का 8वां अजूबा" कह सकते हैं. लेकिन दुनिया की आधिकारिक सूची अभी भी सात अजूबों की ही मानी जाती है.

कई बार लोग किसी नई और शानदार इमारत, पुल, स्टेडियम या प्राकृतिक जगह को भी 8वां अजूबा कह देते हैं. यह एक सम्मान देने का तरीका होता है, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से 8वां अजूबा नहीं माना जाता.

आज के सात अजूबे कौन-कौन से हैं?

आज दुनिया के नए सात अजूबों में ताजमहल (भारत), चीन की महान दीवार, माचू पिचू, पेट्रा, कोलोसियम, चिचेन इत्जा और क्राइस्ट द रिडीमर शामिल हैं. ये सभी अपनी अलग पहचान और खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं.

दुनिया में आज भी कई ऐसी जगहें हैं जो बहुत सुंदर और अनोखी हैं. फिर भी "सात अजूबे" का नाम इतिहास और परंपरा की वजह से आज तक नहीं बदला है. इसलिए दुनिया में आधिकारिक तौर पर अभी भी सात ही अजूबे माने जाते हैं.

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