हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजProperty Rights In Islam: क्या इस्लाम में भी बेटी को होता है पिता की संपत्ति में अधिकार, जान लें नियम?

Property Rights In Islam: क्या इस्लाम में भी बेटी को होता है पिता की संपत्ति में अधिकार, जान लें नियम?

Property Rights In Islam: पिता की संपत्ति पर बच्चों का पूरा अधिकार होता है. आइए जानते हैं कि इस्लाम में पिता की विरासत पर क्या बेटियों का अधिकार होता है या नहीं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 23 Jan 2026 01:49 PM (IST)
Property Rights In Islam: पिता की संपत्ति पर बच्चों का पूरा अधिकार होता है. आइए जानते हैं कि इस्लाम में पिता की विरासत पर क्या बेटियों का अधिकार होता है या नहीं.

Property Rights In Islam: एक आम गलतफहमी है कि इस्लाम में बेटियों को विरासत का अधिकार नहीं होता. लेकिन आपको बता दें कि इस्लामी कानून साफ तौर पर बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में एक तय और सुरक्षित हिस्सा देता है. आइए जानते हैं क्या कहता है इस्लामी कानून.

1/6
इस्लामी विरासत के नियमों के तहत बेटी जन्म से ही कानूनी वारिस होती है. अगर मरने वाले पिता के पास बेटा और बेटी दोनों है तो बेटी को बेटे के हिस्से का आधा हिस्सा मिलता है. यह अंतर इस्लाम में पुरुषों पर डाली गई वित्तीय जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है.
इस्लामी विरासत के नियमों के तहत बेटी जन्म से ही कानूनी वारिस होती है. अगर मरने वाले पिता के पास बेटा और बेटी दोनों है तो बेटी को बेटे के हिस्से का आधा हिस्सा मिलता है. यह अंतर इस्लाम में पुरुषों पर डाली गई वित्तीय जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है.
2/6
अगर किसी पिता की मृत्यु हो जाती है और उसकी सिर्फ एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है तो बेटी कुल संपत्ति के आधे हिस्से की हकदार होती है. अगर पिता की दो या दो से ज्यादा बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है तो उन्हें सामूहिक रूप से संपत्ति का दो तिहाई हिस्सा मिलता है और उसे फिर उनके बीच बराबर बांटा जाता है.
अगर किसी पिता की मृत्यु हो जाती है और उसकी सिर्फ एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है तो बेटी कुल संपत्ति के आधे हिस्से की हकदार होती है. अगर पिता की दो या दो से ज्यादा बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है तो उन्हें सामूहिक रूप से संपत्ति का दो तिहाई हिस्सा मिलता है और उसे फिर उनके बीच बराबर बांटा जाता है.
Published at : 23 Jan 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
Muslim Law Daughter Rights Islam Inheritance

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बहन और बड़े बेटे को सौंपी जिम्मेदारी
आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बहन और बड़े बेटे को सौंपी जिम्मेदारी
इंडिया
Snowfall Weather Forecast: कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
क्रिकेट
इरफान पठान को लेकर सोशल मीडिया पर दावाृ- मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गले मिले और हाथ मिलाया
इरफान पठान को लेकर सोशल मीडिया पर दावाृ- मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गले मिले और हाथ मिलाया
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

India–EU Trade Deal: “Mother of All Deals” से बदलेगी Global Economy | Paisa Live
Haryana के Gurugram में बेकाबू रफ्तार का कहर, डिवाइडर तोड़कर कैब को मारी टक्कर | Crime News | abp
Hisar के पर्वतारोही ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड | Haryana | Rohtash Khileri | Mount Elbrus |Jiya Sharma
Jammu-Kashmir के उरी में जंगलों में आग का तांडव, सूखे की वजह से धधकते दिखे जंगल | Fire News
Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बहन और बड़े बेटे को सौंपी जिम्मेदारी
आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बहन और बड़े बेटे को सौंपी जिम्मेदारी
इंडिया
Snowfall Weather Forecast: कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
क्रिकेट
इरफान पठान को लेकर सोशल मीडिया पर दावाृ- मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गले मिले और हाथ मिलाया
इरफान पठान को लेकर सोशल मीडिया पर दावाृ- मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गले मिले और हाथ मिलाया
बॉलीवुड
Border 2 में किसकी एक्टिंग सबसे दमदार? सनी देओल हैं जान, तो दोसांझ ने जीता दिल, इस एक्टर ने चौंकाया
Border 2 में किसकी एक्टिंग सबसे दमदार? सनी देओल हैं जान, तो दोसांझ ने जीता दिल, इस एक्टर ने चौंकाया
हेल्थ
Periods After Delivery: बच्चे की डिलीवरी के कितने दिन तक पीरियड्स न आना नॉर्मल, कब डॉक्टर से मिलना होता है जरूरी?
बच्चे की डिलीवरी के कितने दिन तक पीरियड्स न आना नॉर्मल, कब डॉक्टर से मिलना होता है जरूरी?
जनरल नॉलेज
India Gold Reserves: भारत सरकार की तिजोरी में कितना गोल्ड, जानें उसकी कीमत कितनी?
भारत सरकार की तिजोरी में कितना गोल्ड, जानें उसकी कीमत कितनी?
यूटिलिटी
नहीं याद आ रहा UAN नंबर, मिनटों में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
नहीं याद आ रहा UAN नंबर, मिनटों में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget