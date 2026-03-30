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Iran Israel Fertility Rate: ईरान या इजरायल...कहां की लड़कियां पैदा करती हैं ज्यादा बच्चे, जानें दोनों देशों का फर्टिलिटी रेट
Iran Israel Fertility Rate: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान और इजरायल के फर्टिलिटी रेट ने दुनिया का ध्यान खींचा है. आइए जानें कि किस देश में महिलाएं ज्यादा तादाद में बच्चे पैदा करती हैं.
Iran Israel Fertility Rate: मिडिल ईस्ट की जंग के बीच ईरान और इजरायल की सैन्य ताकत पर तो दुनिया की नजर है, लेकिन एक मोर्चा ऐसा भी है जहां के आंकड़े सबको हैरान कर रहे हैं. यह मोर्चा है डेमोग्राफी यानी जनसंख्या का. युद्ध, पाबंदियों और सामाजिक बदलावों के बीच दोनों देशों की महिलाएं परिवार नियोजन को लेकर बिल्कुल अलग रुख अपना रही हैं. जहां इजरायल विकसित देशों की फेहरिस्त में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट वाला देश बना हुआ है, वहीं ईरान अपनी गिरती जन्मदर को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा है.
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Published at : 30 Mar 2026 01:27 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion