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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIran Israel Fertility Rate: ईरान या इजरायल...कहां की लड़कियां पैदा करती हैं ज्यादा बच्चे, जानें दोनों देशों का फर्टिलिटी रेट

Iran Israel Fertility Rate: ईरान या इजरायल...कहां की लड़कियां पैदा करती हैं ज्यादा बच्चे, जानें दोनों देशों का फर्टिलिटी रेट

Iran Israel Fertility Rate: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान और इजरायल के फर्टिलिटी रेट ने दुनिया का ध्यान खींचा है. आइए जानें कि किस देश में महिलाएं ज्यादा तादाद में बच्चे पैदा करती हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 30 Mar 2026 01:27 PM (IST)
Iran Israel Fertility Rate: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान और इजरायल के फर्टिलिटी रेट ने दुनिया का ध्यान खींचा है. आइए जानें कि किस देश में महिलाएं ज्यादा तादाद में बच्चे पैदा करती हैं.

Iran Israel Fertility Rate: मिडिल ईस्ट की जंग के बीच ईरान और इजरायल की सैन्य ताकत पर तो दुनिया की नजर है, लेकिन एक मोर्चा ऐसा भी है जहां के आंकड़े सबको हैरान कर रहे हैं. यह मोर्चा है डेमोग्राफी यानी जनसंख्या का. युद्ध, पाबंदियों और सामाजिक बदलावों के बीच दोनों देशों की महिलाएं परिवार नियोजन को लेकर बिल्कुल अलग रुख अपना रही हैं. जहां इजरायल विकसित देशों की फेहरिस्त में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट वाला देश बना हुआ है, वहीं ईरान अपनी गिरती जन्मदर को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा है.

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ईरान में महिलाओं के अधिकारों और हिजाब कानूनों को लेकर अक्सर खबरें आती रहती हैं, लेकिन वहां का मातृत्व डेटा एक अलग कहानी कहता है. ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, ईरान में महिलाएं अब पहले की तुलना में थोड़ी देरी से मां बन रही हैं.
ईरान में महिलाओं के अधिकारों और हिजाब कानूनों को लेकर अक्सर खबरें आती रहती हैं, लेकिन वहां का मातृत्व डेटा एक अलग कहानी कहता है. ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, ईरान में महिलाएं अब पहले की तुलना में थोड़ी देरी से मां बन रही हैं.
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साल 2024 के शुरुआती महीनों में पहली बार मां बनने वाली महिलाओं की औसत उम्र 27.4 साल दर्ज की गई थी, जो 2025 में बढ़कर 27.7 साल हो गई है. यह बदलाव साफ दिखाता है कि शिक्षा और शहरीकरण की वजह से महिलाएं अब करियर और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता दे रही हैं.
साल 2024 के शुरुआती महीनों में पहली बार मां बनने वाली महिलाओं की औसत उम्र 27.4 साल दर्ज की गई थी, जो 2025 में बढ़कर 27.7 साल हो गई है. यह बदलाव साफ दिखाता है कि शिक्षा और शहरीकरण की वजह से महिलाएं अब करियर और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता दे रही हैं.
Published at : 30 Mar 2026 01:27 PM (IST)
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Middle East War Iran Fertility Rate Iran Israel Fertility Rate Israel Fertility Rate

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प्रेम कुमारJournalist
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