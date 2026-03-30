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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजये हैं दुनिया में तेल के सबसे बड़े बादशाह, जानें हर रिफाइनरी में कितनी बहती हैं तेल की नदियां?

ये हैं दुनिया में तेल के सबसे बड़े बादशाह, जानें हर रिफाइनरी में कितनी बहती हैं तेल की नदियां?

दुनिया की अर्थव्यवस्था तेल के इर्द-गिर्द घूमती है और भारत की एक रिफाइनरी इस दौड़ में सबसे आगे है. यह रिफाइनरी रोजाना 12 लाख बैरल से ज्यादा तेल साफ करती है. आइए जानें कि इसके बाद किसका नंबर आता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 30 Mar 2026 08:21 AM (IST)
दुनिया की अर्थव्यवस्था तेल के इर्द-गिर्द घूमती है और भारत की एक रिफाइनरी इस दौड़ में सबसे आगे है. यह रिफाइनरी रोजाना 12 लाख बैरल से ज्यादा तेल साफ करती है. आइए जानें कि इसके बाद किसका नंबर आता है.

आज की दुनिया में किसी भी देश की तरक्की का पहिया बिना ईंधन के नहीं घूम सकता है. सड़क पर दौड़ती गाड़ियां हों या आसमान में उड़ते विमान, इन सबको ऊर्जा देने का काम बड़ी-बड़ी तेल रिफाइनरियां करती हैं. इन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, जहां जमीन से निकलने वाले काले कच्चे तेल को फिल्टर करके चमचमाता पेट्रोल और डीजल तैयार किया जाता है. दुनिया में कुछ ऐसे विशाल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स हैं, जहां तेल की नदियां बहती हैं और इनकी उत्पादन क्षमता जानकर कोई भी दंग रह सकता है. आइए जानते हैं दुनिया के उन तेल के बादशाहों के बारे में जो वैश्विक बाजार को नियंत्रित करते हैं.

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तेल शोधन के मामले में भारत ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है. गुजरात के जामनगर में स्थित रिफाइनरी वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली इस विशाल इकाई का संचालन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी करते हैं.
तेल शोधन के मामले में भारत ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है. गुजरात के जामनगर में स्थित रिफाइनरी वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली इस विशाल इकाई का संचालन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी करते हैं.
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जामनगर रिफाइनरी की क्षमता इतनी अधिक है कि यह प्रतिदिन लगभग 12.4 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन कर सकती है. यह न केवल भारत की घरेलू जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि बड़े पैमाने पर विदेशों में भी ईंधन का निर्यात करती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी मजबूती मिलती है.
जामनगर रिफाइनरी की क्षमता इतनी अधिक है कि यह प्रतिदिन लगभग 12.4 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन कर सकती है. यह न केवल भारत की घरेलू जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि बड़े पैमाने पर विदेशों में भी ईंधन का निर्यात करती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी मजबूती मिलती है.
Published at : 30 Mar 2026 08:21 AM (IST)
Tags :
Mukesh Ambani Largest Oil Refinery Diesel Petrol Production Oil Producing Countries

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