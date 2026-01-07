BMC चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका, चुनाव आयोग ने किया रिजेक्ट कर दिया कैंपेन सॉन्ग

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है. पार्टी की ओर से तैयार किया गया खास कैंपेन गाना चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया है. यह फैसला चुनावी तैयारियों के बीच सामने आया है, जिससे BJP की रणनीति पर असर पड़ सकता है.

BMC चुनाव को लेकर BJP ने एक खास कैंपेन सॉन्ग तैयार कराया था, ताकि युवाओं और आम मतदाताओं तक पार्टी का संदेश आसानी से पहुंचे. इस गाने के जरिए पार्टी मुंबई में अपने कामकाज और भविष्य की योजनाओं को आकर्षक अंदाज में पेश करना चाहती थी.

चुनाव आयोग ने लगाई रोक

इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने इस गाने को चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के आधार पर कैंपेन में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी. आयोग का कहना है कि गाने में “भगवा” शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसे चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट के नियमों के तहत आपत्तिजनक माना गया. इसी वजह से इसे सार्वजनिक प्रचार के लिए मंज़ूरी नहीं दी गई.

चुनाव आयोग के मुताबिक, चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे शब्दों या प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जो किसी खास धर्म, रंग या भावनात्मक अपील से जुड़े हों. आयोग ने साफ किया कि निष्पक्ष और समान चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इन नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है.

मशहूर मराठी गायकों ने गाया गाना

इस कैंपेन सॉन्ग को मशहूर मराठी गायक अवधूत गुप्ते और वैशाली सामंत ने अपनी आवाज दी थी. दोनों कलाकारों की लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी को उम्मीद थी कि यह गाना लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय होगा.

अब BJP के सामने दो रास्ते हैं. या तो गाने में बदलाव कर दोबारा मंज़ूरी के लिए आयोग के पास जाए, या फिर नया कैंपेन कंटेंट तैयार करे. चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में पार्टी जल्द ही नई रणनीति के साथ मैदान में उतर सकती है.