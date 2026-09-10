रोजमर्रा की किन चीजों में मिलाया जा रहा मांसाहार, कैसे करें इसकी जांच?

इंपोर्टेड चीज की पारंपरिक किसने जिनमें कुछ असली पारमेजान और गौडा शामिल है, को दूध को जमाने के लिए जानवरों से मिलने वाले रेनेट का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है. शाकाहारी चीज चाहने वाले ग्राहकों को खास तौर पर यह देखना चाहिए कि उत्पादों में माइक्रोबियल या फिर पौधों से मिलने वाले रेनेट का इस्तेमाल किया गया है या फिर नहीं.