UPSSSC PET रिजल्ट जारी, 19 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म; अब ग्रुप-सी भर्ती की राह खुलेगी

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने आखिरकार प्रारंभिक परीक्षा (PET) का रिजल्ट जारी कर दिया है. लाखों अभ्यर्थियों का लंबे समय से चल रहा इंतज़ार आज खत्म हो गया. आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर रिजल्ट लिंक सक्रिय कर दिया है, जहां अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

इस बार पीईटी परीक्षा 6 और 7 सितंबर को पूरे प्रदेश में 1479 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. लगभग 19 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया था, इसलिए रिजल्ट को लेकर उत्साह और तनाव दोनों ही स्वाभाविक थे. अभी से आयोग के पोर्टल पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, क्योंकि उम्मीदवार बड़ी संख्या में अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं.

कैसे डाउनलोड करें यूपी पीईटी रिजल्ट?

स्टेप 1: उम्मीदवार स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: फिर उम्मीदवार होमपेज पर आपको Result सेक्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.

स्टेप 3: इसके बाद यहां UPSSSC PET Result 2025 लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अब उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें.

स्टेप 5: फिर कुछ ही सेकंड में आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा.

स्टेप 6: अब आगे के लिए उम्मीदवार इसका एक प्रिंट आउट लेना बिल्कुल न भूलें.

अब इन पदों पर शुरू होगी भर्ती

पीईटी रिजल्ट जारी होने के बाद अब आयोग की अगली बड़ी कार्रवाई ग्रुप-सी पदों की भर्ती शुरू करना है. कई विभाग पहले ही UPSSSC को अधियाचन भेज चुके हैं और अब जल्द ही अलग-अलग पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा.



यह भी पढ़ें - ​सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में निकली वैकेंसी, सैलरी जानकार उड़ जाएंगे होश

इन पदों के लिए कर पाएंगे आवेदन

लेखपाल

कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant)

अवर अभियंता और तकनीकी सेवा से जुड़े पद

अधिशासी अधिकारी

होम्योपैथिक फार्मासिस्ट

कंपाउंडर

आबकारी सिपाही (Excise Constable)

सहायक विकास अधिकारी (AVO)

सहायक बोरिंग तकनीशियन

मानचित्रकार

कार्यशाला अधीक्षक

तीन साल तक चलेगी स्कोरकार्ड की वैधता

यूपी पीईटी का स्कोरकार्ड केवल एक परीक्षा परिणाम नहीं, बल्कि आने वाली कई भर्तियों का आधार है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह स्कोरकार्ड तीन साल तक वैध रहेगा. यानी, जो उम्मीदवार इस बार पीईटी में सफल हुए हैं, वे आने वाले तीन वर्षों तक किसी भी ग्रुप-सी पद के लिए आवेदन कर सकेंगे, उन्हें दोबारा पीईटी देने की जरूरत नहीं होगी. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें - यूपी बोर्ड की कॉपियों का लेआउट पहली बार बदला; नकल पर लगेगी पूरी रोक, छात्रों के लिहाज से भी बड़ा बदलाव

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI