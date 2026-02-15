9 कैरेट सोने का मतलब होता है कुल 24 हिस्सों में से सिर्फ 9 हिस्से प्योर सोना है. इसका मतलब है कि इसमें 37.5% सोना है और बाकी 62.5% दूसरे मेटल से बना है. असल में अगर आपके पास 10 ग्राम 9 कैरेट सोने की ज्वेलरी है तो उस वजन का सिर्फ 3.75 ग्राम प्योर सोना है.