क्या देर रात तक रील्स देखना और फोन चलाना बन रहा जल्दी मौत का कारण, जानिए क्या कहता है विज्ञान?

आज के समय में ज्यादातर लोग कामकाजी हैं, ऐसे में उनको काम के वक्त फोन चलाने का मौका कम ही मिलता है. तो वे सोचते हैं कि रात को थोड़ी देर स्क्रीन चालू कर लेते हैं. लेकिन ये थोड़ी देर कब दो-तीन घंटे में तब्दील हो जाते हैं, ये आप जान ही नहीं पाते हैं.