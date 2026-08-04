मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLIC में पार्टनर बनने के लिए कितने रुपये लगेंगे? एक क्लिक में समझें हिसाब

LIC में पार्टनर बनने के लिए कितने रुपये लगेंगे? एक क्लिक में समझें हिसाब

LIC Stock Selling: सेबी के नियमों का पालन करते हुए सरकार एलआईसी में अपनी 6.5% हिस्सेदारी बेच रही है. चलिए जानें कि अगर आप इसके पार्टनर बनना चाहते हैं तो इसके लिए कितन रुपये खर्चा करने होंगे.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 04 Aug 2026 05:12 PM (IST)
Preferred Sources

LIC Stock Selling: देश की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक बीमा संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) एक बार फिर सुर्खियों में है. सरकारी नीतियों और नियामक नियमों के तहत केंद्र सरकार एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी घटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है. 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) के माध्यम से सरकार 6.5 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है. आइए समझ लेते हैं कि अगर आप भी इस कंपनी के पार्टनर बनना चाहते हैं तो इसके लिए कितने रुपये लग सकते हैं. 

क्या होता है ऑफर फॉर सेल (OFS)?

किसी भी लिस्टेड कंपनी में जब प्रमोटर या सरकार अपनी बनी-बनाई हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा आम जनता या निवेशकों को बेचती है, तो उसे ऑफर फॉर सेल यानी OFS कहा जाता है. आईपीओ में कंपनी नए शेयर जारी करके पैसा जुटाती है, जबकि ओएफएस में पहले से मौजूद शेयर बेचे जाते हैं. एलआईसी के मामले में वित्त मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम पर दर्ज शेयरों की बिक्री की जा रही है.

बेस सेल और ओवरसब्स्क्रिप्शन का गणित क्या कहता है?

सरकार ने इस प्रक्रिया को दो हिस्सों में बांटा हुआ है. सबसे पहले 2% इक्विटी हिस्सेदारी यानी लगभग 12.65 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे, जिसे बेस सेल कहा जाता है. इसके अलावा अगर बाजार में मांग अधिक रहती है, तो सरकार के पास 4.5 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी (28.46 करोड़ शेयर) बेचने का ऑप्शन रहेगा. इसे कानूनी भाषा में ग्रीन शू ऑप्शन या ओवरसब्स्क्रिप्शन विकल्प कहा जाता है. दोनों को मिलाकर कुल 41.11 करोड़ शेयर यानी 6.5% हिस्सेदारी बाजार में आ सकती है.

यह भी पढ़ें: प्रशांत किशोर के पास कितनी संपत्ति, इससे कितना सोना खरीद सकते हैं?


LIC में पार्टनर बनने के लिए कितने रुपये लगेंगे? एक क्लिक में समझें हिसाब

कितनी होगी एलआईसी का पार्टनर बनने की कीमत?

आसान भाषा में समझें तो अगर कोई व्यक्ति एलआईसी का एक शेयर खरीदता है, तो वह कानूनी रूप से कंपनी का आंशिक शेयरधारक बन जाता है. सरकार ने इस ओएफएस के लिए 382 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस यानी न्यूनतम मूल्य तय किया है. इसका सीधा हिसाब यह है कि मात्र 382 रुपये में एक शेयर खरीदा जा सकता है, जबकि 10 शेयर खरीदने के लिए 3,820 रुपये की आवश्यकता होगी. ऐसे में आप एक शेयर खरीदकर भी कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हैं और 10 शेयर खरीदकर भी. 

विनिवेश और सेबी का 10 प्रतिशत नियम क्या कहता है?

बाजार नियामक सेबी (SEBI) के नियमानुसार, शेयर बाजार में लिस्टेड हर कंपनी में कम से कम 25% हिस्सेदारी आम जनता के पास होनी चाहिए. बड़ी सरकारी कंपनियों को इसमें स्टेप वाइज छूट दी जाती है. सेबी ने एलआईसी को 16 मई 2027 तक न्यूनतम 10 प्रतिशत पब्लिक शेयरहोल्डिंग हासिल करने का समय दिया है. वर्तमान में सरकार के पास एलआईसी की 96.5% हिस्सेदारी है, जिसे घटाकर सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाना कानूनी बाध्यता है.


LIC में पार्टनर बनने के लिए कितने रुपये लगेंगे? एक क्लिक में समझें हिसाब

मई 2022 का ऐतिहासिक आईपीओ

इससे पहले मई 2022 में सरकार ने एलआईसी का देश का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया था. उस समय 902 से 949 रुपये प्रति शेयर के प्राइज बैंड पर 3.5% हिस्सेदारी बेची गई थी. उस ऐतिहासिक आईपीओ के जरिए सरकार ने करीब 21,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया था. अब इस 6.5% हिस्सेदारी की बिक्री पूर्ण होने पर सरकार को लगभग 31,000 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है.

यह भी पढ़ें: क्या सीएम के करीबियों पर टिप्पणी करना जुर्म, जानें क्या हैं नियम?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 04 Aug 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
LIC Lic Stock For Sale
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
LIC में पार्टनर बनने के लिए कितने रुपये लगेंगे? एक क्लिक में समझें हिसाब
LIC में पार्टनर बनने के लिए कितने रुपये लगेंगे? एक क्लिक में समझें हिसाब
जनरल नॉलेज
World Conflict Deaths Report : रूस-यूक्रेन, गाजा से लेकर ईरान तक... कहां हुईं सबसे ज्यादा मौतें?
रूस-यूक्रेन, गाजा से लेकर ईरान तक... कहां हुईं सबसे ज्यादा मौतें?
जनरल नॉलेज
बिहार का सबसे पढ़ा-लिखा जिला कौन सा, क्या है साक्षरता रेट?
बिहार का सबसे पढ़ा-लिखा जिला कौन सा, क्या है साक्षरता रेट?
जनरल नॉलेज
क्या सीएम के करीबियों पर टिप्पणी करना जुर्म, जानें क्या हैं नियम?
क्या सीएम के करीबियों पर टिप्पणी करना जुर्म, जानें क्या हैं नियम?
Advertisement

वीडियोज

Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए किया बड़ा Sacrifice, फैंस हुए इमोशनल
Ramayana पर बढ़ा विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने दी चेतावनी, Preview Screening की रखी मांग
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King का First Look गलती से हुआ Reveal?
Jharkhand Students Protest: झारखंड में JPSC-JSSC पर बड़ा बवाल! अभिजीत दीपके की एंट्री ABPLIVE
Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तृषा से सनातन तक, उदयनिधि के विवादित बयानों ने कब-कब मचाया बवाल, जानें
तृषा से सनातन तक, उदयनिधि के विवादित बयानों ने कब-कब मचाया बवाल, जानें
बिहार
कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले- योगी जी को अगर संविधान का ज्ञान होता...
कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले- योगी जी को अगर संविधान का ज्ञान होता...
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सिर्फ 3 भारतीय लगा सके दोहरा शतक, हैरान कर देगी लिस्ट
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सिर्फ 3 भारतीय लगा सके दोहरा शतक, हैरान कर देगी लिस्ट
ओटीटी
सोहेल-सीमा के तलाक पर सलमान खान ने किया रिएक्ट, भाई से बोले- तुम्हारा दर्द समझता हूं, खुद को ब्लेम करना बंद करो
सोहेल-सीमा के तलाक पर सलमान खान ने किया रिएक्ट, भाई से बोले- तुम्हारा दर्द समझता हूं, खुद को ब्लेम करना बंद करो
इंडिया
जन्म-मृत्यु पंजीकरण के बदले नियम, संसद से पास नए बिल में क्या खास?
जन्म-मृत्यु पंजीकरण के बदले नियम, संसद से पास नए बिल में क्या खास?
इंडिया
Meta की ग्लोबल टीम को मोदी सरकार ने किया तलब, कहा- 'ये तय करें कि...'
Meta ग्लोबल टीम को सरकार ने किया तलब, PM के पोस्ट का उठेगा मुद्दा?
विश्व
ट्रंप ने तोड़ा शहबाज-मुनीर का दिल, ईरान वार्ता में सऊदी-UAE-कतर का नाम, PAK को भूले
ट्रंप ने तोड़ा शहबाज-मुनीर का दिल, ईरान वार्ता में सऊदी-UAE-कतर का नाम, PAK को भूले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं सपा विधायक सचिन यादव? जिन्हें यूपी विधानसभा से किया सस्पेंड
कौन हैं सपा विधायक सचिन यादव? जिन्हें यूपी विधानसभा से किया सस्पेंड
ENT LIVE
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
ENT LIVE
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने Preview Screening की मांग, Protest की चेतावनी
Ramayana पर नया विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने Preview Screening की मांग, Protest की चेतावनी
ENT LIVE
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King के लिए बदला है हेयर स्टाइल?
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King के लिए बदला है हेयर स्टाइल?
Embed widget