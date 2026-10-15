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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बंद करो, दफा हो जाओ...', प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, नेहा बोरा का ऐलान- ये आंदोलन नहीं रुकेगा

'बंद करो, दफा हो जाओ...', प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, नेहा बोरा का ऐलान- ये आंदोलन नहीं रुकेगा

सीजेपी और आइसा की PC में हंगामा देखने को मिला. यह घटनाक्रम तब हुआ, जब नेहा बोरा प्रेस से बात कर रहीं थी. नेहा ने कहा है कि यह आंदोलन जारी रहेगा. न्याय मांगने वालों को अनसुना किया जा रहा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 15 Oct 2026 05:30 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सड़कों पर उतरे कॉकरोच जनता पार्टी और आइसा की गुरुवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस वक्त हंगामा हुआ, जब आंदोलन के मुख्य चेहरों में से एक नेहा बोरा संबोधित कर रहीं थी. इस दौरान वहां मौजूद लोगों को- बंद करो, दफा हो जाओ- कहते हुए सुना. इसके बाद आयोजकों से नेहा ने हंगामा करने वालों को बाहर निकालने को कहा. 

इसके अलावा नेहा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के प्रति अपना समर्थन दिया, जिन्हें कथित तौर पर अरेस्ट कर लिया गया. नेहा ने कुछ संस्थानों के रिपोर्टर्स का जिक्र करते हुए कहा कि प्रेस कार्ड होने के बाद भी उन्हें पीटा गया. घंटों तक हिरासत में रखा गया. इसके अलावा बोरा ने कहा कि पत्रकारों से कैमरे छीन लिए गए. उन्हें विरोध प्रदर्शनों की कवरेज न करने की चेतावनी दी गई. इसके अलावा महिला पत्रकारों पर कथित यौन उत्पीड़न का सामना करने को लेकर अपनी बात रखी. 

न्याय मांगने वालों को निशाना बना रहे: नेहा बोरा

बोरा ने कहा कि जब वह महिला पत्रकार शिकायत दर्ज कराने पुलिस के पास गई तो उसी के खिलाफ एक काउंटर एफआईआर दर्ज कर लगी गई. वे कानून व्यवस्था बनाए रखने की बजाय न्याय मांगने वाले नागरिकों को निशाना बना रहे हैं. 

इसके अलावा नेहा ने कहा कि देश के कोने-कोने जिंदा हैं. यह लड़ाई भारत के आम और गरीब परिवारों में जिंदा है. देश के अलग-अलग कोनों में फ्रीडम पार्क, दिल्ली के जंतर मंतर, और मुंबई के शिवाजी पार्ट में यह लड़ाई जारी रहेगी. 

बांग्लादेश वाले बयान पर घिरीं नेहा बोरा
नेहा बोरा ने एक बयान दिया है. इसमें उन्होंने कहा है कि वह बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन और भारत में चल रहे जेनजी आंदोलन के बीच समानता देखती हैं. 

नेहा ने कहा 'हम आपको अपना लाल सलाम पेश करते हैं. हम जानते हैं कि आज देशभर में जो जेन-जी आंदोलन देखने को मिल रहा है, उसकी शुरुआत सबसे पहले बांग्लादेश में हुई थी. हमें रास्ता दिखाने और हमारे साथ एकजुटता दिखाने के लिए बधाई.'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 15 Oct 2026 05:19 PM (IST)
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