'अल्लाह मालिक है...', टीम इंडिया में वापसी पर मोहम्मद शमी का बयान वायरल

भारतीय टीम में वापसी का इंतजार कर रहे मोहम्मद शमी ने साफ कर दिया है कि उन्होंने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है. 2023 वनडे वर्ल्ड कप में अपनी शानदार गेंदबाजी से सुर्खियां बटोरने वाले शमी एक बार फिर देश के लिए खेलने का सपना देख रहे हैं. लेकिन, फिलहाल उनका पूरा ध्यान घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने और अपनी गेंदबाजी को बेहतर बनाने पर है. शमी का मानना है कि खिलाड़ी के हाथ में मेहनत करना है, जबकि आगे क्या होगा, ये अल्लाह के हाथ में है.

मोहम्मद शमी ने कहा कि वो लगातार क्रिकेट खेलकर अपनी लय बनाए रखना चाहते हैं. उनके लिए पूरा घरेलू सीजन खेलना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी गेंदबाजी में सुधार करने और हुनर को निखारने का मौका मिलेगा. शमी का ध्यान अभी ज्यादा से ज्यादा मैच खेलने और मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर है.

सोशल मीडिया से बनाई दूरी

शमी ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली है. वो वहां ज्यादा समय बिताने के बजाय अभ्यास करने और मैदान पर खेलने को प्राथमिकता दे रहे हैं. उनका मानना है कि इस समय अपनी एनर्जी क्रिकेट में लगाना ज्यादा जरूरी है. वो लगातार मेहनत करके अपने खेल को बेहतर बनाना चाहते हैं.

2027 वर्ल्ड कप खेलने की उम्मीद

शमी की नजर 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप पर भी है. उन्होंने कहा कि जब हर खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलना चाहता है, तो वो भी इसके लिए उम्मीद क्यों नहीं रखें. लेकिन, उन्होंने फ्यूचर को लेकर कोई बात नहीं कही है. वो फिलहाल लगातार खेलते रहने और अपने प्रदर्शन में सुधार करने पर ध्यान देना चाहते हैं.

टीम इंडिया में वापसी के लिए जारी है मेहनत

न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए शमी को भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है. इसके बावजूद वो घरेलू क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने बंगाल के लिए खेलते हुए भी अपनी उपयोगिता दिखाई है. अब उनका प्रदर्शन और चयनकर्ताओं का फैसला तय करेगा कि उन्हें भारतीय टीम में वापसी का मौका कब मिलता है.

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