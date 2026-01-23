अगर किसी पिता की मृत्यु हो जाती है और उसकी सिर्फ एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है तो बेटी कुल संपत्ति के आधे हिस्से की हकदार होती है. अगर पिता की दो या दो से ज्यादा बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है तो उन्हें सामूहिक रूप से संपत्ति का दो तिहाई हिस्सा मिलता है और उसे फिर उनके बीच बराबर बांटा जाता है.