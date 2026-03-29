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इस देश में 90 लाख घर खाली, मुफ्त मिल रहा रहने का मौका, फिर भी लोग क्यों कर रहे हैं इनकार?
दुनिया का एक देश ऐसा है जहां 90 लाख घर खाली पड़े हैं जिन्हें अकिया कहा जाता है. घटती आबादी और युवाओं के शहरों की ओर पलायन ने गांवों को उजाड़ दिया है. यहां की सरकार लोगों को बुला रही है.
दुनिया के एक हिस्से में जहां सिर छिपाने के लिए छत मिलना मुश्किल है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा विकसित देश भी है जो लोगों को मुफ्त में घर बांट रहा है. जापान, जो अपनी आधुनिक तकनीक और अनुशासन के लिए जाना जाता है, आज एक अजीबोगरीब संकट से जूझ रहा है. यहां करीब 90 लाख घर वीरान पड़े हैं और सरकार इन्हें बसाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है. हैरानी की बात यह है कि मुफ्त सुविधाओं और आर्थिक मदद के बावजूद लोग इन घरों में कदम रखने को तैयार नहीं हैं. आखिर क्यों एक संपन्न देश के लाखों आशियाने खंडहर बनने की कगार पर हैं, आइए विस्तार से जानते हैं.
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Published at : 29 Mar 2026 06:06 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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