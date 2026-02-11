हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2BHK फ्लैट बनाने में कितना लगेगा सरिया, इसमें कितना आएगा खर्चा?

2BHK फ्लैट बनाने में कितना लगेगा सरिया, इसमें कितना आएगा खर्चा?

2BHK Construction Cost: अगर आप 2 बीएचके फ्लैट बनाने की सोच रहे हैं तो यह जानना काफी जरूरी है कि इसमें कितना सरिया लगने वाला है. आइए जानते हैं कि कितने लाख का सरिया इसमें लग जाएगा.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 11 Feb 2026 03:13 PM (IST)
2BHK Construction Cost: अगर आप 2 बीएचके फ्लैट बनाने की सोच रहे हैं तो यह जानना काफी जरूरी है कि इसमें कितना सरिया लगने वाला है. आइए जानते हैं कि कितने लाख का सरिया इसमें लग जाएगा.

2BHK Construction Cost: अगर आप 2 बीएचके फ्लैट बनाने का प्लान बना रहे हैं तो सीमेंट के बाद सबसे ज्यादा खर्च सरिया में आएगा. कई घर के मालिक यह अंदाजा नहीं लगा पाते कि एक घर में असल में कितना सरिया लगता है. आइए जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड 1000 Sq.Ft. फीट 2BHK फ्लैट के लिए कितनी मात्रा लगेगी और कितनी आ सकती है लागत.

घरों के कंस्ट्रक्शन में एक आम नियम बताता है की सिंगल फ्लोर स्ट्रक्चर के लिए प्रति स्क्वायर फीट लगभग 3.5 से 4.5 किलोग्राम सरिये की जरूरत होती है. इसमें फाउंडेशन, कॉलम, बीम, लिटेंल और छत के स्लैब में इस्तेमाल होने वाला सरिया शामिल है.
घरों के कंस्ट्रक्शन में एक आम नियम बताता है की सिंगल फ्लोर स्ट्रक्चर के लिए प्रति स्क्वायर फीट लगभग 3.5 से 4.5 किलोग्राम सरिये की जरूरत होती है. इसमें फाउंडेशन, कॉलम, बीम, लिटेंल और छत के स्लैब में इस्तेमाल होने वाला सरिया शामिल है.
1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट के लिए कुल सरिया आमतौर पर 3500 किलोग्राम से लेकर 4500 किलोग्राम के बीच लग जाता है. अगर हम 4000 किलोग्राम का औसत अनुमान लें तो यह मात्रा आम तौर पर एक स्टैंडर्ड ग्राउंड फ्लोर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन को कवर करती है.
1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट के लिए कुल सरिया आमतौर पर 3500 किलोग्राम से लेकर 4500 किलोग्राम के बीच लग जाता है. अगर हम 4000 किलोग्राम का औसत अनुमान लें तो यह मात्रा आम तौर पर एक स्टैंडर्ड ग्राउंड फ्लोर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन को कवर करती है.
Published at : 11 Feb 2026 03:13 PM (IST)
जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

