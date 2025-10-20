हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजKazakhstan Currency: कजाकिस्तान में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां की करेंसी कितनी मजबूत

Kazakhstan Currency: कजाकिस्तान में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां की करेंसी कितनी मजबूत

Kazakhstan Currency: कजाकिस्तान की आधिकारिक मुद्रा को कजाकिस्तान तेंगे कहते हैं. आइए जानते हैं कि भारतीय रुपए की तुलना में यह मजबूत है या फिर नहीं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 20 Oct 2025 02:14 PM (IST)
Kazakhstan Currency: कजाकिस्तान की आधिकारिक मुद्रा को कजाकिस्तान तेंगे कहते हैं. आइए जानते हैं कि भारतीय रुपए की तुलना में यह मजबूत है या फिर नहीं.

Kazakhstan Currency: क्या आपने कभी सोचा है कि कजाकिस्तान में आपके ₹10000 की कीमत क्या होगी? इसका जवाब हमें कजाकिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा कजाकिस्तानी तेंगे की मजबूती जानकर ही पता लगेगा. तो आइए जानते हैं कि भारतीय रुपए और तेंगे के बीच क्या है विनियम दर और साथ ही यह भी कि वैश्विक वित्तीय मंच पर तेंगे कि क्या स्थिति है.

1/6
वर्तमान विनियम दर के मुताबिक ₹10,000 लगभग 61,279 कजाकिस्तानी तेंगे के बराबर हैं. आपको बता दें कि यह दर प्रतिदिन उतार-चढ़ाव में रहती है.
वर्तमान विनियम दर के मुताबिक ₹10,000 लगभग 61,279 कजाकिस्तानी तेंगे के बराबर हैं. आपको बता दें कि यह दर प्रतिदिन उतार-चढ़ाव में रहती है.
2/6
कजाकिस्तानी तेंगे भारतीय रुपए से काफी कमजोर है. इसका मतलब यह है कि ₹1 से एक से ज्यादा तेंगे खरीदे जा सकते हैं.
कजाकिस्तानी तेंगे भारतीय रुपए से काफी कमजोर है. इसका मतलब यह है कि ₹1 से एक से ज्यादा तेंगे खरीदे जा सकते हैं.
3/6
कजाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तेल एक्सपोर्ट पर काफी ज्यादा निर्भर करती है. इस वजह से इसकी मुद्रा वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के प्रति काफी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है. जब भी तेल की कीमत गिरती हैं तो रुपए या डॉलर जैसी मजबूत मुद्राओं के मुकाबले तेंगे का मूल्य अक्सर कम हो जाता है.
कजाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तेल एक्सपोर्ट पर काफी ज्यादा निर्भर करती है. इस वजह से इसकी मुद्रा वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के प्रति काफी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है. जब भी तेल की कीमत गिरती हैं तो रुपए या डॉलर जैसी मजबूत मुद्राओं के मुकाबले तेंगे का मूल्य अक्सर कम हो जाता है.
4/6
कजाकिस्तान के रूस के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध हैं. यही वजह है कि रूसी रूबल के उतार चढ़ाव का असर अक्सर तेंगे पर पड़ता नजर आता है.
कजाकिस्तान के रूस के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध हैं. यही वजह है कि रूसी रूबल के उतार चढ़ाव का असर अक्सर तेंगे पर पड़ता नजर आता है.
5/6
कजाकिस्तान का राष्ट्रीय बैंक लगातार अपनी मुद्रा को स्थिर करने के लिए कदम उठाता है. इसके लिए बैंक ने इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट और करेंसी रिजर्व जैसे मौद्रिक नीति उपकरणों का इस्तेमाल किया है.
कजाकिस्तान का राष्ट्रीय बैंक लगातार अपनी मुद्रा को स्थिर करने के लिए कदम उठाता है. इसके लिए बैंक ने इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट और करेंसी रिजर्व जैसे मौद्रिक नीति उपकरणों का इस्तेमाल किया है.
6/6
हालांकि तेंगे भारत की तुलना में कमजोर है लेकिन कहीं क्षेत्र में कजाकिस्तान में जीवन यापन की लागत भारत की तुलना में भी काफी ज्यादा कम है. इसका मतलब यह हुआ की मुद्रा के कम मूल्य के बावजूद भी यहां का स्थानीय भजन और परिवहन जैसे कई खर्च अभी भी जेब पर ज्यादा असर नहीं डालते.
हालांकि तेंगे भारत की तुलना में कमजोर है लेकिन कहीं क्षेत्र में कजाकिस्तान में जीवन यापन की लागत भारत की तुलना में भी काफी ज्यादा कम है. इसका मतलब यह हुआ की मुद्रा के कम मूल्य के बावजूद भी यहां का स्थानीय भजन और परिवहन जैसे कई खर्च अभी भी जेब पर ज्यादा असर नहीं डालते.
Published at : 20 Oct 2025 02:14 PM (IST)
Tags :
Indian Currency Kazakhstan Kazakhstan Currency

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
Womens World Cup Qualification Scenario: हार की हैट्रिक के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुँच सकती है टीम इंडिया? जानिए समीकरण
हार की हैट्रिक के बाद विश्व कप सेमीफाइनल में कैसे पहुँच सकती है टीम इंडिया? जानिए समीकरण
बॉलीवुड
आलिया भट्ट के 'भाई' संग रोमांस करेंगी राजेश खन्ना की नातिन, 'स्त्री 2' के मेकर्स की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू
बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार नाओमिका सरन, पहली फिल्म में इस एक्टर संग आएंगी नजर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
Womens World Cup Qualification Scenario: हार की हैट्रिक के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुँच सकती है टीम इंडिया? जानिए समीकरण
हार की हैट्रिक के बाद विश्व कप सेमीफाइनल में कैसे पहुँच सकती है टीम इंडिया? जानिए समीकरण
बॉलीवुड
आलिया भट्ट के 'भाई' संग रोमांस करेंगी राजेश खन्ना की नातिन, 'स्त्री 2' के मेकर्स की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू
बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार नाओमिका सरन, पहली फिल्म में इस एक्टर संग आएंगी नजर
विश्व
चीन पर लगे 100 फीसदी टैरिफ कम करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने रखी ये शर्त
चीन पर लगे 100 फीसदी टैरिफ कम करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने रखी ये शर्त
चुनाव 2025
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
शिक्षा
IAS Success Story: हौसले और संघर्ष की वो कहानी, जिसने असफलता को जीत में बदला, पढ़ें अंकिता की उड़ान
हौसले और संघर्ष की वो कहानी, जिसने असफलता को जीत में बदला, पढ़ें अंकिता की उड़ान
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं किशमिश? आज जान लें बेहद आसान तरीका
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं किशमिश? आज जान लें बेहद आसान तरीका
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget