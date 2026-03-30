ये हैं दुनिया में तेल के सबसे बड़े बादशाह, जानें हर रिफाइनरी में कितनी बहती हैं तेल की नदियां?

जामनगर रिफाइनरी की क्षमता इतनी अधिक है कि यह प्रतिदिन लगभग 12.4 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन कर सकती है. यह न केवल भारत की घरेलू जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि बड़े पैमाने पर विदेशों में भी ईंधन का निर्यात करती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी मजबूती मिलती है.