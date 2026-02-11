एक्सप्लोरर
2BHK फ्लैट बनाने में कितना लगेगा सरिया, इसमें कितना आएगा खर्चा?
2BHK Construction Cost: अगर आप 2 बीएचके फ्लैट बनाने की सोच रहे हैं तो यह जानना काफी जरूरी है कि इसमें कितना सरिया लगने वाला है. आइए जानते हैं कि कितने लाख का सरिया इसमें लग जाएगा.
2BHK Construction Cost: अगर आप 2 बीएचके फ्लैट बनाने का प्लान बना रहे हैं तो सीमेंट के बाद सबसे ज्यादा खर्च सरिया में आएगा. कई घर के मालिक यह अंदाजा नहीं लगा पाते कि एक घर में असल में कितना सरिया लगता है. आइए जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड 1000 Sq.Ft. फीट 2BHK फ्लैट के लिए कितनी मात्रा लगेगी और कितनी आ सकती है लागत.
11 Feb 2026
