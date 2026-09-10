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रोजमर्रा की किन चीजों में मिलाया जा रहा मांसाहार, कैसे करें इसकी जांच?
Non-Vegetarian Ingredients in Food: रोजमर्रा में इस्तेमाल में आने वाली कई चीजों में मांसाहारी चीजें हो सकती हैं. आइए जानते हैं कौन-सी हैं वे चीजें और कैसे करें इन चीजों की पहचान.
Non-Vegetarian Ingredients in Food: रोजमर्रा की कई चीजें हैं जो पहली नजर में शाकाहारी लग सकती हैं लेकिन उनमें जानवरों या फिर कीड़ों से बनी चीज हो सकती हैं. इनका इस्तेमाल स्टेबलाइजर, एंजाइम, रंग या फिर बनावट को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है. आइए जानते हैं उन सभी चीजों के बारे में जिनमें कुछ ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जिन्हें ग्राहक तुरंत पहचान नहीं पाते.
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Published at : 10 Sep 2026 03:27 PM (IST)
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