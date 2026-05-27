हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या पैरोल की मुद्दत से घटती है जेल की मियाद? आसाराम मामले के बीच जानें क्या हैं अदालत के नियम

क्या पैरोल की मुद्दत से घटती है जेल की मियाद? आसाराम मामले के बीच जानें क्या हैं अदालत के नियम

राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम की उम्रकैद बरकरार रखने का फैसला सुनाया है. हालांकि अभी आसाराम जेल से बाहर है, ऐसे में जानें कि क्या पैरोल जेल की सजा में जुड़ता है कि नहीं.

By : निधि पाल | Updated at : 27 May 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सुप्रीम कोर्ट अनुसार, पैरोल अस्थायी रिहाई, सजा में नहीं गिना जाता.

राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखने के फैसले ने एक बार फिर देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सह-आरोपियों को बरी करते हुए साफ कर दिया कि पीड़िता के आरोप पूरी तरह सच और मजबूत साक्ष्यों पर आधारित हैं. इस अहम फैसले के वक्त आसाराम पैरोल पर जेल से बाहर चल रहा है, जिसे अब वापस कोर्ट के आदेशानुसार जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा. इस बड़े घटनाक्रम के बीच आम जनता और कानून में दिलचस्पी रखने वालों के मन में यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या पैरोल पर जेल से बाहर बिताया गया वक्त कैदी की वास्तविक सजा की अवधि को कम करता है या फिर इसके नियम कुछ और ही कहानी बयां करते हैं. चलिए जानें. 

हाईकोर्ट का सख्त रुख

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने बुधवार, 27 मई को आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी उम्रकैद की सजा को पूरी तरह बरकरार रखा है. जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने 20 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट रूप से माना कि पीड़िता द्वारा लगाए गए दुष्कर्म के मुख्य आरोप पूरी तरह विश्वसनीय हैं और उनके पक्ष में पर्याप्त कानूनी सबूत मौजूद हैं. इसी ठोस आधार पर कोर्ट ने आसाराम की आजीवन कारावास की सजा में कोई राहत नहीं दी है. 

क्या सजा में गिना जाता है पैरोल का वक्त?

आसाराम के जेल से बाहर होने की चर्चाओं के बीच यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर पैरोल की कानूनी मुद्दत सजा में शामिल होती है या नहीं. भारतीय कानून के स्पष्ट नियमों के मुताबिक, नहीं, पैरोल की अवधि को कभी भी कैदी की कुल सजा की मियाद में शामिल नहीं किया जाता है. जब कोई भी दोषी कैदी किसी विशेष कारण से पैरोल की सुविधा का लाभ उठाकर जेल की सलाखों से बाहर समाज में समय गुजारता है, तो उस पूरे समय को उसकी वास्तविक जेल की सजा का हिस्सा बिल्कुल नहीं माना जाता है.

यह भी पढ़ें: जहां है दिल्ली का जिमखाना, वहां कितने में है जमीन? जानें रियल एस्टेट के दाम

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या हैं?

इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के बेहद स्पष्ट और कड़े दिशानिर्देश मौजूद हैं. सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, पैरोल किसी भी कैदी को सुधरने या अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए दी जाने वाली महज एक अस्थायी रिहाई होती है. इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि पैरोल के दौरान जेल के बाहर बिताए गए दिनों को आपकी वास्तविक सजा के दिनों में गिना ही नहीं जाएगा. किसी भी दोषी को अपनी पूरी सजा काटने के लिए जेल के अंदर रहकर ही वास्तविक दिन पूरे करने पड़ते हैं. 

यदि किसी अपराधी या कैदी को कुल 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। यदि वह कैदी अपनी सजा के दौरान अलग-अलग मौकों पर कुल मिलाकर 1 साल पैरोल पर जेल से बाहर अपने घर रहता है, तो उसकी सजा के 1 साल कम नहीं होंगे। पैरोल खत्म होने के बाद उसे अपनी बची हुई सजा पूरी करने के लिए जेल के अंदर पूरे 10 साल काटने ही होंगे, यानी बाहर बिताया 1 साल सजा में प्लस हो जाएगा।

वास्तविक दिनों की गिनती

कानून की नजर में जेल की सजा पूरी करने का एकमात्र पैमाना कैदी द्वारा जेल के भीतर गुजारे गए वास्तविक दिन ही होते हैं. पैरोल पर बाहर रहने के दौरान कैदी कानूनी बंदिशों में तो रहता है, लेकिन उसे जेल के कड़े अनुशासन और कोठरी से मुक्ति मिली होती है. यही वजह है कि देश की न्याय व्यवस्था जेल से बाहर बिताए गए ऐशो-आराम या सामान्य दिनों को सजा भुगतने की श्रेणी में नहीं रखती है. आसाराम के मामले में भी अब तक पैरोल पर बिताया गया उसका हर एक दिन उसकी कुल उम्रकैद की वास्तविक मियाद से अलग ही गिना जाएगा.

यह भी पढ़ें: क्यों खास है ताज? जानिए किस विदेशी नेता सबसे पहले किया था ताजमहल का दीदार

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 27 May 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Asaram High Court Verdict Parole Rules Does Parole Reduce Jail Sentence
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या पैरोल की मुद्दत से घटती है जेल की मियाद? आसाराम मामले के बीच जानें क्या हैं अदालत के नियम
क्या पैरोल की मुद्दत से घटती है जेल की मियाद? आसाराम मामले के बीच जानें क्या हैं अदालत के नियम
जनरल नॉलेज
World Bank Countries Loan : दुनिया के सभी देशों को अब तक कितना कर्ज बांट चुका वर्ल्ड बैंक? रकम सुनकर पकड़ लेंगे माथा
दुनिया के सभी देशों को अब तक कितना कर्ज बांट चुका वर्ल्ड बैंक? रकम सुनकर पकड़ लेंगे माथा
जनरल नॉलेज
Black Umbrella Science : छाते ज्यादातर काले रंग के ही क्यों होते हैं, क्या है इसके पीछे का साइंस?
छाते ज्यादातर काले रंग के ही क्यों होते हैं, क्या है इसके पीछे का साइंस?
जनरल नॉलेज
Top Coal Rich Countries in World: दुनिया में सबसे ज्यादा कहां होता है कोयला, जानें भारत के पास कितना स्टोर?
दुनिया में सबसे ज्यादा कहां होता है कोयला, जानें भारत के पास कितना स्टोर?
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi | Bakrid Controversy: 'बकरा कटेगा सियासत में बटेगा' पर छिड़ा महासंग्राम | Mira Road
Sansani : शादी के 6 महीने बाद ही उजड़ गई श्वेता की दुनिया! | Crime News | Twisha | Sweta
Bakrid Controversy | Janhit with Chitra Tripathi: बकरे की 'कुर्बानी' पर 'राष्ट्रीय कलह'! | Mira Road
Nashik Farmers Protest : कब तक खून के आंसू रोते रहेंगे किसान? | Farmers Protest | Onion Price |
Sandeep Chaudhary: CBSE गड़बड़झाले का सटीक विश्लेषण! | CBSE OSM ROW | Dharmendra Pradhan | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी ने सनातन को बताया था 'गंदा धर्म', अब दर्ज हुई FIR, TMC में भी उठापटक
ममता बनर्जी ने सनातन को बताया था 'गंदा धर्म', अब दर्ज हुई FIR, TMC में भी उठापटक
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के गढ़ को क्यों तोड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर? बोले- 'जिस जंगलराज…'
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के गढ़ को क्यों तोड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर? बोले- 'जिस जंगलराज…'
इंडिया
भारत में कोरोना से खतरनाक वायरस इबोला की एंट्री? अफ्रीका से लौटी 28 साल की महिला अस्पताल में भर्ती
भारत में कोरोना से खतरनाक वायरस इबोला की एंट्री? अफ्रीका से लौटी महिला अस्पताल में भर्ती
क्रिकेट
Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली
Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली
बॉलीवुड
'वरुण धवन कभी सलमान नहीं बन सकता', सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के Chunnari Chunnari के रीमेक को बताया 'भजन'
'वरुण धवन सलमान खान नहीं बन सकते', 'चुनरी चुनरी' के रीमेक पर भड़के सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य
इंडिया
CM की कुर्सी जाते ही ED का एक्शन, सुबह-सुबह घर पहुंच गए अधिकारी, 12 ठिकानों पर एकसाथ ताबड़तोड़ छापे
CM की कुर्सी जाते ही ED का एक्शन, सुबह-सुबह घर पहुंच गए अधिकारी, 12 ठिकानों पर एकसाथ छापेमारी
ट्रेंडिंग
शशि थरूर को कभी निकाला गया था बाहर, अब वही क्लब फिर विवादों में- इंटरनेट पर छिड़ी बहस
शशि थरूर को कभी निकाला गया था बाहर, अब वही क्लब फिर विवादों में- इंटरनेट पर छिड़ी बहस
एग्रीकल्चर
किसानों को कैसे मिलता है एग्रीकल्चर गोल्ड लोन, क्या है इसके लिए अप्लाई करने का तरीका?
किसानों को कैसे मिलता है एग्रीकल्चर गोल्ड लोन, क्या है इसके लिए अप्लाई करने का तरीका?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget