एक्सप्लोरर
न गुलाब न जामुन, फिर कैसे पड़ा इस डेजर्ट का नाम? उंगलियां चाटकर खाते हैं लेकिन नहीं पता होगी वजह
Gulab Jamun Name: गुलाब जामुन ऐसी मिठाई है, जिसे शायद ही किसी ने न खाया हो. लेकिन इसमें न तो गुलाब है और न ही जामुन, फिर भी इस मिठाई का नाम और इतिहास दोनों ही बेहद दिलचस्प हैं.
भारत में मिठाइयों की बात हो और गुलाब जामुन का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. यह वो मिठाई है जो हर खुशी, हर त्योहार और हर दावत का स्वाद बढ़ा देती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका नाम गुलाब जामुन आखिर पड़ा कैसे? क्योंकि इसमें न तो गुलाब के फूल होते हैं और न ही जामुन का कोई अंश. दरअसल, इस मिठाई की जड़ें भारत से नहीं बल्कि विदेश से जुड़ी हैं. आइए जानें.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 23 Oct 2025 08:26 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
न गुलाब न जामुन, फिर कैसे पड़ा इस डेजर्ट का नाम? उंगलियां चाटकर खाते हैं लेकिन नहीं पता होगी वजह
जनरल नॉलेज
7 Photos
गहरे समंदर के बीच से कैसे निकाला जाता है तेल और गैस, प्रक्रिया जान रह जाएंगे हैरान
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारतीयों ने फूंक डाले इतने करोड़ के पटाखे, रकम सुनकर दहल जाएंगे पाकिस्तान के ये शहर
जनरल नॉलेज
6 Photos
पूर्णिमा को भी खुला रहने वाला ताजमहल इस दिन क्यों रहता है बंद? जानें इसके पीछे की सच्चाई
जनरल नॉलेज
6 Photos
डार्क वेब और डीप वेब में कितना अंतर, क्या दोनों को इस्तेमाल करने पर मिलती है सजा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
कश्मीर के केसर का ईरान से है सीधा संबंध, जानें इस लाल सोने के ईरानी कनेक्शन के बारे में
जनरल नॉलेज
7 Photos
कितने रुपये में किराए पर मिल जाता है JCB का बुलडोजर, जानें एक घंटे का चार्ज कितना?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
क्या है 1.66 लाख करोड़ का MRFA प्रोजेक्ट? जिसके खौफ से कांप रहा पाकिस्तान, 114 लड़ाकू विमान आएंगे हिंदुस्तान
जम्मू और कश्मीर
क्या राज्यसभा चुनाव में NC के लिए मुसीबत बनेगी कांग्रेस? उमर अब्दुल्ला बोले- 'वह BJP का समर्थन...'
इंडिया
कहां भयंकर पड़ रही बर्फ, माइनस में पहुंच गया पारा, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार को लेकर मौसम विभाग ने क्या दिया अलर्ट
क्रिकेट
ODI में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों में कौन टॉप पर? अजहरुद्दीन से धोनी तक देखिए सबका रिकॉर्ड
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
न गुलाब न जामुन, फिर कैसे पड़ा इस डेजर्ट का नाम? उंगलियां चाटकर खाते हैं लेकिन नहीं पता होगी वजह
जनरल नॉलेज
7 Photos
गहरे समंदर के बीच से कैसे निकाला जाता है तेल और गैस, प्रक्रिया जान रह जाएंगे हैरान
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion