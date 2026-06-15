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क्या वाकई थके हुए दिमाग को रीचार्ज कर देती है चाय? समझिए इसके पीछे का पूरा केमिकल लोचा
आमतौर पर जब भी लोग थककर बैठे होते हैं, तो उनको तरोताजा करने के लिए एक कप चाहिए होती है. लेकिन क्या वाकई चाय पीने के बाद लोगों की थकान पूरी तरह से दूर हो जाती है, चलिए जान लेते हैं.
काम के सिलसिले में दिनभर की भागदौड़ हो, दोपहर के वक्त दफ्तर में आने वाला आलस हो या फिर सुबह की नींद का भारीपन, ऐसे हर माहौल में हम सबका झुकाव चाय के गर्म प्याले की तरफ बहुत स्वाभाविक रूप से हो जाता है. कड़क चाय की पहली चुस्की जैसे ही हमारे हलक से नीचे उतरती है, वैसे ही शरीर के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है और मानसिक सुस्ती गायब हो जाती है. बहुत से लोग हर छोटी-बड़ी मानसिक थकावट को दूर भगाने के लिए चाय को अपना एकमात्र सहारा मानते हैं, लेकिन क्या आपके मन में कभी यह वैज्ञानिक जिज्ञासा जागी है कि क्या चाय वास्तव में हमारी शारीरिक और मानसिक सुस्ती को पूरी तरह खत्म करती है या फिर यह सब हमारे तंत्रिका तंत्र के भीतर चलने वाला एक दिमागी भ्रम मात्र है.
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Published at : 15 Jun 2026 09:49 AM (IST)
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