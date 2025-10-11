मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बनने के लिए भारत के दूरसंचार विभाग से एक यूनिफाइड लाइसेंस प्राप्त करना होगा. आपको नीलामी के जरिए एक स्पेक्ट्रम भी खरीदना होगा जो काफी महंगा है. इसके अलावा आपको टावर, बेस स्टेशन, एंटीना और लाखों उपयोगकर्ताओं को संभालने में सक्षम एक कोर नेटवर्क के साथ-साथ व्यापक बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा. आखिर में सेवा को शुरू करने में बिलिंग सिस्टम, ग्राहक सेवा और मार्केटिंग की भी तैयारी करनी होगी. इस पूरी प्रक्रिया में करोड़ों रुपए खर्च हो सकते हैं.