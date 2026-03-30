साल 2024 के शुरुआती महीनों में पहली बार मां बनने वाली महिलाओं की औसत उम्र 27.4 साल दर्ज की गई थी, जो 2025 में बढ़कर 27.7 साल हो गई है. यह बदलाव साफ दिखाता है कि शिक्षा और शहरीकरण की वजह से महिलाएं अब करियर और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता दे रही हैं.