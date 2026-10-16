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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत में जंतर-मंतर, तो अमेरिका-ब्रिटेन समेत दूसरे देशों में कहां होते हैं बड़े प्रदर्शन?

भारत में जंतर-मंतर, तो अमेरिका-ब्रिटेन समेत दूसरे देशों में कहां होते हैं बड़े प्रदर्शन?

लोकतांत्रिक देशों में भारत के जंतर मंतर की तरह ही कई प्रतिष्ठित प्रदर्शन स्थल हैं. अमेरिका में व्हाइट हाउस के ठीक सामने स्थित लाफायेट स्क्वायर और नेशनल मॉल सबसे बड़े प्रदर्शन स्थलों में है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 16 Oct 2026 07:22 PM (IST)
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दिल्ली का ऐसिहासिक जंतर-मंतर अब आधिकारिक तौर पर प्रदर्शनकारियों का ठिकाना नहीं रहा. सरकार द्वारा जारी एक बड़े आदेश के तहत जंतर-मंतर को आधिकारिक विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया है. हाल ही में राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों के भारी विरोध प्रद्रशनों के बाद सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर इस जगह को खाली करा लिया गया.

इसके बाद प्रदर्शनों के लिए बुराड़ी और रामलीला मैदान जैसी नई जगहों को तय किया गया है. भारत के इस सबसे बड़े और मशहूर फ्री स्पीच जोन पर पाबंदी लगने के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि दुनिया के अन्य बड़े लोकतात्रिंक देशों में जंतर-मंतर जैसी कौन-सी जगहें हैं, जहां लोग अपनी आवाज उठाते हैं. 

अमेरिका का जंतर-मंतर 

दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका की बात करें तो वहां भारत के जंतर-मंतर की तरह प्रदर्शन करने के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक जगहें कानूनन तय हैं. अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित नेशनल मॉल और लाफायेट स्क्वयर बिल्कुल अमेरिका के राष्ट्रपति भवन White House के सामने स्थित है. वहां नागरिक अधिकार किए जाते हैं ताकि सत्ता में बैठे लोगों तक जनता की बात सीधे और तुरंत पहुंच सके.

न्यूयॉर्क का यूनियन स्क्वायर और वहां के नियम

वाशिंगटन डीसी के अलावा अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क का यूनयिन स्क्वायर भी विरोध प्रदर्शनों का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है. अमेरिकी कानून और वहां के संविधान के तहत नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार हैं. हालांकि, अमेरिकी प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रदर्शनों के समय और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कुछ कड़े नियम भी लागू करता है. इन जगहों पर प्रदर्शन करने के लिए किसी भी संगठन को पहले स्थानीय प्रशासन या पुलिस से अनुमति लेनी होती है.

लंदन का हाइड पार्क

अमेरिका की तरह ब्रिटेन के लंदन में स्थित हाइड पार्क का स्पीकर्स कॉर्नर पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक विरोध के लिए मशहूर है. सालों से लोग बिना किसी डर या पाबंदी के किसी भी विषय पर भाषण हे सकते हैं और सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना कर सकते हैं. इसके अलावा ब्रिटेन की संसद के ठीक सामने बना पार्लियामेंट स्क्वायर भी बड़े राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों का केंद्र रहा है. फ्रांस की राजधानी पेरिस का प्लेस डी ला बस्टिल भी वहां का प्रमुख जंतर-मंतर माना जाता है, जहां अक्सर मजदूर और छात्र अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा होते हैं. 

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क्या कहते हैं अंतरराष्ट्रीय नियम और लोकतांत्रिक अधिकार

दुनिया भर के मानवाधिकार विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए एक निश्चित और केंद्रीय प्रदर्शन स्थल का होना बेहद जरूरी है. लोकतंत्र की असली खूबसूरती इसी में है कि नागरिकों को सरकार के सबसे नजदीक जाकर अपनी असहमति जताने का मौका मिले. दिल्ली के जंतर-मंतर को हटाने के फैसले पर भी भारत में कानूनी बहस छिड़ गई है और यह मामला अदालतों तक पहुंच चुका है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 07:22 PM (IST)
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