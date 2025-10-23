हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजन गुलाब न जामुन, फिर कैसे पड़ा इस डेजर्ट का नाम? उंगलियां चाटकर खाते हैं लेकिन नहीं पता होगी वजह

न गुलाब न जामुन, फिर कैसे पड़ा इस डेजर्ट का नाम? उंगलियां चाटकर खाते हैं लेकिन नहीं पता होगी वजह

Gulab Jamun Name: गुलाब जामुन ऐसी मिठाई है, जिसे शायद ही किसी ने न खाया हो. लेकिन इसमें न तो गुलाब है और न ही जामुन, फिर भी इस मिठाई का नाम और इतिहास दोनों ही बेहद दिलचस्प हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 23 Oct 2025 08:26 AM (IST)
Gulab Jamun Name: गुलाब जामुन ऐसी मिठाई है, जिसे शायद ही किसी ने न खाया हो. लेकिन इसमें न तो गुलाब है और न ही जामुन, फिर भी इस मिठाई का नाम और इतिहास दोनों ही बेहद दिलचस्प हैं.

भारत में मिठाइयों की बात हो और गुलाब जामुन का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. यह वो मिठाई है जो हर खुशी, हर त्योहार और हर दावत का स्वाद बढ़ा देती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका नाम गुलाब जामुन आखिर पड़ा कैसे? क्योंकि इसमें न तो गुलाब के फूल होते हैं और न ही जामुन का कोई अंश. दरअसल, इस मिठाई की जड़ें भारत से नहीं बल्कि विदेश से जुड़ी हैं. आइए जानें.

1/7
गुलाब जामुन नाम की कहानी शुरू होती है फारसी भाषा से. फारसी में गुलाब शब्द का मतलब होता है ‘गुल’ यानी ‘फूल’ और ‘आब’ यानी ‘पानी’ यानी ‘गुलाब जल’.
गुलाब जामुन नाम की कहानी शुरू होती है फारसी भाषा से. फारसी में गुलाब शब्द का मतलब होता है ‘गुल’ यानी ‘फूल’ और ‘आब’ यानी ‘पानी’ यानी ‘गुलाब जल’.
2/7
जब खोए की गोलियों को तलकर उन्हें गुलाब जल वाली मीठी चाशनी में डुबोया गया, तो इसका पहला हिस्सा ‘गुलाब’ बना.
जब खोए की गोलियों को तलकर उन्हें गुलाब जल वाली मीठी चाशनी में डुबोया गया, तो इसका पहला हिस्सा ‘गुलाब’ बना.
3/7
वहीं इसका दूसरा हिस्सा ‘जामुन’ इसलिए जुड़ा, क्योंकि इसकी आकृति और रंग भारतीय फल जामुन से काफी मिलते-जुलते हैं. इस तरह बना ‘गुलाब जामुन’, जो अब हर भारतीय घर की मिठास बन चुका है.
वहीं इसका दूसरा हिस्सा ‘जामुन’ इसलिए जुड़ा, क्योंकि इसकी आकृति और रंग भारतीय फल जामुन से काफी मिलते-जुलते हैं. इस तरह बना ‘गुलाब जामुन’, जो अब हर भारतीय घर की मिठास बन चुका है.
4/7
इतिहासकारों के मुताबिक, इस लाजवाब मिठाई की उत्पत्ति मध्य एशिया और ईरान से हुई है. वहां के खानसामों ने इसे तुर्की और बाद में भारत तक पहुंचाया.
इतिहासकारों के मुताबिक, इस लाजवाब मिठाई की उत्पत्ति मध्य एशिया और ईरान से हुई है. वहां के खानसामों ने इसे तुर्की और बाद में भारत तक पहुंचाया.
5/7
कहा जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां के रसोइए ने इसे पहली बार तैयार किया था, और सम्राट को यह इतना पसंद आया कि यह पूरे मुगल साम्राज्य की पसंदीदा मिठाई बन गई.
कहा जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां के रसोइए ने इसे पहली बार तैयार किया था, और सम्राट को यह इतना पसंद आया कि यह पूरे मुगल साम्राज्य की पसंदीदा मिठाई बन गई.
6/7
उसके बाद यह मिठाई भारत के हर कोने में फैल गई और हर जगह इसे स्थानीय स्वाद और नाम मिल गए. भारत में आज गुलाब जामुन कई रूपों में मिलता है. बंगाल में इसे ‘पंटुआ’ कहा जाता है, राजस्थान में ‘काला जाम’, और दक्षिण भारत में यह खोया जामुन के नाम से प्रसिद्ध है.
उसके बाद यह मिठाई भारत के हर कोने में फैल गई और हर जगह इसे स्थानीय स्वाद और नाम मिल गए. भारत में आज गुलाब जामुन कई रूपों में मिलता है. बंगाल में इसे ‘पंटुआ’ कहा जाता है, राजस्थान में ‘काला जाम’, और दक्षिण भारत में यह खोया जामुन के नाम से प्रसिद्ध है.
7/7
जबलपुर के बड़े-बड़े गुलाब जामुन तो देशभर में मशहूर हैं. गुलाब जामुन सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और मेहमाननवाजी की पहचान बन चुका है. इसकी नर्म बनावट और शहद जैसी मिठास हर उम्र के लोगों का दिल जीत लेती है.
जबलपुर के बड़े-बड़े गुलाब जामुन तो देशभर में मशहूर हैं. गुलाब जामुन सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और मेहमाननवाजी की पहचान बन चुका है. इसकी नर्म बनावट और शहद जैसी मिठास हर उम्र के लोगों का दिल जीत लेती है.
Published at : 23 Oct 2025 08:26 AM (IST)
Tags :
Gulab Jamun Gulab Jamun Name Shah Jahan Sweet Dish

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IAF Fighter Jet: क्या है 1.66 लाख करोड़ का MRFA प्रोजेक्ट? जिसके खौफ से कांप रहा पाकिस्तान, 114 लड़ाकू विमान आएंगे हिंदुस्तान
क्या है 1.66 लाख करोड़ का MRFA प्रोजेक्ट? जिसके खौफ से कांप रहा पाकिस्तान, 114 लड़ाकू विमान आएंगे हिंदुस्तान
जम्मू और कश्मीर
क्या राज्यसभा चुनाव में NC के लिए मुसीबत बनेगी कांग्रेस? उमर अब्दुल्ला बोले- 'वह BJP का समर्थन...'
क्या राज्यसभा चुनाव में NC के लिए मुसीबत बनेगी कांग्रेस? उमर अब्दुल्ला बोले- 'वह BJP का समर्थन...'
इंडिया
कहां भयंकर पड़ रही बर्फ, माइनस में पहुंच गया पारा, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार को लेकर मौसम विभाग ने क्या दिया अलर्ट
कहां भयंकर पड़ रही बर्फ, माइनस में पहुंच गया पारा, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार को लेकर मौसम विभाग ने क्या दिया अलर्ट
क्रिकेट
ODI में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों में कौन टॉप पर? अजहरुद्दीन से धोनी तक देखिए सबका रिकॉर्ड
ODI में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों में कौन टॉप पर? अजहरुद्दीन से धोनी तक देखिए सबका रिकॉर्ड
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

अंधविश्वास का सबसे डरावना खेल
Bihar Election 2025: बिहार में तेजस्वी की सरकार बनी तो आ जाएगी नौकरियों की बहार!
Bihar Election 2025: बिहार में तेजस्वी पिछड़ गए !
Bihar Election 2025: तेजस्वी ही होंगे CM फेस..फैसला कल?
Sandeep Chaudhary: मां-बेटी की आई याद..अर्थव्यवस्था होती रहे बर्बाद?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IAF Fighter Jet: क्या है 1.66 लाख करोड़ का MRFA प्रोजेक्ट? जिसके खौफ से कांप रहा पाकिस्तान, 114 लड़ाकू विमान आएंगे हिंदुस्तान
क्या है 1.66 लाख करोड़ का MRFA प्रोजेक्ट? जिसके खौफ से कांप रहा पाकिस्तान, 114 लड़ाकू विमान आएंगे हिंदुस्तान
जम्मू और कश्मीर
क्या राज्यसभा चुनाव में NC के लिए मुसीबत बनेगी कांग्रेस? उमर अब्दुल्ला बोले- 'वह BJP का समर्थन...'
क्या राज्यसभा चुनाव में NC के लिए मुसीबत बनेगी कांग्रेस? उमर अब्दुल्ला बोले- 'वह BJP का समर्थन...'
इंडिया
कहां भयंकर पड़ रही बर्फ, माइनस में पहुंच गया पारा, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार को लेकर मौसम विभाग ने क्या दिया अलर्ट
कहां भयंकर पड़ रही बर्फ, माइनस में पहुंच गया पारा, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार को लेकर मौसम विभाग ने क्या दिया अलर्ट
क्रिकेट
ODI में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों में कौन टॉप पर? अजहरुद्दीन से धोनी तक देखिए सबका रिकॉर्ड
ODI में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों में कौन टॉप पर? अजहरुद्दीन से धोनी तक देखिए सबका रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 2: आयुष्मान खुराना की फिल्म 2 दिन में पहुंची 50 करोड़ के करीब, बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' का जलवा
आयुष्मान खुराना की फिल्म 2 दिन में पहुंची 50 करोड़ के करीब, बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' का जलवा
बिहार
बखरी विधानसभा का समीकरण, वामपंथी गढ़ में BJP की पैठ की कोशिश, निर्णायक भूमिका में दलित मत
बखरी विधानसभा का समीकरण, वामपंथी गढ़ में BJP की पैठ की कोशिश, निर्णायक भूमिका में दलित मत
दिल्ली NCR
दिल्ली: पांच साल के मासूम के मर्डर केस में कब मिलेगा इंसाफ? आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार
दिल्ली: पांच साल के मासूम के मर्डर केस में कब मिलेगा इंसाफ? आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार
ट्रेंडिंग
पत्नी का नंबर मोटी नाम से सेव करना पति को पड़ा भारी! अदालत ने लगाया भारी जुर्माना- यूजर्स हैरान
पत्नी का नंबर मोटी नाम से सेव करना पति को पड़ा भारी! अदालत ने लगाया भारी जुर्माना- यूजर्स हैरान
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget