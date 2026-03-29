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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइस देश में 90 लाख घर खाली, मुफ्त मिल रहा रहने का मौका, फिर भी लोग क्यों कर रहे हैं इनकार?

इस देश में 90 लाख घर खाली, मुफ्त मिल रहा रहने का मौका, फिर भी लोग क्यों कर रहे हैं इनकार?

दुनिया का एक देश ऐसा है जहां 90 लाख घर खाली पड़े हैं जिन्हें अकिया कहा जाता है. घटती आबादी और युवाओं के शहरों की ओर पलायन ने गांवों को उजाड़ दिया है. यहां की सरकार लोगों को बुला रही है.

By : निधि पाल  | Updated at : 29 Mar 2026 06:07 PM (IST)
दुनिया का एक देश ऐसा है जहां 90 लाख घर खाली पड़े हैं जिन्हें अकिया कहा जाता है. घटती आबादी और युवाओं के शहरों की ओर पलायन ने गांवों को उजाड़ दिया है. यहां की सरकार लोगों को बुला रही है.

दुनिया के एक हिस्से में जहां सिर छिपाने के लिए छत मिलना मुश्किल है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा विकसित देश भी है जो लोगों को मुफ्त में घर बांट रहा है. जापान, जो अपनी आधुनिक तकनीक और अनुशासन के लिए जाना जाता है, आज एक अजीबोगरीब संकट से जूझ रहा है. यहां करीब 90 लाख घर वीरान पड़े हैं और सरकार इन्हें बसाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है. हैरानी की बात यह है कि मुफ्त सुविधाओं और आर्थिक मदद के बावजूद लोग इन घरों में कदम रखने को तैयार नहीं हैं. आखिर क्यों एक संपन्न देश के लाखों आशियाने खंडहर बनने की कगार पर हैं, आइए विस्तार से जानते हैं.

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जापान में खाली पड़े इन घरों को स्थानीय भाषा में अकिया कहा जाता है. सीधे शब्दों में कहें तो अकिया का अर्थ होता है भुतहा या वीरान घर. हालांकि, इसका किसी भूत-प्रेत या अंधविश्वास से लेना-देना नहीं है, बल्कि यह उन घरों के लिए इस्तेमाल होता है जिनका कोई वारिस या रहने वाला नहीं बचा है.
जापान में खाली पड़े इन घरों को स्थानीय भाषा में अकिया कहा जाता है. सीधे शब्दों में कहें तो अकिया का अर्थ होता है भुतहा या वीरान घर. हालांकि, इसका किसी भूत-प्रेत या अंधविश्वास से लेना-देना नहीं है, बल्कि यह उन घरों के लिए इस्तेमाल होता है जिनका कोई वारिस या रहने वाला नहीं बचा है.
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ये घर पूरी तरह से सुख-सुविधाओं से लैस हैं, लेकिन लंबे समय से बंद रहने के कारण इन्हें यह नाम दिया गया है. जापान पॉलिसी फोरम के आंकड़े बताते हैं कि देश में कुल 6.1 करोड़ मकान हैं, जबकि मालिकाना हक सिर्फ 5.2 करोड़ लोगों के पास ही है.
ये घर पूरी तरह से सुख-सुविधाओं से लैस हैं, लेकिन लंबे समय से बंद रहने के कारण इन्हें यह नाम दिया गया है. जापान पॉलिसी फोरम के आंकड़े बताते हैं कि देश में कुल 6.1 करोड़ मकान हैं, जबकि मालिकाना हक सिर्फ 5.2 करोड़ लोगों के पास ही है.
Published at : 29 Mar 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Japan Empty Houses Akiya Houses Vacant House Japan

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