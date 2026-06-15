क्या वाकई थके हुए दिमाग को रीचार्ज कर देती है चाय? समझिए इसके पीछे का पूरा केमिकल लोचा

चाय के सेवन के तुरंत बाद शरीर को मिलने वाली स्फूर्ति और सक्रियता के पीछे एक मुकम्मल न्यूरोलॉजिकल साइंस काम करता है. चाय की हरी पत्तियों में प्राकृतिक रूप से कैफीन नामक एक विशेष तत्व पाया जाता है, जो मानव मस्तिष्क की सजगता, एकाग्रता और सोचने की क्षमता को कुछ समय के लिए काफी तेज कर देता है.