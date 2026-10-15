केजरीवाल से कन्हैया तक, आंदोलन से निकलकर बड़े नेता बन चुके ये लोग

देश के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो कई ऐसे दिग्गज नेता सामने आते हैं, जिनकी सियासी यात्रा का सफर संसद या मंत्री पद के कमरों से नहीं, बल्कि आम जनता के बीच उठे तीखे आंदोलनों की भट्टी से शुरू हुआ था. इन नेताओं ने कभी छात्र संघ के मोर्चों से तो कभी भ्रष्टाचार विरोधी मंचों से अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की. चाहे आपातकाल का विरोध हो या फिर बड़े पैमाने पर हुए जन-आंदोलन, इन सभी ने देश की मुख्यधारा की राजनीति की दिशा और दशा बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाई. आइए, ऐसे ही आंदोलन की पृष्ठभूमि से निकलकर देश और राज्यों की राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाले प्रमुख नेताओं के बारे में जानते हैं.

जयप्रकाश नारायण और संपूर्ण क्रांति का उदय

भारतीय राजनीति के इतिहास में जयप्रकाश नारायण (जेपी) द्वारा शुरू किए गए आंदोलनों का अध्याय सबसे प्रभावशाली माना जाता है. साल 1974 में बिहार की धरती से शुरू हुए छात्र आंदोलन को जेपी ने एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक दिशा दी, जिसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया था. जयप्रकाश नारायण ने इस पूरे संघर्ष के दौरान खुद के लिए कभी कोई राजनीतिक पद या सत्ता की लालसा नहीं रखी. हालांकि, उनके इस ऐतिहासिक आंदोलन की कोख से कई ऐसे युवा और तेजतर्रार नेता निकले, जिन्होंने आगे चलकर देश और राज्यों की सत्ता के शीर्ष पर अपनी मजबूत जगह बनाई.

छात्र राजनीति से मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद यादव

संपूर्ण क्रांति और जेपी आंदोलन की उपज माने जाने वाले नेताओं में लालू प्रसाद यादव का नाम सबसे आगे आता है. उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत कॉलेज के दिनों में एक मुखर छात्र नेता के रूप में हुई थी. इसके बाद वे मुख्यधारा की राजनीति में आए और साल 1990 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे. उन्होंने न केवल राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाई, बल्कि केंद्र की राजनीति में यूपीए सरकार के दौरान देश के रेल मंत्री का पद भी संभाला और आज भी उनकी पार्टी का राजनीतिक रसूख कायम है.

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नीतीश कुमार और सुशासन की लंबी पारी

बिहार की सियासत में अपनी अलग पहचान बनाने वाले नीतीश कुमार भी उसी जेपी आंदोलन की देन हैं. छात्र जीवन के समाजवादी संघर्षों से होते हुए वे संसद तक पहुंचे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी अपनी सेवाएं दीं. नब्बे के दशक के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान पुख्ता करने के बाद वे बिहार लौटे और साल 2005 में पहली बार पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली. नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक सफर में कई बार गठबंधन बदले, लेकिन बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

आपातकाल के विरोध से उभरे अरुण जेटली

भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार और दिग्गज नेता रहे अरुण जेटली की राजनीतिक यात्रा भी छात्र आंदोलनों और आपातकाल के काले दौर के विरोध से ही परवान चढ़ी थी. छात्र राजनीति में सक्रिय भागीदारी के दौरान उन्हें आपातकाल के समय जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा था. इसके बाद उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई और नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान देश के वित्त, रक्षा और कानून जैसे बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली. अगस्त 2019 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनका सफर हमेशा याद रखा जाएगा.

भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए अन्ना हजारे

साल 2011 में देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर और रामलीला मैदान से उठे अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने भारतीय राजनीति में एक और बड़ा भूचाल ला दिया था. इस आंदोलन ने देश भर में लोकपाल और शासन में पारदर्शिता के मुद्दे को बहस के केंद्र में ला खड़ा किया था. इस आंदोलन से कई बड़े राजनीतिक चेहरे निकले और उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए, लेकिन अन्ना हजारे ने हमेशा की तरह खुद को चुनावी राजनीति और सत्ता के पदों से पूरी तरह दूर रखा और सादगी भरा जीवन चुना.

अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल

अन्ना हजारे के उस ऐतिहासिक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से राजनीतिक फलक पर उभरने वाले सबसे प्रमुख चेहरों में अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल है. शुरुआत में उनकी छवि एक आम आदमी के सच्चे हितैषी और बदलाव लाने वाले नेता के रूप में गढ़ी गई थी. इसी लोकप्रियता के बल पर उन्होंने आम आदमी पार्टी की नींव रखी और साल 2013 में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने. उनके साथ इस आंदोलन से जुड़े अन्य सहयोगियों ने भी राजनीतिक गलियारों में अपनी एक मजबूत और अलग पहचान बनाई.

पाटीदार आरक्षण से उभरे हार्दिक पटेल

साल 2015 के दौरान गुजरात में उठे पाटीदार आरक्षण आंदोलन ने पूरे देश की राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था. इस तीखे आंदोलन का मुख्य चेहरा युवा नेता हार्दिक पटेल बनकर उभरे, जिनकी रैलियों और सभाओं में भारी जनसैलाब उमड़ता था. आंदोलन के अपने शुरुआती तेवर दिखाने के बाद हार्दिक ने चुनावी राजनीति का दामन थामा और कांग्रेस का सफर तय करते हुए साल 2022 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. वर्तमान में वे गुजरात विधानसभा के सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

ऊना आंदोलन से विधायक बने जिग्नेश मेवाणी

गुजरात के ऊना इलाके में साल 2016 के दौरान दलित युवकों के साथ हुई अमानवीय घटना के बाद एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन भड़क उठा था. इस संघर्ष में दलितों के मौलिक अधिकारों और सुरक्षा का मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया, जिसका नेतृत्व जिग्नेश मेवाणी ने किया और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली. इस जन-आंदोलन के बाद उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया और साल 2017 में वडगाम विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए, जिसके बाद वे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर आगे बढ़े.





जेएयू से मुख्यधारा में आए कन्हैया कुमार

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्रसंघ अध्यक्ष के रूप में अपनी मुखर वक्ता शैली और वैचारिक बहसों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए कन्हैया कुमार ने भी बाद में अपनी सियासी पारी की शुरुआत की. छात्र राजनीति के मंच से निकलकर उन्होंने मुख्यधारा की राजनीति का रुख किया और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़कर अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों को आगे बढ़ाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई.

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