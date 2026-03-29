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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCoal Production: किस देश‌ में होता है कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन, गैस और तेल की किल्लत के बीच जान लें जवाब

Coal Production: किस देश‌ में होता है कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन, गैस और तेल की किल्लत के बीच जान लें जवाब

Coal Production: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से ईंधन की आपूर्ति में काफी ज्यादा कमी आई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि कौन सा देश कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 29 Mar 2026 07:16 PM (IST)
Coal Production: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से ईंधन की आपूर्ति में काफी ज्यादा कमी आई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि कौन सा देश कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है.

Coal Production: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से कई इलाकों में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में रुकावट आ रही है. इसी बीच लोगों का ध्यान एक बार फिर से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की तरफ जा रहा है. कोयले को एक पारंपरिक ईंधन माना जाता है और अब यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ बना हुआ है. आइए जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन कौन सा देश करता है.

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चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है. यह कुल वैश्विक उत्पादन में 50% से ज्यादा का योगदान देता है. इसका दबदबा बेजोड़ है. इससे यह वैश्विक कोयला बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है.
चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है. यह कुल वैश्विक उत्पादन में 50% से ज्यादा का योगदान देता है. इसका दबदबा बेजोड़ है. इससे यह वैश्विक कोयला बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है.
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कोयला उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है. भारत बिजली बनाने के लिए कोयले पर काफी ज्यादा निर्भर है. भारत की बिजली सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कोयले से चलने वाले थर्मल प्लांट से आता है.
कोयला उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है. भारत बिजली बनाने के लिए कोयले पर काफी ज्यादा निर्भर है. भारत की बिजली सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कोयले से चलने वाले थर्मल प्लांट से आता है.
Published at : 29 Mar 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
Coal Production China Coal India Coal

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