इस देश में 90 लाख घर खाली, मुफ्त मिल रहा रहने का मौका, फिर भी लोग क्यों कर रहे हैं इनकार?

जापान में खाली पड़े इन घरों को स्थानीय भाषा में अकिया कहा जाता है. सीधे शब्दों में कहें तो अकिया का अर्थ होता है भुतहा या वीरान घर. हालांकि, इसका किसी भूत-प्रेत या अंधविश्वास से लेना-देना नहीं है, बल्कि यह उन घरों के लिए इस्तेमाल होता है जिनका कोई वारिस या रहने वाला नहीं बचा है.