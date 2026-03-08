IPS Posting After Marriage: बरेली की एसपी साउथ अंशिका वर्मा और संभल के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कृष्ण कुमार बिश्नोई जल्द ही शादी करने वाले हैं. दोनों ऑफिसर इंडियन पुलिस सर्विस से हैं और 29 मार्च को राजस्थान के बाड़मेर में शादी करेंगे. उनकी होने वाली शादी ने इस बात को लेकर उत्सुकता को बढ़ा दिया है कि क्या दो आईपीएस ऑफिसर शादी के बाद एक ही जिले या फिर राज्य में काम कर सकते हैं? आइए जानते हैं क्या है इसे लेकर नियम.

शादीशुदा ऑफिसर्स के लिए एक ही कैडर में पोस्टिंग की इजाजत

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गाइडलाइंस के तहत अगर दोनों पति-पत्नी ऑल इंडिया सर्विसेज से हैं तो सरकार आमतौर पर जब भी मुमकिन हो उन्हें एक ही स्टेट कैडर में पोस्ट करने की कोशिश करती है. यह पॉलिसी ऑफिसर्स को अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियों को जारी रखते हुए एक स्टेबल फैमिली लाइफ बनाए रखने में मदद करने के लिए बनाई गई है. अगर ऑफिसर अलग-अलग कैडर के हैं तो सरकार कैडर ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर विचार कर सकती है. लेकिन ऐसे ट्रांसफर वैकेंसी की उपलब्धता और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पर ही निर्भर करते हैं.

होम कैडर की पाबंदी अभी भी लागू

हालांकि शादीशुदा ऑफिसर को एक ही कैडर में रखने की कोशिश की जाती है लेकिन होम कैडर पॉलिसी अभी भी एक बड़ी भूमिका निभाती है. सर्विस नियमों के मुताबिक, अधिकारियों को आमतौर पर उनके होम स्टेट में पोस्ट नहीं किया जाता. ऐसा इसलिए ताकि न्यूट्रॅलिटी बनी रहे और हितों के टकराव को रोका जा सके.

एक ही जिले में पोस्टिंग जरूरी नहीं

भले ही सरकार शादीशुदा ऑफिसर को एक ही स्टेशन या फिर आसपास की जगह पर रखने की कोशिश करती है लेकिन उनके लिए एक ही जिले में काम करना जरूरी नहीं है. इलाहाबाद हाई कोर्ट सहित कोर्ट ने साफ किया है कि पोस्टिंग तय करते समय एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरत और पब्लिक इंटरेस्ट पर्सनल पसंद से ज्यादा जरूरी है.

ऑफिसर अक्सर आसपास के जिलों में काम करते हैं

एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरत और पर्सनल बातों के बीच बैलेंस को बनाने के लिए सरकार अक्सर शादीशुदा ऑफिसर को आस-पास के जिलों या फिर आस-पास के शहरों में पोस्ट कर देती है. ऐसे इंतजाम सरकारी सेवाओं में आम है.

जैसे-जैसे ऑफिसर ऊंचे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में जाते हैं उनके लिए एक ही शहर में काम करना आसान हो जाता है. सीनियर लेवल की पोस्ट अक्सर एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में होती है. इससे शादीशुदा ऑफिसर के लिए एक ही जगह पर एक साथ काम करना ज्यादा आसान हो जाता है.

