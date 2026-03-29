कोयला उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है. भारत बिजली बनाने के लिए कोयले पर काफी ज्यादा निर्भर है. भारत की बिजली सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कोयले से चलने वाले थर्मल प्लांट से आता है.