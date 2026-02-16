कितनी भारी है अपनी धरती, कैसे नापा जाता है इसका वजन?

इतना बड़ा आंकड़ा समझना आसान नहीं है. तुलना के लिए कहें तो यह मिस्र के पिरामिड जैसे विशाल ढांचों के खरबों-खरब वजन के बराबर है. यानी हमारी धरती जितनी विशाल दिखती है, उसका द्रव्यमान उससे भी कहीं ज्यादा विशाल है.