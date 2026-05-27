क्या पैरोल की मुद्दत से घटती है जेल की मियाद? आसाराम मामले के बीच जानें क्या हैं अदालत के नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सुप्रीम कोर्ट अनुसार, पैरोल अस्थायी रिहाई, सजा में नहीं गिना जाता.

राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखने के फैसले ने एक बार फिर देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सह-आरोपियों को बरी करते हुए साफ कर दिया कि पीड़िता के आरोप पूरी तरह सच और मजबूत साक्ष्यों पर आधारित हैं. इस अहम फैसले के वक्त आसाराम पैरोल पर जेल से बाहर चल रहा है, जिसे अब वापस कोर्ट के आदेशानुसार जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा. इस बड़े घटनाक्रम के बीच आम जनता और कानून में दिलचस्पी रखने वालों के मन में यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या पैरोल पर जेल से बाहर बिताया गया वक्त कैदी की वास्तविक सजा की अवधि को कम करता है या फिर इसके नियम कुछ और ही कहानी बयां करते हैं. चलिए जानें.

हाईकोर्ट का सख्त रुख

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने बुधवार, 27 मई को आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी उम्रकैद की सजा को पूरी तरह बरकरार रखा है. जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने 20 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट रूप से माना कि पीड़िता द्वारा लगाए गए दुष्कर्म के मुख्य आरोप पूरी तरह विश्वसनीय हैं और उनके पक्ष में पर्याप्त कानूनी सबूत मौजूद हैं. इसी ठोस आधार पर कोर्ट ने आसाराम की आजीवन कारावास की सजा में कोई राहत नहीं दी है.

क्या सजा में गिना जाता है पैरोल का वक्त?

आसाराम के जेल से बाहर होने की चर्चाओं के बीच यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर पैरोल की कानूनी मुद्दत सजा में शामिल होती है या नहीं. भारतीय कानून के स्पष्ट नियमों के मुताबिक, नहीं, पैरोल की अवधि को कभी भी कैदी की कुल सजा की मियाद में शामिल नहीं किया जाता है. जब कोई भी दोषी कैदी किसी विशेष कारण से पैरोल की सुविधा का लाभ उठाकर जेल की सलाखों से बाहर समाज में समय गुजारता है, तो उस पूरे समय को उसकी वास्तविक जेल की सजा का हिस्सा बिल्कुल नहीं माना जाता है.

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सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या हैं?

इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के बेहद स्पष्ट और कड़े दिशानिर्देश मौजूद हैं. सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, पैरोल किसी भी कैदी को सुधरने या अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए दी जाने वाली महज एक अस्थायी रिहाई होती है. इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि पैरोल के दौरान जेल के बाहर बिताए गए दिनों को आपकी वास्तविक सजा के दिनों में गिना ही नहीं जाएगा. किसी भी दोषी को अपनी पूरी सजा काटने के लिए जेल के अंदर रहकर ही वास्तविक दिन पूरे करने पड़ते हैं.

यदि किसी अपराधी या कैदी को कुल 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। यदि वह कैदी अपनी सजा के दौरान अलग-अलग मौकों पर कुल मिलाकर 1 साल पैरोल पर जेल से बाहर अपने घर रहता है, तो उसकी सजा के 1 साल कम नहीं होंगे। पैरोल खत्म होने के बाद उसे अपनी बची हुई सजा पूरी करने के लिए जेल के अंदर पूरे 10 साल काटने ही होंगे, यानी बाहर बिताया 1 साल सजा में प्लस हो जाएगा।

वास्तविक दिनों की गिनती

कानून की नजर में जेल की सजा पूरी करने का एकमात्र पैमाना कैदी द्वारा जेल के भीतर गुजारे गए वास्तविक दिन ही होते हैं. पैरोल पर बाहर रहने के दौरान कैदी कानूनी बंदिशों में तो रहता है, लेकिन उसे जेल के कड़े अनुशासन और कोठरी से मुक्ति मिली होती है. यही वजह है कि देश की न्याय व्यवस्था जेल से बाहर बिताए गए ऐशो-आराम या सामान्य दिनों को सजा भुगतने की श्रेणी में नहीं रखती है. आसाराम के मामले में भी अब तक पैरोल पर बिताया गया उसका हर एक दिन उसकी कुल उम्रकैद की वास्तविक मियाद से अलग ही गिना जाएगा.

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