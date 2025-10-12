हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Helicopter Wedding: हेलिकॉप्टर से करवानी है दुल्हन की विदाई, जानें कैसे होता है बुक और कितना आता है खर्चा?

Helicopter Wedding: हेलिकॉप्टर से करवानी है दुल्हन की विदाई, जानें कैसे होता है बुक और कितना आता है खर्चा?

Helicopter Wedding: शादियों में आजकल दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से की जा रही है. यह एक नया ट्रेंड बन चुका है. आइए जानते हैं इसमें कितना खर्चा आएगा.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 12 Oct 2025 04:44 PM (IST)
Helicopter Wedding: शादियों में आजकल दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से की जा रही है. यह एक नया ट्रेंड बन चुका है. आइए जानते हैं इसमें कितना खर्चा आएगा.

Helicopter Wedding: भारतीय शादियों में आजकल दुल्हनों के लिए हेलीकॉप्टर से विदाई का एक शानदार चलन बनता जा रहा है. आज हम बात करने जा रहे हैं इस तरह की सेवाओं के बारे में. आइए जानते हैं की शादी के लिए हेलीकॉप्टर को कैसे बुक करें.

1/6
इंडियन फ्लाई सर्विस जैसी कंपनियां पूरे भारत में शादी के हेलीकॉप्टरों पर एक बढ़िया पैकेज प्रदान करती हैं. इंडियामार्ट जैसे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आसपास के प्रदाताओं को ढूंढने में मदद कर सकते हैं.
इंडियन फ्लाई सर्विस जैसी कंपनियां पूरे भारत में शादी के हेलीकॉप्टरों पर एक बढ़िया पैकेज प्रदान करती हैं. इंडियामार्ट जैसे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आसपास के प्रदाताओं को ढूंढने में मदद कर सकते हैं.
2/6
बुकिंग के लिए स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर से लिखित अनुमति लेना काफी ज्यादा जरूरी है. कम से कम 30 मीटर का समतल लैंडिंग क्षेत्र और पुलिस व फायर सेफ्टी की व्यवस्था भी अनिवार्य है.
बुकिंग के लिए स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर से लिखित अनुमति लेना काफी ज्यादा जरूरी है. कम से कम 30 मीटर का समतल लैंडिंग क्षेत्र और पुलिस व फायर सेफ्टी की व्यवस्था भी अनिवार्य है.
3/6
बुकिंग प्रक्रिया को पूरी करने के लिए ग्राहकों को हेलीकॉप्टर कंपनी को पहचान पत्र और बाकी दस्तावेज देने होंगे.
बुकिंग प्रक्रिया को पूरी करने के लिए ग्राहकों को हेलीकॉप्टर कंपनी को पहचान पत्र और बाकी दस्तावेज देने होंगे.
4/6
सेवा में दुल्हन की शानदार एंट्री, विदाई या फिर चुनिंदा मेहमानों के लिए उड़ान शामिल हो सकती हैं. यह पैकेज उड़ान की अवधि और हेलीकॉप्टर के प्रकार पर आधारित होता है.
सेवा में दुल्हन की शानदार एंट्री, विदाई या फिर चुनिंदा मेहमानों के लिए उड़ान शामिल हो सकती हैं. यह पैकेज उड़ान की अवधि और हेलीकॉप्टर के प्रकार पर आधारित होता है.
5/6
हेलीकॉप्टर किराए की कीमत आमतौर पर घंटे के हिसाब से होती है. साथ ही इसमें खर्च आकार और लग्जरी के हिसाब से आता है. इसके किराए की शुरुआत ₹60000 से डेढ़ लाख रुपए तक हो सकती है.
हेलीकॉप्टर किराए की कीमत आमतौर पर घंटे के हिसाब से होती है. साथ ही इसमें खर्च आकार और लग्जरी के हिसाब से आता है. इसके किराए की शुरुआत ₹60000 से डेढ़ लाख रुपए तक हो सकती है.
6/6
लैंडिंग स्थल की तैयारी, सुरक्षा और बाकी शुल्कों को मिलाकर हेलीकॉप्टर विदाई की कुल लागत ₹500000 तक पहुंच सकती है.
लैंडिंग स्थल की तैयारी, सुरक्षा और बाकी शुल्कों को मिलाकर हेलीकॉप्टर विदाई की कुल लागत ₹500000 तक पहुंच सकती है.
Published at : 12 Oct 2025 04:44 PM (IST)
Embed widget