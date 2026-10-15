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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या आप भी रिकॉर्ड करते हैं ऑफिस की बातें, ऐसे केस में कितनी सजा?

क्या आप भी रिकॉर्ड करते हैं ऑफिस की बातें, ऐसे केस में कितनी सजा?

Workplace Privacy: हाल ही में ओपनएआई कंपनी ने अपने कर्मचारियों को निकाल दिया है. आइए जानते हैं कि क्या ऑफिस की बातें रिकॉर्ड करने पर सजा हो सकती है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 15 Oct 2026 06:05 PM (IST)
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  • ओपनएआई में जासूसी घटना के बाद, भारत में रिकॉर्डिंग पर उठे सवाल।
  • निजता के अधिकार के तहत, गुप्त रिकॉर्डिंग आईटी एक्ट में दंडनीय।
  • भारतीय न्याय संहिता बिना सहमति रिकॉर्डिंग को गंभीर अपराध मानती है।

Workplace Privacy: एफबीआई ने अमेरिकी कंपनी ओपनएआई के सैन फ्रांसिस्को कार्यालय में जासूसी के प्रयास के आरोपी एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों ने सम्मेलन कक्ष में एक टेलीविजन के पीछे एक रिकॉर्डिंग उपकरण को छिपा दिया था. डिवाइस की खोज के बाद ओपनएआई ने संदिग्ध अपराधी की पहचान करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का इस्तेमाल किया. 9 अक्टूबर को गिरफ्तारी कर ली गई.

यह घटना कार्यस्थलों के लिए एक बड़ा सवाल उठाती है. क्या सहमति के बिना कार्यालय की बातचीत रिकॉर्ड करने से कानूनी परिणाम हो सकते हैं और क्या दंड मिल सकता है? भारत में इसका जवाब परिस्थितियों पर निर्भर करता है. 

गोपनीयता और कार्यस्थल रिकॉर्डिंग 

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है. इसमें निजता का अधिकार भी शामिल है. किसी दूसरे व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी निजी बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करने से गोपनीयता संबंधी चिंता बढ़ सकती है. ऐसी रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक रूप से साझा करना या फिर किसी सहकर्मी को धमकाने के लिए उनका इस्तेमाल करना अतिरिक्त कानूनी जोखिम पैदा कर सकता है. 

रिपोर्ट के मुताबिक पहचाने गए कानूनी प्रावधानों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय एक संहिता की धारा शामिल है. इनका इस्तेमाल किसी मामले के तथ्य पर निर्भर करता है जिसमें रिकॉर्डिंग की प्रकृति और वह उद्देश्य जिसके लिए इसे बनाया या प्रसारित किया गया था शामिल है. 


क्या आप भी रिकॉर्ड करते हैं ऑफिस की बातें, ऐसे केस में कितनी सजा?

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम प्रावधान 

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 72 और 66E के ऐसे प्रावधानों के रूप में पहचाना जाता है जो अनअधिकृत रिकॉर्डिंग या फिर गोपनीयता उल्लंघन पर लागू हो सकते हैं. इस मामले में 2 से 3 साल तक की जेल या फिर ₹100000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. 

मानहानि, ब्लैकमेल और गरिमा 

भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 मानहानि से जुड़ी हुई है. यह प्रासंगिक हो सकता है अगर किसी रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने या ब्लैकमेल के हिस्से के रूप में किया जाता है. किसी सहकर्मी को शर्मिंदा करने या बदनाम करने के लिए प्रसारित की गई रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के मूल कार्य से हटकर कानूनी जोखिम पैदा कर सकती है. 

भारतीय न्याय संहिता की धारा 357 को संभावित रूप से प्रासंगिक के रूप में भी पहचाना जाता है जब किसी महिला सहकर्मी की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से रिकॉर्डिंग की जाती है. अधिनियम का उद्देश्य और स्थिति यह आकलन करने में जरूरी है कि कोई खास प्रावधान लागू होता है या नहीं.


क्या आप भी रिकॉर्ड करते हैं ऑफिस की बातें, ऐसे केस में कितनी सजा?

जब रिकॉर्डर बातचीत का हिस्सा हो

किसी बातचीत को रिकॉर्ड करना जिसमें रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति भागीदार है दूसरे लोगों के बीच गुप्त रूप से चर्चा रिकॉर्ड करने से अलग है. उचित स्थिति में अदालत ऐसी रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकती है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी प्रतिभागी द्वारा की गई हर रिकॉर्डिंग अपने आप से वैध या फिर स्वीकार्य है. उद्देश्य, संदर्भ और कानूनी जरूरत प्रासंगिक बनी हुई है और रिकॉर्डिंग को निजी बातचीत को कैप्चर करने या बांटने के लिए अप्रतिबंध लाइसेंस के रूप में नहीं माना जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: कौन थीं अंकिता भंडारी, दुष्यंत गौतम से इनका क्या कनेक्शन?

दूसरे लोगों की चुपके से रिकॉर्डिंग करना 

स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब कोई व्यक्ति बातचीत में शामिल नहीं है लेकिन गुप्त रूप से दूसरे लोगों को रिकॉर्ड करता है. इसे फोन टैपिंग या फिर अवैध निगरानी के रूप में बताया गया है और यह एक गंभीर दंडनीय अपराध है.  कार्यालय, बैठक कक्ष या फिर दूसरे निजी स्थान में छुपाए गए रिकॉर्डिंग उपकरण चिंता को पैदा कर सकते हैं क्योंकि उपस्थित लोगों के पास यह उम्मीद करने का कोई कारण नहीं हो सकता कि उनकी चर्चा को कैप्चर किया जा रहा है.

इस वजह से कार्यालय स्थल रिकॉर्डिंग नीतियां और सहमति काफी जरूरी विचार है. कर्मचारियों को यह मानने से बचना चाहिए कि किसी कार्यालय या बैठक कक्ष तक पहुंच उन्हें इसके अंदर हर किसी को रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है.

यह भी पढ़ें: इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस, क्या इसके खिलाफ जा सकते हैं अदालत?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 06:05 PM (IST)
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