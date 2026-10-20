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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगये सोनू-मोनू हैं... जंगली भालुओं को हाथ से खाना खिलाते दिखे संत, खौफ में यूजर्स

ये सोनू-मोनू हैं... जंगली भालुओं को हाथ से खाना खिलाते दिखे संत, खौफ में यूजर्स

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि संत महाराज बिना किसी डर और हिचकिचाहट के दोनों भालुओं के बीच बैठकर उन्हें अपने हाथों से बिस्कुट खिला रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Oct 2026 03:27 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान और अचंभित कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. आमतौर पर इंसानों को देखते ही आक्रामक हो जाने वाले खूंखार और जंगली भालू जब किसी के सामने बिल्ली की तरह दुलार करने लगें, तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं. वायरल हो रहे इस वीडियो में जंगल में रहने वाले एक संत दो खूंखार भालुओं को बड़े ही प्यार से बिस्कुट खिलाते नजर आ रहे हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों भालू संत से इस कदर लिपटे हुए हैं, मानो वे कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि सालों से पाले गए पालतू जीव हों.

"ये सोनू है और ये मोनू..." संत का अनूठा दावा

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि संत महाराज बिना किसी डर और हिचकिचाहट के दोनों भालुओं के बीच बैठकर उन्हें अपने हाथों से बिस्कुट खिला रहे हैं. भालू भी बेहद शांत भाव से उनके कंधे और गोद में सिर रखकर बिस्कुट का लुत्फ उठा रहे हैं. बातचीत के दौरान संत बताते हैं कि इन दोनों भालुओं के नाम 'सोनू' और 'मोनू' हैं. यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान-परेशान नजर आ रहे हैं.

"कैसे पहचानते हो?" लोगों के सवाल पर संत का जवाब

वहां खड़े किसी व्यक्ति ने जब अचरज में आकर पूछा कि "महाराज, आप दोनों भालुओं में फर्क कैसे कर लेते हैं कि इनमें से सोनू कौन है और मोनू कौन?" तो संत ने मुस्कुराते हुए बड़े ही सहज अंदाज में एक भालू पर हाथ रखा और कहा कि "यह सोनू है," और दूसरे पर हाथ रखकर कहा कि "यह मोनू है." दोनों भालुओं का संत पर ऐसा अटूट भरोसा और दुलार देखकर वहां मौजूद लोग कैमरे में इस अलौकिक पल को कैद करते दिखाई दिए.

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वीडियो देखकर खौफ और अचरज में पड़े यूजर्स

जैसे ही यह क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की गई, देखते ही देखते वायरल हो गई. वीडियो को देखकर जहां एक तरफ लोग हैरान हैं, वहीं कई यूजर्स डर के मारे सन्न रह गए हैं. नेटिजन्स का कहना है कि जंगली जानवरों के इतने करीब जाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. एक यूजर ने लिखा...चाचा किसी दिन सोनू मोनू रही आपको न लपेट दें. एक और यूजर ने लिखा...जंगली जानवरों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 03:27 PM (IST)
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