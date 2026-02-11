2BHK फ्लैट बनाने में कितना लगेगा सरिया, इसमें कितना आएगा खर्चा?

1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट के लिए कुल सरिया आमतौर पर 3500 किलोग्राम से लेकर 4500 किलोग्राम के बीच लग जाता है. अगर हम 4000 किलोग्राम का औसत अनुमान लें तो यह मात्रा आम तौर पर एक स्टैंडर्ड ग्राउंड फ्लोर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन को कवर करती है.