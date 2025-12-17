दरवाजे पर ताला, भाई चुप, मोहल्ले में सन्नाटा... हैदराबाद में सिडनी हमलावर साजिद के घर क्या मिला?

14 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी में 50 वर्षीय मुख्य आरोपी साजिद अकरम हैदराबाद का मूल निवासी था. इस हमले में 16 लोग मारे गए और कई घायल हुए. 16 दिसंबर 2025 यानी मंगलवार को तेलंगाना पुलिस ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि की. पुलिस के मुताबिक, साजिद और 24 वर्षीय बेटा नवेद अकरम पर ISIS विचारधारा से प्रेरित होने का शक है. हालांकि, उनकी कट्टरता का भारत या तेलंगाना से कोई संबंध नहीं है.

साजिद अकरम का बैकग्राउंड क्या है?

साजिद अकरम का जन्म हैदराबाद में हुआ था. उन्होंने यहां B.Com की डिग्री पूरी की. नौकरी की तलाश में वह नवंबर 1998 में ऑस्ट्रेलिया चले गए. वहां उन्होंने यूरोपीय मूल की महिला वेनेरा ग्रोसो से शादी की और स्थायी रूप से बस गए. साजिद के दो बच्चे हैं, बेटा नवेद और एक बेटी. नवेद और बेटी ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए, इसलिए वे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं. साजिद अभी भी भारतीय पासपोर्ट रखता था.

पुलिस के मुताबिक, 1998 में भारत छोड़ने से पहले साजिद के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था. ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वह सिर्फ 6 बार भारत आया था. भारत आकर साजिद ने बुजुर्ग माता-पिता से मुलाकात की और संपत्ति के मामले सुलझाए थे. हालांकि, फिर वह अपने पिता की मौत के समय भी भारत नहीं आया था. पिछले 27 सालों में साजिद का हैदराबाद के परिवार से बहुत कम संपर्क रहा.

हैदराबाद में स्थित है साजिद का पैतृक घर

साजिद का पैतृक घर हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में अल हसनथ कॉलोनी में है. उसके बड़े भाई डॉ. शाहिद अकरम ने 2022 में संपत्ति के मामलों को सुलझाने के बाद इस घर की जिम्मेदारी ली थी. ऑस्ट्रेलिया की घटना की खबर आने के बाद शाहिद ने मीडिया और पुलिस से बचने के लिए घर पर ताला लगाया और कहीं चले गए. पिछले कुछ दिनों से घर खाली पड़ा है.

साजिद के परिजनों ने पुलिस को बयान दिया

परिजनों ने पुलिस को बताया कि उन्हें साजिद की कट्टर सोच या गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं थी. वह नहीं जानते कि साजिद और नवेद कब और कैसे कट्टर बने थे. साजिद के पिता UAE मिलिट्री में काम करते थे. साजिद के परिवार में कोई भी आधिकारिक बयान या मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है.

ऑस्ट्रेलिया में आखिर हुआ क्या था?

14 दिसंबर 2025 को बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय के हनुक्का उत्सव के दौरान साजिद और नवेद ने गोलीबारी की थी. हमले को ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने ISIS से प्रेरित आतंकी घटना बताया. साजिद पुलिस गोलीबारी में मारा गया, जबकि नवेद घायल होकर अस्पताल में हैं. उनकी गाड़ी से IED और ISIS झंडे बरामद हुए थे.

इस घटना का भारत से लेना-देना नहीं

तेलंगाना पुलिस ने साफ कहा कि साजिद और नवेद की कट्टरता का भारत या तेलंगाना से कोई लिंक नहीं है. जांच ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के हाथ में है. पुलिस ने लोगों से अफवाहें न फैलाने की अपील की है. यह घटना हैदराबाद के परिवार के लिए बड़ा सदमा है, जो साजिद से सालों से दूर थे.