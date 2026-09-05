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अगर पृथ्वी पर एक भी पेड़ ना बचे तो इंसान कितने दिन जिंदा रहेगा, जानें यहां?
Tree Extinction: अगर धरती से सभी पेड़ खत्म हो जाएं तो आखिर इंसान कितने समय तक जिंदा रह सकता है? आइए जानते हैं क्या कहता है विज्ञान और क्या है इस सवाल का जवाब.
Tree Extinction: अगर धरती से सभी पेड़ अचानक गायब हो जाएं तो इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी. हमारे वायुमंडल में इंसानी जिंदगी के लिए लंबे समय तक काफी ऑक्सीजन मौजूद है और धरती की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र में मौजूद फाइटोप्लांकटन से मिलती है. तो आखिर पेड़ गायब होने के बाद इंसान को खतरा किस चीज का होगा? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब और साथ ही यह भी कि पेड़ नहीं बचने के बाद इंसान कितने दिन तक जिंदा रह पाएगा.
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Published at : 05 Sep 2026 07:05 PM (IST)
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