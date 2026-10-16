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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजमदर ऑफ ऑल बम..कितना ताकतवर है, कौन से शहर पलक झपकते हो जाएंगे स्वाहा?

मदर ऑफ ऑल बम..कितना ताकतवर है, कौन से शहर पलक झपकते हो जाएंगे स्वाहा?

अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ संभावित उपयोग को लेकर चर्चा में आया मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स (MOAB) दुनिया का सबसे भारी गैर-परमाणु बम है. आइए जानते हैं कि इसकी तबाही का दायरा आखिर कितना है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 16 Oct 2026 06:24 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में चल रहे भयंकर तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के रिश्तों को लेकर एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है. रक्षा गलियारों से मिल रही जानकारी के अनुसार अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सबसे खतरनाक और ताकतवर गैर-परमाणु बम यानी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स (MOAB) के इस्तेमाल पर गंभीरता से विचार कर रहा है. इस खबर के सामने आते ही पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि आखिर यह हथियार कितना विनाशकारी है. 

हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का यह स्पष्ट रूप से मानना है कि भले ही यह बम एक बड़े इलाके में भारी तबाही लाने की क्षमता रखता हो, लेकिन यह ईरान की अत्यधिक सुरक्षित और जमीन के नीचे कई फीट गहरी बनी परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह नेस्तनाबूत करने में शायद सक्षम नहीं होगा. आइए इस शक्तिशाली हथियार से जुड़ी हर एक तकनीकी और सामरिक सच्चाई को बेहद आसान भाषा में सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं.

क्या है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स की ताकत?

सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि जिस बम को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, उसकी तकनीकी प्रकृति क्या है. यह दुनिया के सबसे भारी और खतरनाक हथियारों में शामिल है, जिसे तकनीकी भाषा में GBU-43/B कहा जाता है. यह एक सामान्य यानी नॉन-न्युक्लियर (गैर-परमाणु) बम है, जिसका मतलब साफ है कि इसके इस्तेमाल से किसी भी परमाणु आपदा जैसी तबाही नहीं फैलती है. 

इस हथियार को मुख्य रूप से एक बहुत बड़े क्षेत्र में जोरदार वैक्यूम या एयर-ब्लास्ट पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है. पारंपरिक बमों के मुकाबले इसका आकार और विस्फोटक क्षमता बहुत अधिक होती है, यही वजह है कि इसे अमेरिकी सैन्य शस्त्रागार का एक बेहद खास और प्रभावशाली हथियार माना जाता है.

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मदर ऑफ ऑल बम..कितना ताकतवर है, कौन से शहर पलक झपकते हो जाएंगे स्वाहा?

अद्भुत वजन और विशाल आकार 

इस घातक बम के वजन और आकार की बात करें तो आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं. इस भारी-भरकम हथियार का कुल वजन करीब 21,600 पाउंड यानी लगभग 9,800 किलोग्राम (9.8 टन) होता है. इसके अत्यधिक भारी होने के कारण इसे किसी सामान्य लड़ाकू विमान से नहीं गिराया जा सकता है, बल्कि इसके लिए विशेष रूप से मॉडिफाइड कार्गो विमानों (जैसे MC-130) का इस्तेमाल करना पड़ता है. 

जमीन के अंदर सीधे घुसने वाले बंकर-बस्टर बमों से यह बिल्कुल अलग होता है. यह बम सतह के अंदर जाने के बजाय जमीन से कुछ फीट की ऊंचाई हवा में ही जोरदार धमाका करता है, जिससे इसके आसपास के वायुमंडल में भयंकर दबाव बनता है और सतह पर मौजूद हर चीज चकनाचूर हो जाती है.

इतिहास में कब और कहां हुआ था इसका इस्तेमाल?

इस खतरनाक हथियार के निर्माण की कहानी पिछले दशकों के सैन्य संघर्षों से जुड़ी हुई है. इसे मुख्य रूप से इराक युद्ध के दौरान विकसित किया गया था ताकि दुश्मन सेना पर ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके कि वे बिना युद्ध के ही हथियार डाल दें. हालांकि, वास्तविक युद्ध के मैदान में इसका पहला इस्तेमाल काफी बाद में हुआ था. 

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अप्रैल 2017 में इसका पहली बार अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में उपयोग किया गया था. वहां अमेरिकी सेना ने इस बम को इस्लामिक स्टेट (ISIS) के आतंकवादियों द्वारा पहाड़ियों के भीतर बनाए गए खुफिया सुरंग नेटवर्क और ठिकानों को नेस्तनाबूत करने के लिए गिराया था, जिसमें कई दर्जन आतंकी मारे गए थे.

क्या यह बम किसी पूरे शहर को कर सकता है स्वाहा?

आम लोगों के मन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के गिरते ही पलक झपकते कोई पूरा शहर राख बन जाएगा, लेकिन सच इससे काफी अलग है. यह बम किसी महानगर या बड़े शहर को एक झटके में पूरी तरह तबाह करने की क्षमता बिल्कुल नहीं रखता है. इसकी कुल विनाशक क्षमता और तबाही का दायरा किसी परमाणु हथियार की तुलना में बहुत कम होता है.

यदि इस बम को दुनिया के किसी भी घने शहर जैसे न्यूयॉर्क, नई दिल्ली या तेहरान के बीचों-बीच भी गिरा दिया जाए, तो भी यह केवल एक या दो चुनिंदा सिटी ब्लॉक या कुछ मुहल्लों को ही पूरी तरह नेस्तनाबूत कर पाएगा, पूरा शहर इसके दायरे में आकर खत्म नहीं होगा.

विनाश का दायरा कितना? 

इस हथियार के विध्वंसक दायरे को यदि आंकड़ों में समझें तो इसका पूर्ण प्रभाव क्षेत्र महज 1 से 2 किलोमीटर के दायरे यानी कुछ सिटी ब्लॉक तक ही सीमित रहता है. हां, इसके धमाके की गूंज और झटके से डेढ़ से दो मील दूर तक की इमारतों की खिड़कियों के कांच जरूर टूट सकते हैं. इसकी तुलना यदि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम (जैसे B83) से की जाए, जिसका ब्लास्ट रेडियस 20 मील यानी लगभग 32 किलोमीटर से ज्यादा होता है, तो MOAB का असर उसके मुकाबले 1% भी नहीं ठहरता. 


मदर ऑफ ऑल बम..कितना ताकतवर है, कौन से शहर पलक झपकते हो जाएंगे स्वाहा?

किस खास मकसद के लिए तैयार किया गया है यह हथियार

इस बम की बनावट और कार्यप्रणाली से यह साफ हो जाता है कि इसे शहर उजाड़ने के लिए नहीं बनाया गया है. यह एक थर्मोबेरिक हथियार है जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके भयानक आग का गोला और शॉकवेव पैदा करता है. इसका मुख्य सामरिक उपयोग खुले मैदानों में छुपे हुए दुश्मन के भारी सैन्य वाहनों, सैनिकों के बड़े समूहों, गहरी पहाड़ियों की गुफाओं और भूमिगत ठिकानों को साफ करने के लिए किया जाता है. 

इसके अलावा इसका बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर होता है, जो दुश्मन सेना के भीतर खौफ पैदा करने के लिए काफी माना जाता है. ईरान के खिलाफ इसकी चर्चा भले ही सामरिक दबाव बनाने के लिए हो रही हो, लेकिन इसकी अपनी एक भौगोलिक और तकनीकी सीमाएं हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 06:24 PM (IST)
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