पहले टी20 में टीम इंडिया की बंपर जीत, श्रीलंका को 8 विकेट से धो डाला; मैच में बन गया ऐतिहासिक रिकॉर्ड

पहले टी20 में टीम इंडिया की बंपर जीत, श्रीलंका को 8 विकेट से धो डाला; मैच में बन गया ऐतिहासिक रिकॉर्ड

India Women vs Sri Lanka Women: पहले टी20 मैच में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से रौंद डाला है. इस मैच में जेमिमा रोड्रीग्स ने फिफ्टी लगाई और स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Dec 2025 10:13 PM (IST)
पहले टी20 मैच में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से रौंद डाला है. विशाखापट्टनम में खेले गए इस मैच में श्रीलंकाई टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 121 रन ही बना पाई थी. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 32 गेंद शेष रहते 8 विकेट से इस मैच को जीत लिया. इस मैच के दौरान स्मृति मंधाना ने एक ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है. वहीं जेमिमा रोड्रीग्स 69 रन बानाकर नाबाद लौटीं.

श्रीलंकाई टीम के खराब प्रदर्शन की वजह उसकी खुद की गलतियां रहीं. श्रीलंका के 6 विकेट गिरे, जिनमें से तीन बल्लेबाज तो रन आउट हो गए. टीम इंडिया के बॉलर्स ने भी कसी हुई गेंदबाजी की. अमनजोत कौर को छोड़कर किसी भी भारतीय गेंदबाज ने 8 या उससे ज्यादा इकॉनमी रेट से रन नहीं लुटाए. नतीजन श्रीलंका पहले खेलते हुए सिर्फ 121 रन ही बना पाई.

जवाब में भारत का पहला विकेट महज 13 के स्कोर पर गिर गया था. स्मृति मंधाना ने 25 रन बनाए, जब मंधाना आउट हुईं, तब भारत ने 67 के स्कोर पर दूसरा विकेट गंवाया था. बाकी काम जेमिमा रोड्रीग्स ने पूरा कर दिया, जो 44 गेंद में 69 रनों की पारी खेल नाबाद लौटीं. वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 15 रनों का योगदान दिया.

स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास

स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय महिला टी20 क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय और दुनिया की दूसरी बल्लेबाज बन गई हैं. मंधाना ने अपने टी20 करियर के 154वें मैच में यह कारनामा कर दिखाया है. महिला टी20 क्रिकेट में उनसे ज्यादा रन बनाने वाली क्रिकेटर सिर्फ सूजी बेट्स हैं, जिन्होंने अपने करियर में 4716 रन बनाए.

इस भारतीय क्रिकेटर के घर गूंजी किलकारी, पहली बार बने पिता; फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज

 

अपडेट जारी है...

नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 21 Dec 2025 10:02 PM (IST)
India VS Sri Lanka Smriti Mandhana India Women Vs Sri Lanka Women IND VS SL
प्राइवेसी पॉलिसी

