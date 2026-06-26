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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या देर रात तक रील्स देखना और फोन चलाना बन रहा जल्दी मौत का कारण, जानिए क्या कहता है विज्ञान?

क्या देर रात तक रील्स देखना और फोन चलाना बन रहा जल्दी मौत का कारण, जानिए क्या कहता है विज्ञान?

आज के वक्त में बिना स्मार्टफोन के लोगों का काम ही नहीं चलता है. लेकिन क्या आपको पता है कि रात में देर तक इसके इस्तेमाल से आप धीरे-धीरे मौत को दस्तक दे रहे हैं. चलिए इस रिपोर्ट में पूरी बात जानते हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 26 Jun 2026 10:05 AM (IST)
आज के वक्त में बिना स्मार्टफोन के लोगों का काम ही नहीं चलता है. लेकिन क्या आपको पता है कि रात में देर तक इसके इस्तेमाल से आप धीरे-धीरे मौत को दस्तक दे रहे हैं. चलिए इस रिपोर्ट में पूरी बात जानते हैं.

आज के दौर में सुबह की पहली किरण से लेकर रात के घोर सन्नाटे तक हर किसी के हाथ में सोने से पहले किताब हो या न हो, लेकिन स्मार्टफोन जोंक की तरह चिपका रहता है. बिस्तर पर लेटे-लेटे घंटों रील्स स्क्रॉल करना या फिर फिल्म और वेब सीरीज देखते हुए रात का वक्त गुजार देना दुनिया में तमाम लोगों की आदत बन चुका है. लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि जो ये घंटों रील्स चलाकर आप कुछ पल का सुकून तलाश रहे हैं वो आपके शरीर पर कितना भारी पड़ रहा है. सोशल मीडिया पर तो इस बात तक भी चर्चा है कि देर रात तक फोन चलाना जल्दी मौत का कारण बन रहा है. चलिए विज्ञान के चश्मे से जानते हैं कि यह कितना सही है.

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आज के समय में ज्यादातर लोग कामकाजी हैं, ऐसे में उनको काम के वक्त फोन चलाने का मौका कम ही मिलता है. तो वे सोचते हैं कि रात को थोड़ी देर स्क्रीन चालू कर लेते हैं. लेकिन ये थोड़ी देर कब दो-तीन घंटे में तब्दील हो जाते हैं, ये आप जान ही नहीं पाते हैं.
आज के समय में ज्यादातर लोग कामकाजी हैं, ऐसे में उनको काम के वक्त फोन चलाने का मौका कम ही मिलता है. तो वे सोचते हैं कि रात को थोड़ी देर स्क्रीन चालू कर लेते हैं. लेकिन ये थोड़ी देर कब दो-तीन घंटे में तब्दील हो जाते हैं, ये आप जान ही नहीं पाते हैं.
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जब भी आप मोबाइल चालू करते हैं तो उसमें से एक खास किस्म की ब्लू लाइट निकलती है. विज्ञान कहता है कि यह रोशनी हमारे दिमाग के साथ खतरनाक धोखा करती है. रात के वक्त भी इस रोशनी को देखकर कई बार यह भ्रम हो जाता है कि बाहर अभी उजाला है.
जब भी आप मोबाइल चालू करते हैं तो उसमें से एक खास किस्म की ब्लू लाइट निकलती है. विज्ञान कहता है कि यह रोशनी हमारे दिमाग के साथ खतरनाक धोखा करती है. रात के वक्त भी इस रोशनी को देखकर कई बार यह भ्रम हो जाता है कि बाहर अभी उजाला है.
Published at : 26 Jun 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Side Effects Of Using Phone Blue Light Effect On Human Brain

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