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UP Weather: यूपी का बांदा रहा देश की सबसे गर्म जगह, 47.6°C तापमान दर्ज, तोड़े पिछले रिकॉर्ड
UP Weather News: यूपी की राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 40.8°C दर्ज किया गया. ये सामान्य से 0.8°C अधिक था.
उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है. सोमवार (27 अप्रैल) को यूपी का बांदा जिला देश का सबसे गर्म जगह रहा. यहां अधिकतम तापमान 47.6°C दर्ज किया गया. मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी यूपी के जिले बांदा में अप्रैल महीने में दर्ज ये सबसे अधिक तापमान रहा. इससे पहले 30 अप्रैल 2022 और 25 अप्रैल 2026 बांदा में 47.4°C तापमान दर्ज किया गया था. बांदा के अलावा, झांसी न शहरों की लिस्ट में शामिल रहा जहां का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया. 27 अप्रैल को झांसी में 45.2°C तापमान रिकॉर्ड किया गया.
(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)
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Source: IOCL