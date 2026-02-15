एक्सप्लोरर
9 Karat Gold Purity: 9 कैरेट के गोल्ड में कितना होता है सोना, इसे कैसे किया जाता है तैयार?
9 Karat Gold Purity: आज कल 9 कैरेट का सोना काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि यह कितना प्योर होता है और इसे कैसे बनाया जाता है.
9 Karat Gold Purity: सोने की ज्वेलरी अलग-अलग प्योरिटी लेवल में आती है. जहां 22 कैरेट और 24 कैरेट पर अक्सर बात होती है वहीं 9 कैरेट सोना भी लगातार पॉपुलर हो रहा है. दरअसल यह रोजाना पहनने के लिए एकदम सही होता है. आइए जानते हैं कि आखिर 9 कैरेट के गोल्ड में कितना सोना होता है और इसे कैसे तैयार किया जाता है.
1/6
2/6
Published at : 15 Feb 2026 02:50 PM (IST)
Tags :Gold Purity 9 Karat Gold 375 Hallmark
जनरल नॉलेज
6 Photos
पासपोर्ट रैंकिंग में मजबूत हुआ भारत, लेकिन इन 2 देशों में अब नहीं मिल रही वीजा फ्री एंट्री, जानें क्यों?
जनरल नॉलेज
6 Photos
लौंग के आईलैंड के नाम से मशहूर है यह द्वीप, जानें यहां कितने रुपये किलो बिकती है लौंग?
जनरल नॉलेज
6 Photos
कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं पाकिस्तानी, भारत से कितना पीछे पड़ोसी मुल्क?
जनरल नॉलेज
7 Photos
हवाई जहाज की सीटों के लिए नीला रंग ही क्यों चुनती हैं एयरलाइंस? मार्केटिंग या साइंस क्या है इसका कारण?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
पासपोर्ट रैंकिंग में मजबूत हुआ भारत, लेकिन इन 2 देशों में अब नहीं मिल रही वीजा फ्री एंट्री, जानें क्यों?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion