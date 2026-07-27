#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCJP प्रोटेस्ट के बाद जंतर-मंतर पर कितना कूड़ा छोड़ गए Gen Z?

CJP प्रोटेस्ट के बाद जंतर-मंतर पर कितना कूड़ा छोड़ गए Gen Z?

Jantar Mantar Protest: दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा प्रदर्शन खत्म हो चुका है. आइए जानते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद GenZ वहां कितना कचरा छोड़ गया.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 27 Jul 2026 06:54 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • दिल्ली के जंतर-मंतर पर 36 दिन का विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ।
  • प्रदर्शन स्थल पर लगभग 60 मीट्रिक टन कचरा जमा हो गया था।
  • GenZ स्वयंसेवकों, NDMC ने मिलकर बड़ा सफाई अभियान चलाया।
  • कचरा हटाने के साथ दीवारों, फुटपाथों की व्यापक मरम्मत की गई।

Jantar Mantar Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में 36 दिनों तक चला विरोध प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है. लेकिन इसके बाद उस इलाके में हाल के सालों के सबसे बड़े सफाई अभियान में से एक चलाया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 60 मीट्रिक टन कचरा जमा हो गया था. हालांकि इसके बाद एक अनोखा नजारा भी देखने को मिला. GenZ प्रदर्शनकारी साफ सफाई करने के लिए वहीं पर रुक गए और नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने भी बड़े पैमाने पर बहाली का अभियान चलाया. 

लगभग 60 मीट्रिक टन कचरा जमा हुआ 

न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 36 दिनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 60 मीट्रिक टन कचरा जमा हुआ. रिपोर्ट्स के मुताबिक विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर हर दिन औसतन लगभग 15 टन कचरा जमा होता था. जमा हुए कचरे में प्लास्टिक की बोतल, पेपर कप, खाने के पैकेट, विरोध प्रदर्शन के बैनर, पोस्टर, पत्थर, निर्माण कार्य का मलबा और दूसरी तरह का ठोस कचरा शामिल था. 


CJP प्रोटेस्ट के बाद जंतर-मंतर पर कितना कूड़ा छोड़ गए Gen Z?

सफाई अभियान में शामिल हुए GenZ वॉलिंटियर्स 

सफाई का काम पूरी तरह से नगर निकाय अधिकारियों पर छोड़ने के बजाय GenZ छात्र और प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी जंतर मंतर पर ही रुक रहे और उन्होंने इलाके को ठीक करने में काफी मदद की. दस्ताने, झाड़ू और कचरे के बड़े बैग से लेकर सैकड़ों वालंटियर सड़कों और सार्वजनिक जगहों की सफाई में शामिल हुए. सोशल मीडिया पर इस पहल की सराहना की गई और कई लोगों ने इस संदेश को भी दिखाया कि जो लोग सार्वजनिक जगह पर कचरा फैलाते हैं उन्हें साफ सफाई करने में भी मदद करनी चाहिए.

बड़े पैमाने पर बहाली अभियान शुरू 

वालंटियर के साथ-साथ न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने 24 घंटे चलने वाले बड़े पैमाने पर सफाई और बहाली अभियान को भी शुरू किया. कचरा हटाने के काम को तेज करने के लिए नगर निकाय ने प्रभावित हुए इलाकों में आठ ऑटो टिपर, दो भारी ट्रक, एक एक्सकेवेटर, तीन प्रेशर जेटिंग मशीन, मैकेनिकल रोड स्वीपर और सफाई टीम तैनात की. जेटिंग मशीनों का इस्तेमाल करके जंतर मंतर के आसपास की सड़कों को धोया गया और इसी के साथ सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन वाली जगह से मिला-जुला कचरा और निर्माण कार्य का मलबा इकट्ठा किया.


CJP प्रोटेस्ट के बाद जंतर-मंतर पर कितना कूड़ा छोड़ गए Gen Z?

कचरा हटाने के अलावा दूसरे काम 

नगर निकाय का काम सिर्फ कचरा हटाने तक ही सीमित नहीं था. टीम ने इलाकों को उनकी पुरानी हालत में लाने के लिए विरोध प्रदर्शन के नारों को मिटाने के लिए दीवारों को फिर से रंगना, टूटे हुए फुटपाथ और कर्बस्टोन की मरम्मत करना और सार्वजनिक जगहों की सफाई करना शुरू कर दिया है. सफाई अभियान में सिर्फ जंतर-मंतर ही नहीं बल्कि आसपास की सड़क भी शामिल थीं. इनमें टॉल्स्टॉय रोड, संसद मार्ग, जय सिंह रोड, जनपथ और कनॉट प्लेस का इलाका शामिल था. 

इतना कचरा क्यों जमा हुआ? 

दरअसल लगातार सफाई का काम बाधित हुआ क्योंकि दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से एनडीएमसी की गाड़ियां विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर नहीं जा पा रही थी.  यही वजह है कि बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू होने से पहले कई हफ्तों तक सड़कों और फुटपाथ पर कचरा और मलबा जमा होता रहा. 

यह भी पढ़ेंः युवाओं पर पैलेट गन, पुलिस वालों को कितनी हो सकती है सजा?

चौबिसों घंटे कचरा हटाने का काम चलता रहा 

एनडीएमसी अधिकारियों के मुताबिक शनिवार रात तक लगभग 40 मीट्रिक टन कचरा हटाया जा चुका था और साथ ही रविवार सुबह 12 मीट्रिक टन और कचरा हटाया गया. इसके बाद उस समय तक कुल हटाए गए कचरे का लगभग 52 मीट्रिक टन हो चुका था. अधिकारियों के मुताबिक कुल कचरे की मात्रा 60 मीट्रिक टन तक होगी. नगर निकाय ने यह भी बताया कि रात भर 75 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया था. इसी के साथ रविवार सुबह अधिकारियों की देखरेख में 35 और कर्मचारियों ने अभियान जारी रखा. सफाई अभियान की शुरुआत में शुक्रवार को लगभग 27 मीट्रिक टन मिला जुला कचरा हटाया गया था और उसे पिछले दिन लगभग 15 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया था. 

सरकार की कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन खत्म

कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से छात्रों द्वारा नीट पेपर लीक के मुद्दे पर आयोजित किया गया था. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार द्वारा दूसरी मांगों को मान लेने के बाद विरोध प्रदर्शन को वापस ले लिया गया है. विरोध प्रदर्शन के खत्म होने के बाद सुरक्षा के लिए किए गए सभी अस्थायी इंतजाम जिनमें जंतर मंतर के आसपास लगाए गए पुलिस वॉच टावर, सीसीटीवी कैमरे और केबल शामिल थे, सब कुछ हटा दिया गया है. कनॉट प्लेस और उसके आसपास के मेट्रो स्टेशन के गेट, जो विरोध प्रदर्शन के दौरान बंद कर दिए गए थे, अब जनता के लिए दोबारा खोल दिए गए हैं.

यह भी पढ़ेंः रोजाना रात में 3 बजे क्यों टूटती है नींद? आज जान लें असली वजह

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 06:36 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Protest CJP Protest Gen Z Cleanup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
CJP प्रोटेस्ट के बाद जंतर-मंतर पर कितना कूड़ा छोड़ गए Gen Z?
CJP प्रोटेस्ट के बाद जंतर-मंतर पर कितना कूड़ा छोड़ गए Gen Z?
जनरल नॉलेज
पाकिस्तान के अलावा कोई और मुस्लिम देश क्यों नहीं बना पाया परमाणु बम?
पाकिस्तान के अलावा कोई और मुस्लिम देश क्यों नहीं बना पाया परमाणु बम?
जनरल नॉलेज
CJP के बाद E20 पार्टी और RHA ने उड़ाई नींद, इनके पीछे कौन?
CJP के बाद E20 पार्टी और RHA ने उड़ाई नींद, इनके पीछे कौन?
जनरल नॉलेज
AK-47 कब चला सकती है पुलिस, क्या है भीड़ नियंत्रण की SOP?
AK-47 कब चला सकती है पुलिस, क्या है भीड़ नियंत्रण की SOP?
Advertisement

वीडियोज

Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Iran US War: ईरान पर बढ़ा संकट! UAE समेत दो मुस्लिम देशों के कदम से मची हलचल |ABPLIVE
CJP Protest: राजनीति में उतरने वाली है CJP? आंदोलन के बाद नेताओं ने दिया बड़ा जवाब |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘प्रधान जिंदाबाद’, इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे प्रधान का जोरदार स्वागत
‘प्रधान जिंदाबाद’, इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे प्रधान का जोरदार स्वागत
दिल्ली NCR
CJP से किया वादा तोड़ा? सरकार के इस कदम पर भड़के आशुतोष रांका
CJP से किया वादा तोड़ा? सरकार के इस कदम पर भड़के आशुतोष रांका
इंडिया
‘AK-47 का इस्तेमाल, बर्बरता पर गृह मंत्री दें जवाब’, कांग्रेस की मांग
‘AK-47 का इस्तेमाल, बर्बरता पर गृह मंत्री दें जवाब’, कांग्रेस की मांग
क्रिकेट
संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के लिए टीम इंडिया का दोहरा व्यवहार! उठे 'गंभीर' सवाल
संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के लिए टीम इंडिया का दोहरा व्यवहार! उठे 'गंभीर' सवाल
बॉलीवुड
'खुद के खर्चे पर राजनीति करता हूं', रवि किशन ऐसा क्यों बोले?
'खुद के खर्चे पर राजनीति करता हूं', रवि किशन ऐसा क्यों बोले?
इंडिया
किसने इन्हें जन्म दिया और…, कंगना का कॉकरोच प्रदर्शनकारियों पर तंज
किसने इन्हें जन्म दिया और…, कंगना का कॉकरोच प्रदर्शनकारियों पर तंज
इंडिया
रात भर आंखों पर पट्टी, मसूरी में छोड़ा, जंतर-मंतर के मसीहा जुनैद का आरोप
रात भर आंखों पर पट्टी, मसूरी में छोड़ा, जंतर-मंतर के मसीहा जुनैद का आरोप
इंडिया
हवा में हड़कंप! धुएं की खबर के बाद इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग
हवा में हड़कंप! धुएं की खबर के बाद इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Embed widget