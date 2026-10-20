जिस गन से टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग, किसने बनाई? जानें कीमत

मुंबई के जूहू इलाके में रविवार शाम को बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की इस घटना ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. फुटबॉल मैच खेलकर लौट रहे टाइगर श्रॉफ की BMW कार को निशाना बनाकर हमलावरों ने करीब 7 राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें उनके ड्राइवर और एक राहगीर घायल हो गए.

एक हमलावर की पिस्टल मौके पर ही जाम हो गई, जिससे अभिनेता बाल-बाल बच गए. इस वारदात की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अनिल पंडित ने ली है. इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं और हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर हमलावरों ने किस गन का इस्तेमाल किया था, उसे किसने बनाया है और उसकी कीमत कितनी है.

फॉरेंसिक जांच में हुआ बड़ा खुलासा

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से मिले कारतूसों और सबूतों के आधार पर हथियारों की जांच की है. इस फॉरेंसिक जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने अभिनेता की कार पर हमला करने के लिए किसी आधुनिक विदेशी हथियार का नहीं, बल्कि देसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था.

इस तरह की अवैध गन को अंडरवर्ल्ड और अपराध की दुनिया में कॉपी पीस भी कहा जाता है. जांच अधिकारियों के मुताबिक, इसी देसी पिस्टल में आई खराबी के चलते गोली अंदर ही फंस गई और टाइगर श्रॉफ की जान बच गई.

किसने बनाई यह देसी पिस्टल

जहां तक इस कॉपी पीस या देसी पिस्टल को बनाने का सवाल है, तो यह किसी रजिस्टर्ड ऑर्डनेंस फैक्ट्री या किसी बड़ी विदेशी हथियार बनाने वाली कंपनी द्वारा नहीं तैयार की जाती है. भारत के कई राज्यों जैसे बिहार के मुंगेर और उत्तर प्रदेश व दिल्ली-एनसीआर के कुछ अवैध इलाकों में चलने वाली चोरी-छिपे फैक्ट्रियों में स्थानीय कारीगर इन्हें बनाते हैं.

ये कारीगर महंगी और विदेशी ऑटोमैटिक पिस्तौल के डिजाइन की हूबहू नकल करके लोहे के टुकड़ों से इन्हें ढालते हैं. यही वजह है कि इन्हें कानूनन रूप से गैर-लाइसेंसी और पूरी तरह अवैध माना जाता है.

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क्या होती है इस हथियार की कीमत?

अवैध हथियारों के बाजार में इन कट्टा या देसी पिस्तौल की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती. एक साधारण कट्टा जहां दो से पांच हजार रुपये में मिल जाता है, वहीं मैगजीन वाली थोड़ी बेहतर दिखने वाली यह कॉपी पीस देसी पिस्टल काली कमाई के बाजार में 15,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये के बीच आसानी से उपलब्ध हो जाती है.

इस मामले में पकड़े गए शूटरों के पास से भी पुलिस को इसी रेंज की कम बजट वाली पिस्तौल मिलने की बात सामने आई है. कम कीमत और आसानी से मिल जाने की वजह से अक्सर लोकल शूटर और गैंगस्टर्स वारदातों के लिए इन हथियारों को तस्करों से खरीदते हैं.

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