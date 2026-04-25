भारत में कानून साफ तौर पर कहता है कि हथकड़ी लगाना कोई आम बात नहीं है. प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन के अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेवजह हथकड़ी लगाना इंसान की गरिमा और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है. इसका मतलब है कि पुलिस हर गिरफ्तारी या फिर किसी को ले जाते समय अपने आप हथकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकती.