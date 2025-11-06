इस झील के पानी में जिंदा रह सकते हैं दूसरे ग्रह के इंसान, नासा वाले भी आकर करते हैं रिसर्च

इस खोज ने न सिर्फ लोनार झील को महत्वपूर्ण बनाया, बल्कि भविष्य में एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज के लिए भी नए रास्ते खोले हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि लोनार झील पर रिसर्च सिर्फ जीवन की संभावनाओं को समझने तक सीमित नहीं है. यह पृथ्वी पर जलवायु, पारिस्थितिकी और सूक्ष्म जीव विज्ञान के अध्ययन में भी क्रांतिकारी योगदान दे सकती है.