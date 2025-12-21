पहले टी20 मैच में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से रौंद डाला है. विशाखापट्टनम में खेले गए इस मैच में श्रीलंकाई टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 121 रन ही बना पाई थी. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 32 गेंद शेष रहते 8 विकेट से इस मैच को जीत लिया. इस मैच के दौरान स्मृति मंधाना ने एक ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है. वहीं जेमिमा रोड्रीग्स 69 रन बानाकर नाबाद लौटीं.

श्रीलंकाई टीम के खराब प्रदर्शन की वजह उसकी खुद की गलतियां रहीं. श्रीलंका के 6 विकेट गिरे, जिनमें से तीन बल्लेबाज तो रन आउट हो गए. टीम इंडिया के बॉलर्स ने भी कसी हुई गेंदबाजी की. अमनजोत कौर को छोड़कर किसी भी भारतीय गेंदबाज ने 8 या उससे ज्यादा इकॉनमी रेट से रन नहीं लुटाए. नतीजन श्रीलंका पहले खेलते हुए सिर्फ 121 रन ही बना पाई.

जवाब में भारत का पहला विकेट महज 13 के स्कोर पर गिर गया था. स्मृति मंधाना ने 25 रन बनाए, जब मंधाना आउट हुईं, तब भारत ने 67 के स्कोर पर दूसरा विकेट गंवाया था. बाकी काम जेमिमा रोड्रीग्स ने पूरा कर दिया, जो 44 गेंद में 69 रनों की पारी खेल नाबाद लौटीं. वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 15 रनों का योगदान दिया.

स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास

स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय महिला टी20 क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय और दुनिया की दूसरी बल्लेबाज बन गई हैं. मंधाना ने अपने टी20 करियर के 154वें मैच में यह कारनामा कर दिखाया है. महिला टी20 क्रिकेट में उनसे ज्यादा रन बनाने वाली क्रिकेटर सिर्फ सूजी बेट्स हैं, जिन्होंने अपने करियर में 4716 रन बनाए.

