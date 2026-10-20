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जिस गन से टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग, किसने बनाई? जानें कीमत

टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग मामले में इस्तेमाल हथियार की मेकिंग और कीमत को लेकर हुआ बड़ा खुलासा; जानिए मुंगेर से लेकर लोकल फैक्ट्रियों में बनने वाली इस पिस्टल का पूरा सच

Written By : निधि पाल |  Updated at : 20 Oct 2026 06:27 PM (IST)
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मुंबई के जूहू इलाके में रविवार शाम को बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की इस घटना ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. फुटबॉल मैच खेलकर लौट रहे टाइगर श्रॉफ की BMW कार को निशाना बनाकर हमलावरों ने करीब 7 राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें उनके ड्राइवर और एक राहगीर घायल हो गए.

एक हमलावर की पिस्टल मौके पर ही जाम हो गई, जिससे अभिनेता बाल-बाल बच गए. इस वारदात की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अनिल पंडित ने ली है. इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं और हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर हमलावरों ने किस गन का इस्तेमाल किया था, उसे किसने बनाया है और उसकी कीमत कितनी है.

फॉरेंसिक जांच में हुआ बड़ा खुलासा

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से मिले कारतूसों और सबूतों के आधार पर हथियारों की जांच की है. इस फॉरेंसिक जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने अभिनेता की कार पर हमला करने के लिए किसी आधुनिक विदेशी हथियार का नहीं, बल्कि देसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था.

इस तरह की अवैध गन को अंडरवर्ल्ड और अपराध की दुनिया में कॉपी पीस भी कहा जाता है. जांच अधिकारियों के मुताबिक, इसी देसी पिस्टल में आई खराबी के चलते गोली अंदर ही फंस गई और टाइगर श्रॉफ की जान बच गई.

किसने बनाई यह देसी पिस्टल

जहां तक इस कॉपी पीस या देसी पिस्टल को बनाने का सवाल है, तो यह किसी रजिस्टर्ड ऑर्डनेंस फैक्ट्री या किसी बड़ी विदेशी हथियार बनाने वाली कंपनी द्वारा नहीं तैयार की जाती है. भारत के कई राज्यों जैसे बिहार के मुंगेर और उत्तर प्रदेश व दिल्ली-एनसीआर के कुछ अवैध इलाकों में चलने वाली चोरी-छिपे फैक्ट्रियों में स्थानीय कारीगर इन्हें बनाते हैं.

ये कारीगर महंगी और विदेशी ऑटोमैटिक पिस्तौल के डिजाइन की हूबहू नकल करके लोहे के टुकड़ों से इन्हें ढालते हैं. यही वजह है कि इन्हें कानूनन रूप से गैर-लाइसेंसी और पूरी तरह अवैध माना जाता है.

यह भी पढ़ें: बिना गोली लगे कैसे झुलसा टाइगर का हाथ, कैसे असर करता है गन पाउडर?

क्या होती है इस हथियार की कीमत?

अवैध हथियारों के बाजार में इन कट्टा या देसी पिस्तौल की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती. एक साधारण कट्टा जहां दो से पांच हजार रुपये में मिल जाता है, वहीं मैगजीन वाली थोड़ी बेहतर दिखने वाली यह कॉपी पीस देसी पिस्टल काली कमाई के बाजार में 15,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये के बीच आसानी से उपलब्ध हो जाती है.

इस मामले में पकड़े गए शूटरों के पास से भी पुलिस को इसी रेंज की कम बजट वाली पिस्तौल मिलने की बात सामने आई है. कम कीमत और आसानी से मिल जाने की वजह से अक्सर लोकल शूटर और गैंगस्टर्स वारदातों के लिए इन हथियारों को तस्करों से खरीदते हैं.

यह भी पढ़ें: कोई कानून बनने में कितना समय लगता है, सड़क से संसद तक क्या प्रोसीजर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 06:27 PM (IST)
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