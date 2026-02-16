हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितनी भारी है अपनी धरती, कैसे नापा जाता है इसका वजन?

कितनी भारी है अपनी धरती, कैसे नापा जाता है इसका वजन?

धरती का वजन किसी तराजू से नहीं, बल्कि विज्ञान के नियमों से निकाला गया है. आइए जानें कि पृथ्वी का वजन कैसे मापा जाता है और आखिर वह कितनी भारी है.

By : निधि पाल  | Updated at : 16 Feb 2026 12:12 PM (IST)
धरती का वजन किसी तराजू से नहीं, बल्कि विज्ञान के नियमों से निकाला गया है. आइए जानें कि पृथ्वी का वजन कैसे मापा जाता है और आखिर वह कितनी भारी है.

हम रोज धरती पर चलते हैं, इमारतें बनाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं और समुद्र पार करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती पर ये सब टिका है, उसका खुद का वजन कितना होगा? क्या उसे किसी तराजू पर तौला जा सकता है? या फिर इसका कोई और तरीका है? वैज्ञानिकों ने सदियों पहले इस रहस्य को सुलझा लिया था. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी भारी है और इसका वजन कैसे निकाला गया.

1/9
वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 5.9722×10^24 किलोग्राम है. आसान भाषा में कहें तो यह करीब 6 के बाद 24 शून्य लगाने जितना बड़ा आंकड़ा है. पाउंड में देखें तो यह लगभग 13.1 सेप्टिलियन पाउंड बैठता है.
वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 5.9722×10^24 किलोग्राम है. आसान भाषा में कहें तो यह करीब 6 के बाद 24 शून्य लगाने जितना बड़ा आंकड़ा है. पाउंड में देखें तो यह लगभग 13.1 सेप्टिलियन पाउंड बैठता है.
2/9
इतना बड़ा आंकड़ा समझना आसान नहीं है. तुलना के लिए कहें तो यह मिस्र के पिरामिड जैसे विशाल ढांचों के खरबों-खरब वजन के बराबर है. यानी हमारी धरती जितनी विशाल दिखती है, उसका द्रव्यमान उससे भी कहीं ज्यादा विशाल है.
इतना बड़ा आंकड़ा समझना आसान नहीं है. तुलना के लिए कहें तो यह मिस्र के पिरामिड जैसे विशाल ढांचों के खरबों-खरब वजन के बराबर है. यानी हमारी धरती जितनी विशाल दिखती है, उसका द्रव्यमान उससे भी कहीं ज्यादा विशाल है.
Published at : 16 Feb 2026 12:12 PM (IST)
