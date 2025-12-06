टाइगर सफारी तो आपने बहुत की होंगी, कई बार टाइगर दिख जाता है और कई बार लोगों को खाली हाथ निराश होकर लौटना पड़ता है. लेकिन कई बार टाइगर की साइटिंग इस अंदाज में होती है कि लोगों को पता लग जाता है जंगल का सबसे खूंखार दरिंदा आ चुका है और उनकी चीखें निकल जाती हैं. कुछ ऐसा ही हुआ राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के टाइगर रिजर्व रणथंभौर में, जहां टाइगर ने ऐसे वक्त एंट्री ली कि पर्यटक खुश हों या हैरान उन्हें खुद समझ नहीं आया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

गाइड ने कहा टाइगर यहीं बैठता है और बाघ ने उसी वक्त ले ली एंट्री

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व का बताया जा रहा है. यहां जंगल में बने एक ऐतिहासिक दरवाजे के पास पर्यटकों की गाड़ी खड़ी थी और सभी की निगाहें दरवाजे की ऊंचाई पर बने उस सिंहासन पर थी जहां टाइगर आकर बैठता है. लोग टाइगर दिखने की उम्मीद कर ही रहे थे कि गाइड ने कहा टाइगर यहीं बैठता है और इतने में टाइगर ने एंट्री भी ले ली.

View this post on Instagram A post shared by Jaipur Dronie ~ Ram (@jaipurdronie)

टाइगर देख हक्के बक्के रह गए पर्यटक

किसी राजा महाराजा की तरह चलकर टाइगर वहां आया और अपने सिंहासन पर विराजमान हो गया जैसे नीचे जनता दरबार लगा हो और सुनवाई के लिए राजा साहब पधारे हों. टाइगर को देखकर पर्यटक खुश होने के साथ साथ हैरान भी रह गए और कहने लगे कि आज की साइटिंग सफल हो गई. अगर आज भगवान से कुछ और भी मांग लिया होता तो वो मिल जाता. इसके बाद गाड़ियां स्टार्ट हुईं और वहां से सभी निकल गए. वीडियो को लेकर अब लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, यहां सड़कों पर भी टाइगर दिखते हैं

वीडियो को jaipurdronie नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये रणथंभौर है, यहां सड़कों पर भी टाइगर दिख जाते हैं. एक और यूजर ने लिखा...टाइगर की चाल किसी राजा से कम नहीं थी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...टाइगर खूंखार कम और क्यूट ज्यादा लग रहा है.