पाकिस्तान में अब कार चलाना हुआ महंगा, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल, जानें कितने बढ़े दाम?

पाकिस्तान में अब कार चलाना हुआ महंगा, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल, जानें कितने बढ़े दाम?

Petrol and Diesel Price In Pakistan: पाकिस्तान में करीब 1.7 करोड़ दोपहिया वाहन और 7 मिलियन कारें मौजूद हैं, ऐसे में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर करोड़ों वाहन मालिकों पर पड़ सकता है.

08 Mar 2026 02:31 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक मुश्किलों से जूझ रहा है, लेकिन अब फ्यूल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने आम लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बाद पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की कीमतों में एक साथ 55 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर की बड़ी बढ़ोतरी कर दी है. यह बढ़ोतरी इतनी ज्यादा है कि देश में पहली बार एक बार में ही करीब 20 प्रतिशत तक दाम बढ़ाए गए हैं. इस फैसले के बाद पाकिस्तान में लोगों के बीच नाराजगी और चिंता दोनों बढ़ गई है.

नई कीमतें सुनकर लोग हैरान

नई कीमतों की बात करें तो पाकिस्तान में हाई-स्पीड डीजल की कीमत पहले 280.86 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर थी, जो अब बढ़कर 335.86 रुपये प्रति लीटर हो गई है. यानी एक बार में करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. वहीं पेट्रोल की कीमत 266.17 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 321.17 रुपये प्रति लीटर हो गई है. यह लगभग 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. इतनी बड़ी बढ़ोतरी से आम लोगों के लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो सकता है.

ईरान युद्ध का असर पाकिस्तान पर

पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक के अनुसार यह समस्या केवल पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय संकट का असर है. उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और ईरान, अमेरिका तथा इस्राइल के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालात ने तेल की सप्लाई को प्रभावित किया है. पाकिस्तान अपने तेल के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते पर काफी निर्भर है. मौजूदा स्थिति में इस रास्ते पर खतरा बढ़ गया है, जिससे तेल की सप्लाई और कीमत दोनों प्रभावित हुई हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 50 से 70 प्रतिशत तक की तेजी देखी जा रही है. इसी वजह से पाकिस्तान सरकार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़े हैं.

पाकिस्तान में बढ़ रही चिंता और नाराजगी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में इस फैसले के बाद लोगों के बीच डर और निराशा का माहौल है. कई जगह पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. लोग जल्दी से जल्दी पेट्रोल भरवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि आने वाले समय में कीमतें और भी बढ़ सकती है. बता दें कि 2024-2025 के आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान में करीब 1.7 करोड़ दोपहिया वाहन और लगभग 70 लाख कारें हैं. ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने का असर सीधे करोड़ों वाहन मालिकों पर पड़ सकता है.

08 Mar 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
Fuel Price Pakistan Pakistan Petrol Price Hike Iran War Impact Pakistan
टॉप हेडलाइंस

ऑटो
ऑटो
5 मिनट में चार्जिंग का नया रिकॉर्ड, BYD की नई टेक्नोलॉजी ने दुनिया को चौंकाया, पेश की Blade Battery
सिर्फ 5 मिनट में चार्जिंग का नया रिकॉर्ड, BYD की नई टेक्नोलॉजी ने दुनिया को चौंकाया
ऑटो
Mahindra Scorpio या Tata Harrier, किस गाड़ी को खरीदने के लिए देनी होगी कम EMI? यहां जानें डिटेल्स
Mahindra Scorpio या Tata Harrier, किस गाड़ी को खरीदने के लिए देनी होगी कम EMI?
ऑटो
एडवांस फीचर्स के साथ लॉन्च होने जा रही नई Scorpio N Facelift, जानें किन गाड़ियों को देगी टक्कर?
एडवांस फीचर्स के साथ लॉन्च होने जा रही नई Scorpio N Facelift, जानें किन गाड़ियों को देगी टक्कर?
