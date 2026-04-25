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Handcuff Rules: क्या किसी को भी हथकड़ी लगा सकती है पुलिस, जानें इसको लेकर क्या है नियम
Handcuff Rules: हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट ने एक वकील और एक पूर्व सैनिक को हथकड़ी लगाकर ले जाने के काम को अपमान बताया है. आइए जानते हैं कि पुलिस किसे हथकड़ी लगा सकती है.
Handcuff Rules: एक वकील और एक पूर्व सैनिक को हथकड़ी लगाकर ले जाने के काम को अपमान बताते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 8 हफ्तों के अंदर दोनों व्यक्तियों को मुआवजे के तौर पर 50-50 हजार रुपये दे. कोर्ट ने कहा है कि इस तरह का बर्ताव अपमानजनक है. इस मामले ने एक बार फिर से एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पुलिस अपनी मर्जी से किसी को भी हथकड़ी लगा सकती है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 25 Apr 2026 04:57 PM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion