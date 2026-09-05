अगर पृथ्वी पर एक भी पेड़ ना बचे तो इंसान कितने दिन जिंदा रहेगा, जानें यहां?

पेड़ों के गायब होने से उन पर निर्भर इकोसिस्टम तुरंत प्रभावित होंगे. फल, बीज और पौधों से मिलने वाले खाने के स्रोत खत्म हो जाएंगे. साथ ही पेड़ पौधों पर निर्भर शाकाहारी जानवर भी मुश्किल में पड़ जाएंगे. इसका असर धीरे-धीरे शिकारी जानवरों और इंसानों पर भी पड़ेगा. इस वजह से फूड चेन पूरी तरह से टूट जाएगी.