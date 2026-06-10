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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजअमेरिका में सत्यनारायण की कथा से कितना कमाते हैं पंडित जी? देखें एक दिन का हिसाब-किताब

अमेरिका में सत्यनारायण की कथा से कितना कमाते हैं पंडित जी? देखें एक दिन का हिसाब-किताब

अमेरिका में भारतीय पंडितों की कमाई का मुख्य जरिया वहां रहने वाले लाखों प्रवासियों की धार्मिक आस्था है, जहां सत्यनारायण कथा जैसी छोटी पूजा के लिए भी पंडित जी को हजारों रुपये मिल जाते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 10 Jun 2026 04:34 PM (IST)
अमेरिका में भारतीय पंडितों की कमाई का मुख्य जरिया वहां रहने वाले लाखों प्रवासियों की धार्मिक आस्था है, जहां सत्यनारायण कथा जैसी छोटी पूजा के लिए भी पंडित जी को हजारों रुपये मिल जाते हैं.

आजकल सोशल मीडिया पर अलग-अलग नौकरियों और उनकी मिलने वाली सैलरी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं. इसी बीच इन दिनों इंटरनेट पर सात समंदर पार यानी अमेरिका में रहने वाले पंडितों की कमाई का मुद्दा खूब सुर्खियां बटोर रहा है. भारत में जहां छोटे-मोटे मंत्र जाप से लेकर कई घंटों तक चलने वाले बड़े धार्मिक अनुष्ठानों की दक्षिणा काफी सामान्य होती है, वहीं अमेरिका में रहने वाले पंडितों की एक दिन की कमाई सुनकर हर कोई हैरान है. वहां रहने वाले हिंदू परिवारों की बढ़ती संख्या के कारण भारतीय रीति-रिवाजों का चलन भी वहां काफी तेजी से बढ़ गया है.

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अगर बात अमेरिका में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों की करें, तो वहां के नियम और दक्षिणा का हिसाब बिल्कुल अलग है. मिसाल के तौर पर, अगर अमेरिका में रहने वाला कोई भारतीय परिवार अपने घर पर एक छोटी सी सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन भी करवाता है, तो इसके लिए पंडित जी को मोटी रकम चुकानी पड़ती है.
अगर बात अमेरिका में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों की करें, तो वहां के नियम और दक्षिणा का हिसाब बिल्कुल अलग है. मिसाल के तौर पर, अगर अमेरिका में रहने वाला कोई भारतीय परिवार अपने घर पर एक छोटी सी सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन भी करवाता है, तो इसके लिए पंडित जी को मोटी रकम चुकानी पड़ती है.
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सिर्फ परिवार के लोगों की मौजूदगी में होने वाली इस बेहद साधारण पूजा के लिए पंडित जी आराम से 300 से 350 डॉलर तक चार्ज कर लेते हैं, जो भारतीय मुद्रा के हिसाब से करीब 22 से 25 हजार रुपये बैठती है.
सिर्फ परिवार के लोगों की मौजूदगी में होने वाली इस बेहद साधारण पूजा के लिए पंडित जी आराम से 300 से 350 डॉलर तक चार्ज कर लेते हैं, जो भारतीय मुद्रा के हिसाब से करीब 22 से 25 हजार रुपये बैठती है.
Published at : 10 Jun 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
Pandit Ji Income In USA Satyanarayan Katha Cost In US Hindu Priest Charges In US

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