LIC में पार्टनर बनने के लिए कितने रुपये लगेंगे? एक क्लिक में समझें हिसाब

LIC Stock Selling: देश की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक बीमा संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) एक बार फिर सुर्खियों में है. सरकारी नीतियों और नियामक नियमों के तहत केंद्र सरकार एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी घटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है. 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) के माध्यम से सरकार 6.5 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है. आइए समझ लेते हैं कि अगर आप भी इस कंपनी के पार्टनर बनना चाहते हैं तो इसके लिए कितने रुपये लग सकते हैं.

क्या होता है ऑफर फॉर सेल (OFS)?

किसी भी लिस्टेड कंपनी में जब प्रमोटर या सरकार अपनी बनी-बनाई हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा आम जनता या निवेशकों को बेचती है, तो उसे ऑफर फॉर सेल यानी OFS कहा जाता है. आईपीओ में कंपनी नए शेयर जारी करके पैसा जुटाती है, जबकि ओएफएस में पहले से मौजूद शेयर बेचे जाते हैं. एलआईसी के मामले में वित्त मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम पर दर्ज शेयरों की बिक्री की जा रही है.

बेस सेल और ओवरसब्स्क्रिप्शन का गणित क्या कहता है?

सरकार ने इस प्रक्रिया को दो हिस्सों में बांटा हुआ है. सबसे पहले 2% इक्विटी हिस्सेदारी यानी लगभग 12.65 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे, जिसे बेस सेल कहा जाता है. इसके अलावा अगर बाजार में मांग अधिक रहती है, तो सरकार के पास 4.5 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी (28.46 करोड़ शेयर) बेचने का ऑप्शन रहेगा. इसे कानूनी भाषा में ग्रीन शू ऑप्शन या ओवरसब्स्क्रिप्शन विकल्प कहा जाता है. दोनों को मिलाकर कुल 41.11 करोड़ शेयर यानी 6.5% हिस्सेदारी बाजार में आ सकती है.

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कितनी होगी एलआईसी का पार्टनर बनने की कीमत?

आसान भाषा में समझें तो अगर कोई व्यक्ति एलआईसी का एक शेयर खरीदता है, तो वह कानूनी रूप से कंपनी का आंशिक शेयरधारक बन जाता है. सरकार ने इस ओएफएस के लिए 382 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस यानी न्यूनतम मूल्य तय किया है. इसका सीधा हिसाब यह है कि मात्र 382 रुपये में एक शेयर खरीदा जा सकता है, जबकि 10 शेयर खरीदने के लिए 3,820 रुपये की आवश्यकता होगी. ऐसे में आप एक शेयर खरीदकर भी कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हैं और 10 शेयर खरीदकर भी.

विनिवेश और सेबी का 10 प्रतिशत नियम क्या कहता है?

बाजार नियामक सेबी (SEBI) के नियमानुसार, शेयर बाजार में लिस्टेड हर कंपनी में कम से कम 25% हिस्सेदारी आम जनता के पास होनी चाहिए. बड़ी सरकारी कंपनियों को इसमें स्टेप वाइज छूट दी जाती है. सेबी ने एलआईसी को 16 मई 2027 तक न्यूनतम 10 प्रतिशत पब्लिक शेयरहोल्डिंग हासिल करने का समय दिया है. वर्तमान में सरकार के पास एलआईसी की 96.5% हिस्सेदारी है, जिसे घटाकर सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाना कानूनी बाध्यता है.





मई 2022 का ऐतिहासिक आईपीओ

इससे पहले मई 2022 में सरकार ने एलआईसी का देश का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया था. उस समय 902 से 949 रुपये प्रति शेयर के प्राइज बैंड पर 3.5% हिस्सेदारी बेची गई थी. उस ऐतिहासिक आईपीओ के जरिए सरकार ने करीब 21,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया था. अब इस 6.5% हिस्सेदारी की बिक्री पूर्ण होने पर सरकार को लगभग 31,000 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है.

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