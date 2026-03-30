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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIran War Impact: फिलीपींस में इमरजेंसी, पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन... ईरान जंग से किन देशों की हालत पतली?

Iran War Impact: फिलीपींस में इमरजेंसी, पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन... ईरान जंग से किन देशों की हालत पतली?

Iran War Impact: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर अब कई देशों पर देखने को मिल रहा है. कहीं आपातकाल की घोषणा कर दी गई है तो कहीं लॉकडाउन लगाया जा रहा है. आइए जानते हैं पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 30 Mar 2026 02:47 PM (IST)
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Iran War Impact: ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष का असर अब सिर्फ इन तीन देशों के बीच ही नहीं रह गया है.  तेल और गैस की सप्लाई में रुकावट की वजह से कई एशियाई देश गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं. कई जगहों पर हालात अब महामारी के दौर वाली पाबंदियों जैसे लगने लगे हैं.  सरकारें ईंधन बचाने और स्थिरता को बनाए रखने के लिए असाधारण कदम उठा रही हैं.

फिलीपींस ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया 

फिलीपींस ने अब तक का सबसे कड़ा कदम उठाया है. राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित करते हुए ईंधन संकट की चेतावनी दी है. खबरों के मुताबिक ईंधन का भंडार सिर्फ 40 से 45 दिनों तक के लिए ही बचा है. इसके चलते सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं. कारोबार के घंटे कम करना, यात्रा सीमित करना और भोजन, ईंधन व दवा जैसी जरूरत चीजों की सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है. 

पाकिस्तान स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है

पाकिस्तान में भी हालात बिगड़ रहे हैं. प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ऊर्जा को बचाने के लिए वीकेंड पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रहे हैं. वर्क फ्रॉम होम की नीति, स्कूल को बंद करना और यात्रा पर पाबंदियां पहले से ही लागू हैं. 

दक्षिण कोरिया ने भी उठाए कदम 

दक्षिण कोरिया ने एक जन अभियान शुरू किया है. इसमें नागरिकों से ऊर्जा की खपत को कम करने का आग्रह किया गया है. सरकार ने कड़े दिशा-निर्देशों को जारी करते हुए बिजली का कम इस्तेमाल करना, रात में उपकरणों को चार्ज करने का समय सीमित करना और कम दूरी के लिए साइकिल या फिर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने को बढ़ावा देने का आग्रह किया है.

वियतनाम ने उड़ानें रद्द कीं

वियतनाम में विमानन क्षेत्र पर संकट के बादल छाए हुए हैं. वियतनाम एयरलाइंस ने कई घरेलू मार्गों पर उड़ान को निलंबित करने की घोषणा की है. जेट ईंधन की बढ़ती कीमत और सप्लाई में कमी की वजह से वियतनाम हर हफ्ते कई उड़ानें रद्द कर रहा है.

थाईलैंड ने वर्क फ्रॉम होम के नियम लागू किए

थाईलैंड में सरकार ने ऊर्जा को बचाने की कड़ी नीतियां लागू की हैं. दफ्तर अब वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं. इसी के साथ एयर कंडीशनिंग के इस्तेमाल को भी नियंत्रित किया जा रहा है और ईंधन की खपत कम करने के लिए सरकारी विदेश यात्राओं पर भी पाबंदी लगा दी गई है.

श्रीलंका ने भी उठाया कदम

श्रीलंका ने चार दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया है. ईंधन का इस्तेमाल कम करने के उद्देश्य से बुधवार को छुट्टी घोषित की गई है. अधिकारियों का ऐसा मानना है कि इस कदम से ईंधन की खपत में 25% तक की कमी आ सकती है. इससे संकट के इस दौर में कुछ हद तक राहत मिलेगी.

क्या है भारत की स्थिति? 

हालांकि भारत किसी भी तत्काल संकट का सामना नहीं कर रहा है लेकिन इसके बावजूद भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है. फ्यूल स्टेशनों पर लंबी कतारें और गिरता हुआ रुपया बढ़ते दबाव का संकेत देते हैं. हालांकि लगभग 60 दिनों के रणनीतिक भंडार को देखते हुए निकट भविष्य में लॉकडाउन जैसी स्थिति की संभावना कम ही है.

यह भी पढ़ें: ईरान में मौजूद 400 किलो यूरेनियम कितने का, जिसे छीनने की कोशिश में अमेरिका, जानें 1kg का रेट?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 30 Mar 2026 02:47 PM (IST)
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Energy Crisis Fuel Shortage Iran War Impact
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