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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजKurdish Fighters: कुर्द लड़ाकों की महिला बटालियन कितनी खतरनाक, ISIS के लिए क्यों हैं ये सबसे बड़ा खौफ

Kurdish Fighters: कुर्द लड़ाकों की महिला बटालियन कितनी खतरनाक, ISIS के लिए क्यों हैं ये सबसे बड़ा खौफ

Kurdish Fighters: मिडिल ईस्ट में तनाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं महिला कुर्द लड़ाकों के बारे में. जानें यह बटालियन कितनी खतरनाक है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 30 Mar 2026 07:29 PM (IST)
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Kurdish Fighters: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के शुरुआती हफ्तों में ऐसी अटकलें बनने लगी थीं कि इराक में मौजूद ईरानी कुर्द लड़ाके जल्द ही सीमा पार करके इस्लामी गणराज्य के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा ले सकते हैं. इसी बीच आइए जानते हैं इन्हीं कुर्द लड़ाकों की महिला बटालियन के बारे में. जानें ये कितनी खतरनाक हैं और आईएसआईएस को इनसे खौफ क्यों है.

महिला कुर्द बटालियन 

महिला सुरक्षा इकाइयों के नाम से जाने जाने वाली इन कुर्द लड़ाकों ने ना सिर्फ मोर्चे पर चरमपंथियों से लोहा लिया है बल्कि उनके मनोवैज्ञानिक वर्चस्व को भी तोड़ डाला है.  दरअसल आईएसआईएस के कई लड़ाकों का यह मानना था कि किसी महिला के हाथों मारे जाने पर उन्हें जन्नत नहीं मिलेगी. यही वजह है कि वे इन महिला कुर्द लड़ाकों से काफी डरते थे. 

ये महिला लड़ाके अक्सर युद्ध के दौरान अपनी पहचान बताने के लिए जोरदार युद्ध घोष का इस्तेमाल करती थीं. यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था बल्कि एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था. कई मामलों में ऐसी खबरें मिलीं कि आईएसआईएस के लड़ाके सीधे मुकाबले से कतराते थे. इस वजह से कुर्द सेना को पहली गोली चलने से पहले ही बढ़त मिल जाती थी.

युद्ध में माहिर लड़ाके

यह सोचा एक बड़ी भूल होगी कि महिला सुरक्षा इकाइयां सिर्फ डर पैदा करने वाली रणनीतियों की वजह से ही प्रभावित हैं. यह महिलाएं काफी ज्यादा प्रशिक्षित सैनिक हैं. यह युद्ध की सबसे कठिन परिस्थितियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है. उन्होंने स्निपर के तौर पर एक बड़ी भूमिका निभाई, दुश्मन के ठिकानों और लोगों को निशाना बनाकर खत्म किया और साथ ही शहरी इलाकों में होने वाले भीषण युद्ध में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. कोबानी और रक्का जैसे शहरों में हुई लड़ाइयों के दौरान इन महिला लड़ाकों ने आमने-सामने की लड़ाई लड़ी. उन्होंने इमारत को दुश्मनों से खाली कराया और गली दर गली आईएसआईएस की सेना को पीछे धकेला.

विचारधारा का टकराव 

इन महिला कुर्द लड़ाकों और आईएसआईएस के बीच की यह लड़ाई सिर्फ सैन्य स्तर तक ही सीमित नहीं थी. बल्कि यह एक वैचारिक लड़ाई भी थी. आईएसआईएस एक ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा देता था जिसमें महिलाओं को सिर्फ एक संपत्ति के तौर पर देखा जाता था. इसके ठीक उलट महिला कुर्द लड़ाकों ने लैंगिक समानता, आजादी और आत्मरक्षा के मूल्यों के लिए संघर्ष किया.

यह भी पढ़ें:  अमेरिकी सेना के सामने कहां टिकता है ईरान, जानें दोनों देशों की सैन्य ताकत और चयन प्रक्रिया

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 30 Mar 2026 07:29 PM (IST)
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