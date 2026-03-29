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Coal Production: किस देश में होता है कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन, गैस और तेल की किल्लत के बीच जान लें जवाब
Coal Production: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से ईंधन की आपूर्ति में काफी ज्यादा कमी आई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि कौन सा देश कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है.
Coal Production: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से कई इलाकों में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में रुकावट आ रही है. इसी बीच लोगों का ध्यान एक बार फिर से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की तरफ जा रहा है. कोयले को एक पारंपरिक ईंधन माना जाता है और अब यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ बना हुआ है. आइए जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन कौन सा देश करता है.
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Published at : 29 Mar 2026 07:16 PM (IST)
Tags :Coal Production China Coal India Coal
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