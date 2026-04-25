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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHandcuff Rules: क्या किसी को भी हथकड़ी लगा सकती है पुलिस, जानें इसको लेकर क्या है नियम

Handcuff Rules: क्या किसी को भी हथकड़ी लगा सकती है पुलिस, जानें इसको लेकर क्या है नियम

Handcuff Rules: हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट ने एक वकील और एक पूर्व सैनिक को हथकड़ी लगाकर ले जाने के काम को अपमान बताया है. आइए जानते हैं कि पुलिस किसे हथकड़ी लगा सकती है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 25 Apr 2026 04:57 PM (IST)
Handcuff Rules: हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट ने एक वकील और एक पूर्व सैनिक को हथकड़ी लगाकर ले जाने के काम को अपमान बताया है. आइए जानते हैं कि पुलिस किसे हथकड़ी लगा सकती है.

Handcuff Rules: एक वकील और एक पूर्व सैनिक को हथकड़ी लगाकर ले जाने के काम को अपमान बताते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 8 हफ्तों के अंदर दोनों व्यक्तियों को मुआवजे के तौर पर 50-50 हजार रुपये दे. कोर्ट ने कहा है कि इस तरह का बर्ताव अपमानजनक है. इस मामले ने एक बार फिर से एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पुलिस अपनी मर्जी से किसी को भी हथकड़ी लगा सकती है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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भारत में कानून साफ तौर पर कहता है कि हथकड़ी लगाना कोई आम बात नहीं है. प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन के अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेवजह हथकड़ी लगाना इंसान की गरिमा और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है. इसका मतलब है कि पुलिस हर गिरफ्तारी या फिर किसी को ले जाते समय अपने आप हथकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकती.
भारत में कानून साफ तौर पर कहता है कि हथकड़ी लगाना कोई आम बात नहीं है. प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन के अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेवजह हथकड़ी लगाना इंसान की गरिमा और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है. इसका मतलब है कि पुलिस हर गिरफ्तारी या फिर किसी को ले जाते समय अपने आप हथकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकती.
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पुलिस को सिर्फ कुछ खास हालातों में ही हथकड़ी लगाने की इजाजत है. इनमें ऐसे हालात शामिल हैं जहां इस बात का पक्का अंदेशा हो कि आरोपी हिरासत से भाग सकता है, हिंसक हो सकता है या फिर गिरफ्तारी के दौरान सहयोग करने से मना कर सकता है. ऐसे मामलों में हथकड़ी लगाने को एक बचाव के तौर पर देखा जाता है.
पुलिस को सिर्फ कुछ खास हालातों में ही हथकड़ी लगाने की इजाजत है. इनमें ऐसे हालात शामिल हैं जहां इस बात का पक्का अंदेशा हो कि आरोपी हिरासत से भाग सकता है, हिंसक हो सकता है या फिर गिरफ्तारी के दौरान सहयोग करने से मना कर सकता है. ऐसे मामलों में हथकड़ी लगाने को एक बचाव के तौर पर देखा जाता है.
Published at : 25 Apr 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
Supreme Court Ruling Police Law Handcuff Rules

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