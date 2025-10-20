एक्सप्लोरर
Kazakhstan Currency: कजाकिस्तान में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां की करेंसी कितनी मजबूत
Kazakhstan Currency: कजाकिस्तान की आधिकारिक मुद्रा को कजाकिस्तान तेंगे कहते हैं. आइए जानते हैं कि भारतीय रुपए की तुलना में यह मजबूत है या फिर नहीं.
Kazakhstan Currency: क्या आपने कभी सोचा है कि कजाकिस्तान में आपके ₹10000 की कीमत क्या होगी? इसका जवाब हमें कजाकिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा कजाकिस्तानी तेंगे की मजबूती जानकर ही पता लगेगा. तो आइए जानते हैं कि भारतीय रुपए और तेंगे के बीच क्या है विनियम दर और साथ ही यह भी कि वैश्विक वित्तीय मंच पर तेंगे कि क्या स्थिति है.
Published at : 20 Oct 2025 02:14 PM (IST)
