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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPutin Security: भारत में SPG, अमेरिका में सीक्रेट सर्विस तो रूस में कौन करता है राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा, जान लें नाम

Putin Security: भारत में SPG, अमेरिका में सीक्रेट सर्विस तो रूस में कौन करता है राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा, जान लें नाम

Putin Security: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी को संभालने वाली एजेंसी काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है. आइए जानते हैं कि यह जिम्मा किस एजेंसी के हाथों में है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 27 Apr 2026 02:39 PM (IST)
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  • रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस (FSO) करती है।
  • पुतिन के निजी अंगरक्षकों को 'मस्कटियर्स' कहा जाता है, वे प्रशिक्षित कमांडो हैं।
  • सुरक्षा में चार स्तरीय कवच, गुप्त एजेंट और स्नाइपर शामिल हैं।
  • FSO रूस के परमाणु ब्रीफकेस 'चेगेट' का प्रबंधन भी करता है।

Putin Security: जिस तरह भारत एसपीजी पर निर्भर करता है और अमेरिका सीक्रेट सर्विस पर इसी तरह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक शक्तिशाली एजेंसी पर है. इस एजेंसी को फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के नाम से जाना जाता है. इस संगठन को आमतौर पर एफएसओ कहा जाता है. यह दुनिया की सबसे गुप्त और एडवांस्ड सुरक्षा बलों में से एक है. इसका काम न सिर्फ राष्ट्रपति की बल्कि प्रमुख सरकारी संस्थाओं की भी सुरक्षा करना है. 

पुतिन की निजी सुरक्षा 

पुतिन की सुरक्षा के लिए एक खास डिवीजन है जिसे प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस कहा जाता है. यह फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के तहत काम करता है. यह खास यूनिट हर समय राष्ट्रपति की निजी सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होती है. अब भले ही वे क्रेमलिन में हों, यात्रा कर रहे हों या फिर सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हों. उनके ऑपरेशन काफी गोपनीय होते हैं.

मस्कटियर्स और उनके हथियार 

पुतिन के निजी अंगरक्षकों को अक्सर मस्कटियर्स कहा जाता है. ये काफी ज्यादा प्रशिक्षित कमांडो होते हैं जो 9mm SR-1 Vektor पिस्टल जैसे एडवांस्ड हथियारों से लैस होते हैं. उनका प्रशिक्षण सिर्फ युद्ध कौशल तक ही सीमित नहीं है. वे निकट सुरक्षा, क्विक रिस्पांस और जरूरत पड़ने पर अपने शरीर से राष्ट्रपति को बचाने के लिए भी तैयार रहते हैं. 

यह भी पढ़ें: जब डूब रहा था अमेरिका, तब दुनिया के सबसे ताकतवर बैंकर ने संभाली थी कमान; टाइटैनिक से भी है गहरा कनेक्शन

चार स्तरीय सुरक्षा कवच 

पुतिन की सुरक्षा को एक बहु स्तरीय रक्षा प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया है. इसे भेदना काफी ज्यादा मुश्किल है. पहली परत में उनके तत्काल अंगरक्षक शामिल होते हैं. इसके बाद भीड़ के बीच तैनात गुप्त एजेंट आते हैं. तीसरी परत में रणनीतिक स्थानों पर तैनात स्नाइपर शामिल होते हैं. वहीं सबसे बाहरी परत में इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों होती हैं. जैसे रिमोट हमलों को रोकने के लिए सिगनल जैमर. यह अदृश्य घेरा इस बात को पक्का करता है कि खतरे करीब आने से पहले ही बेअसर कर दिए जाएं.

परमाणु प्रणालियों पर नियंत्रण 

फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस की भूमिका सिर्फ भौतिक सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है. यह रूस के परमाणु ब्रीफकेस का भी प्रबंधन करता है. इसे Cheget के नाम से जाना जाता है. यह उपकरण देश की परमाणु कमान प्रणाली का हिस्सा है और इसका इस्तेमाल वैश्विक संघर्ष जैसे मुश्किल हालातों में किया जाता है.

काफी मुश्किल चयन प्रक्रिया 

पुतिन की सुरक्षा टीम का हिस्सा बनना काफी ज्यादा मुश्किल है. उम्मीदवारों को कठोर शारीरिक मानकों को पूरा करना होता है. उन्हें चरम स्थितियों में काम करने में सक्षम होना होता है. विदेश यात्राओं के दौरान भी पुतिन को परोसे जाने वाले भोजन की पहले सुरक्षा कर्मियों द्वारा जांच की जाती है. ऐसा इसलिए ताकि जहर दिए जाने के किसी भी जोखिम को खत्म किया जा सके.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 27 Apr 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Putin Security Fso Russia Secret Service Russia
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